Mutirão eleitoral é realizado na Universidade Federal de Rondonópolis nos dias 16/09 e 17/09

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso estará presente na Feira do Nova Barra, a nova Feira da Agricultura Familiar de Barra do Garças, nos dias 18 de setembro e 25 de setembro. Os atendimentos serão oferecidos das 17h às 21h (horário de Brasília-DF), na Av. Amazonas, Bairro Nova Barra.

A participação é feita por meio da 9ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Garças, e visa, principalmente, a ampliação da coleta biométrica. Atualmente, do total de 45.490 pessoas aptas ao voto no município, 41.575, ou seja, 91,39%, já cadastraram a biometria.

Também serão oferecidos no local os serviços de alistamento (confecção do 1º título), transferência, revisão e regularização de títulos eleitorais.



Segundo o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michell Lotfi Rocha da Silva, a iniciativa conta com a parceria da Prefeitura do município, responsável pela realização do evento. “Esta é uma feira nova, lançada há pouco tempo e que está fazendo bastante sucesso, sendo bem frequentada. Com muita gente indo até lá, nada mais certo e fácil do que a Justiça Eleitoral ir ao encontro do povo. A gente sabe que as pessoas precisam nos procurar também, mas nós também estamos fazendo a nossa parte de estar lá disponíveis. Basta a pessoa estar com seu documento oficial com foto, para cadastrar a biometria, e em menos de cinco minutos é feito o procedimento”, ressalta.

A Feira do Nova Barra faz parte do Programa de Valorização da Agricultura Familiar e visa fortalecer a economia local e criar oportunidades de negócio para pequenos produtores e empreendedores. São mais de 100 expositores cadastrados, que oferecem ao público uma diversidade de produtos, como hortaliças, frutas, alimentos artesanais, produtos naturais e uma série de outros itens.

A Avenida Amazonas, antes marcada pelo abandono, tem passado por um processo de revitalização e urbanização, e a promoção da feira faz parte deste movimento. O objetivo da atual gestão é consolidar a avenida como um novo ponto de encontro, convivência e desenvolvimento para a comunidade do Nova Barra.

Jornalista: Nara Assis

Foto: Secom / Barra do Garças

#PraTodosVerem: A imagem mostra uma feira ao ar livre, a Feira do Nova Barra, com várias barracas montadas nas laterais de uma rua. Há muitas pessoas caminhando, comprando e conversando, inclusive famílias com crianças. O ambiente é movimentado e descontraído, em clima de final de tarde, com o céu colorido pelo pôr do sol.

Fonte: TRE – MT