ELEIÇÕES
Mutirão Eleitoral retorna ao Pedra 90, em Cuiabá, para ampliar cadastramento biométrico
A Justiça Eleitoral está de volta ao Pedra 90, uma das regiões mais populosas do Grande Coxipó, para a coleta biométrica de eleitores. O bairro recebe o mutirão eleitoral, que será realizado nas dependências da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”. Os atendimentos ocorrerão na quinta (2) e sexta-feira (3), das 8h às 13h, e no sábado (4), das 8h ao meio-dia. A unidade escolar está localizada na terceira etapa do Pedra 90, na Avenida Integração, nº 801.
A finalidade principal é o cadastramento biométrico, mas também serão oferecidos serviços como alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio, emissão de segunda via do título de eleitor e guia de recolhimento para pagamento de multas. A ação integra a campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta alcançar, ainda neste ano, pelo menos 98% de cadastramento biométrico no Estado.
O bairro é atendido pela 55ª Zona Eleitoral, assim como os bairros Pascoal Ramos, Nova Esperança, Jardim Industriário e São Sebastião, além de loteamentos como Residencial Flor de Liz, Vista da Chapada, Jardim São Paulo, Residencial Sonho Meu e Condomínio Villagio Bela Pietra. A escola foi escolhida pela localização privilegiada, centralizada e capaz de atender não apenas os moradores do bairro, mas também eleitores da região do Cinturão Verde, que enfrentam dificuldades devido à distância de cerca de 15 km até o centro de Cuiabá.
Pedra 90
O Pedra 90 surgiu em 1994, como consequência de uma desapropriação ocorrida no Parque Cuiabá. As três primeiras etapas do bairro (Voluntários da Pátria) concentram atualmente cerca de 30 mil habitantes. Considerando os 10 bairros que compõem o polo, a população chega a 55 mil pessoas. Os dados são da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM), que reúne 115 comunidades associadas.
Estrutura de atendimento
O cartório eleitoral da 55ª ZE levará para o bairro toda a estrutura necessária ao cadastramento biométrico. Serão oito servidores da Justiça Eleitoral e oito kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta digital, câmera, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com isso, eleitoras e eleitores terão acesso a praticamente todos os serviços oferecidos no cartório, mas com a vantagem de economizar tempo e dinheiro com deslocamentos. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o Pedra 90 possui 15.788 eleitores, dos quais 13.199 (87%) já realizaram a biometria, enquanto 1.979 (13%) ainda não.
Orientações
Para ser atendido, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado, que podem ser apresentados em versão física ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista: Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra um mutirão de atendimento da Justiça Eleitoral nas dependências da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”. Servidores e servidoras trabalham em computadores e equipamentos de biometria para atender eleitores, enquanto pessoas aguardam e participam do processo de registro. Ao fundo, é possível ver cadeiras organizadas, iluminação profissional e a estrutura preparada para coleta de dados e fotografias.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Agrovila João Ponce de Arruda, em Campo Verde, recebe mutirão eleitoral para biometria
A Justiça Eleitoral promove nesta quinta (2) e sexta-feira (3) mutirão eleitoral na Agrovila João Ponce de Arruda, zona rural de Campo Verde (município distante 132 km de Cuiabá). O atendimento está previsto para o horário das 14h às 18h. O foco da ação é o cadastramento biométrico de eleitores, mas outros serviços também serão oferecidos, tais como: alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio e emissão de segunda via do título de eleitor, além da emissão de guia de recolhimento para pagamento de multas.
O mutirão eleitoral faz parte da estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como objetivo alcançar, ainda este ano, a meta de, no mínimo, 98% de cadastramento biométrico no Estado. O cartório da 12ª Zona Eleitoral levará para o mutirão toda a estrutura necessária para o atendimento do eleitor. Serão duas servidoras e dois kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para receber atendimento, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado, que podem ser apresentados em versão física ou digital. No mutirão, o cidadão ou a cidadã já sai com o título de eleitor em mãos, além de receber orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso: não é necessário votar no local ou morar na cidade onde a ação é realizada.
A iniciativa integra os esforços da Justiça Eleitoral para ampliar a cobertura dos serviços oferecidos à população rural, assegurando que comunidades mais distantes tenham acesso ao atendimento necessário dentro do prazo estipulado pelo calendário eleitoral.
Panorama Municipal
Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) revelam que o cadastramento biométrico em Campo Verde apresenta índice de 94,97%, correspondente a 30.819 eleitores e eleitoras. O município possui um eleitorado apto a votar de 32.451 pessoas, faltando um contingente de 1.623 eleitores, o equivalente a 5,03%.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista: Anderson Pinho
Crédito da Imagem: Prefeitura Municipal de Campo Verde
#PraTodosVerem – A imagem mostra uma vista aérea da cidade de Campo Verde e sua área urbana organizada, com ruas arborizadas, prédios comerciais e residenciais, além de uma igreja de arquitetura moderna em destaque à esquerda. Ao fundo, é possível ver a extensão da cidade cercada por áreas de campo e horizonte plano.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Voto do eleitorado 70+ é fundamental para a cidadania e a democracia brasileiras
No Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, celebrado anualmente no dia 1º de outubro, a Justiça Eleitoral (JE) reforça a importância da participação política e da inclusão eleitoral desse grupo, que representa quase 23% das eleitoras e dos eleitores brasileiros. A atenção é dada especialmente aos maiores de 70 anos, para os quais o voto é facultativo, uma vez que incentivar a participação dessas pessoas na democracia brasileira é uma forma de garantir o exercício da cidadania, a dignidade e a autonomia, como estimula a data desde 1990.
