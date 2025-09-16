ELEIÇÕES
Mutirão eleitoral é realizado na Universidade Federal de Rondonópolis nos dias 16/09 e 17/09
A Justiça Eleitoral deu início, nesta terça-feira (16.09), a um mutirão de atendimento, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade acadêmica e da população em geral aos serviços eleitorais. A ação ocorre está esta quarta-feira (17.09), no Bloco A – próximo ao Protocolo.
O atendimento é realizado em dois turnos: das 7h30 às 11h30 e das 18h30 às 21h30, nos dois dias de mutirão.
Estão sendo oferecidos os seguintes serviços: alistamento eleitoral (confecção do primeiro título); cadastro biométrico, revisão cadastral; transferência de domicílio eleitoral; segunda via do título; emissão de certidões; emissão e quitação de multas eleitorais.
A iniciativa aproxima ainda mais a Justiça Eleitoral da população, garantindo praticidade no acesso aos serviços e incentivando a regularização do título dentro dos prazos legais.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem principal mostra um mutirão de atendimento eleitoral em andamento. Pessoas estão sentadas em frente a mesas, sendo atendidas por servidores que utilizam computadores e equipamentos da Justiça Eleitoral. No primeiro plano, aparece uma urna eletrônica com a tela exibindo a palavra “FIM”. O ambiente é interno, com corredores e paredes da instituição ao fundo. No corpo do texto, há outra imagem mostrando o atendimento e outras pessoas, ao fundo, em uma pequena fila, esperando para serem atendidas.
Fonte: TRE – MT
Cartório Eleitoral de Barra do Garças atenderá na Feira do Nova Barra
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso estará presente na Feira do Nova Barra, a nova Feira da Agricultura Familiar de Barra do Garças, nos dias 18 de setembro e 25 de setembro. Os atendimentos serão oferecidos das 17h às 21h (horário de Brasília-DF), na Av. Amazonas, Bairro Nova Barra.
A participação é feita por meio da 9ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Garças, e visa, principalmente, a ampliação da coleta biométrica. Atualmente, do total de 45.490 pessoas aptas ao voto no município, 41.575, ou seja, 91,39%, já cadastraram a biometria.
Também serão oferecidos no local os serviços de alistamento (confecção do 1º título), transferência, revisão e regularização de títulos eleitorais.
Segundo o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michell Lotfi Rocha da Silva, a iniciativa conta com a parceria da Prefeitura do município, responsável pela realização do evento. “Esta é uma feira nova, lançada há pouco tempo e que está fazendo bastante sucesso, sendo bem frequentada. Com muita gente indo até lá, nada mais certo e fácil do que a Justiça Eleitoral ir ao encontro do povo. A gente sabe que as pessoas precisam nos procurar também, mas nós também estamos fazendo a nossa parte de estar lá disponíveis. Basta a pessoa estar com seu documento oficial com foto, para cadastrar a biometria, e em menos de cinco minutos é feito o procedimento”, ressalta.
A Feira do Nova Barra faz parte do Programa de Valorização da Agricultura Familiar e visa fortalecer a economia local e criar oportunidades de negócio para pequenos produtores e empreendedores. São mais de 100 expositores cadastrados, que oferecem ao público uma diversidade de produtos, como hortaliças, frutas, alimentos artesanais, produtos naturais e uma série de outros itens.
A Avenida Amazonas, antes marcada pelo abandono, tem passado por um processo de revitalização e urbanização, e a promoção da feira faz parte deste movimento. O objetivo da atual gestão é consolidar a avenida como um novo ponto de encontro, convivência e desenvolvimento para a comunidade do Nova Barra.
Jornalista: Nara Assis
Foto: Secom / Barra do Garças
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma feira ao ar livre, a Feira do Nova Barra, com várias barracas montadas nas laterais de uma rua. Há muitas pessoas caminhando, comprando e conversando, inclusive famílias com crianças. O ambiente é movimentado e descontraído, em clima de final de tarde, com o céu colorido pelo pôr do sol.
Fonte: TRE – MT
Cartório Eleitoral de Cáceres amplia horário de atendimento em setembro e outubro
Com o objetivo de oferecer mais comodidade à população e garantir que todos os cidadãos e cidadãs tenham acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, o Cartório da 6ª Zona Eleitoral, com sede em Cáceres, ampliou o horário de funcionamento. A partir desta segunda-feira (15.09), a população pode procurar atendimento das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.
O novo horário estará em vigor entre os dias 15 de setembro e 1º de outubro, e novamente no período de 7 a 31 de outubro, sem interrupção no horário de almoço. A unidade está localizada na Rua Davi Atala, nº 314, bairro Jardim Celeste.
No local, os eleitores e eleitoras podem acessar diversos serviços, como emissão de primeira via do título, transferência de domicílio eleitoral, cadastro da biometria, regularização de pendências e atualização cadastral.
A ampliação do horário faz parte dos esforços da Justiça Eleitoral em Mato Grosso para garantir atendimento mais ágil e eficiente, especialmente em períodos de maior demanda e, segundo a chefe de cartório, Daniele Cavalcante Dias, a medida atende a pedidos da própria população.
Nicoly Camille Souza Silva, de 23 anos de idade, foi a primeira eleitora a ser atendida, no horário ampliado. Ela, que é autônoma e procurou a Justiça Eleitoral para fazer a revisão com cadastro biométrico, disse que o novo horário facilitou sua rotina. “Pela tarde, para mim, é melhor para resolver essas questões burocráticas, por isso procurei o atendimento e foi super rápido, bem fácil mesmo”, destacou.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra a entrada do Cartório da 6ª Zona Eleitoral, em Cáceres (TRE-MT), que funciona no mesmo prédio da Defensoria Pública da União (DPU). O local é cercado por grade branca, onde está afixado um cartaz de campanha de incentivo ao cadastro biométrico.
Fonte: TRE – MT