No Brasil, todas as pessoas acima de 16 anos têm o direito de participar das decisões democráticas do país por meio do voto. Aos 18 anos, esse direito se torna também um dever: a votação é obrigatória para todas as cidadãs e todos os cidadãos brasileiros entre 18 e 70 anos. A partir dos 70, o voto volta a ser facultativo, mas nunca deixará de ser um direito.
As mulheres conquistaram o direito de votar há 93 anos, com a promulgação do Código Eleitoral de 1932, e Diana Aires, aos 81 anos, afirma que não deixa de votar. Para ela, o dia de eleição é um dia especial. Em todo pleito, ela se arruma e sai de casa à tarde, normalmente, rumo à seção eleitoral, para garantir o exercício de sua cidadania. “Voto porque entendo o peso e o valor desse gesto e sei que minha voz tem importância. É um ato de consciência e de responsabilidade para exercer minha cidadania”, diz.
Diana Aires, aos 81 anos, afirma que faz questão de votar. “Sei que minha voz tem importância”, destaca.
Compromisso mais importante do ano
“Enquanto eu tiver vida e saúde, faço questão de comparecer às urnas. O dia de eleição é muito importante para mim, o compromisso mais importante do ano. Voto e fico acompanhando a apuração ansiosa. Acho muito bom podermos escolher nossos representantes”, diz Erônia Francisca Rodrigues, de 77 anos. Para ela, a eleição é a festa da democracia.
Atualmente, até agosto de 2025, 16.063.940 eleitoras e eleitores têm 70 anos ou mais, o que corresponde a 10,37% dos 154.799.776 eleitores inscritos na JE. Veja as estatísticas do eleitorado brasileiro, inclusive por faixa etária.
Waldemar Hiroshi atua como mesário voluntário. Ele já passou dos 70 anos, mas faz questão de continuar votando. “O domingo de eleição é um dia de trabalhar pela democracia, seja atuando na mesa ou votando. Votar não é obrigação, mas um direito”, diz ele, aos 73 anos.
Erônia Rodrigues, 77 anos, com o título eleitoral na mão. “Enquanto eu tiver vida e saúde, faço questão de comparecer às urnas”, diz.
Voto facultativo, direito do idoso
As eleitoras e os eleitores para os quais o voto é facultativo não precisam justificar a ausência a nenhuma eleição e não sofrem qualquer tipo de penalização pelo não comparecimento. Caso passem três eleições sem votar (cada turno conta como uma eleição), o título também não será cancelado, diferentemente do que acontece com aqueles que ainda têm a obrigação de votar.
O eleitorado 70+ que não coletou a biometria e deseja votar deve agendar atendimento no cartório eleitoral de seu município para realizar a coleta biométrica. Não há necessidade de nenhum comprovante de isenção em relação ao voto. Quem estiver nessa situação continuará com o título válido e poderá comparecer apenas às eleições em que quiser votar, sem que o documento seja cancelado por ausência a três turnos consecutivos, como ocorre com as pessoas obrigadas ao voto. O eleitor pode votar no 1º ou no 2º turno, de acordo com sua preferência.
As pessoas com 60 anos ou mais têm direito ao atendimento prioritário, assim como as pessoas com deficiência, gestantes, com criança de colo e lactantes, entre outras. Já aquelas com 80 anos ou mais têm prioridade absoluta, sendo sempre as primeiras da fila. A Lei Federal nº 14.364/2022 também garante prioridade aos acompanhantes.
Além disso, o eleitor com mobilidade reduzida poderá ser auxiliado por uma pessoa de sua confiança ao votar. Caberá ao presidente da mesa verificar a necessidade do acompanhante e autorizar o ingresso na cabina de votação.
Quem não fez a transferência para uma seção acessível poderá fazer a solicitação na página Autoatendimento Eleitoral ou de forma presencial, nos cartórios. As seções eleitorais para os idosos devem ser montadas de modo a facilitar o percurso da eleitora ou do eleitor, a fim de que as rotas de acesso ao local no dia da votação estejam livres de obstáculos, a exemplo de degraus, plantas, bancos e cones.
Campanhas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) constantemente faz campanhas institucionais em rede nacional de rádio e televisão para incentivar o voto de pessoas com 70 anos ou mais. Para as Eleições Gerais de 2022, a JE preparou duas campanhas publicitárias que buscaram incentivar o voto de pessoas com esse perfil etário.
Em junho daquele ano, a primeira das campanhas, chamada “Todo voto importa”, produzida com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), foi ao ar. O vídeo retrata a felicidade de Gracina do Rosário da Conceição Trindade, eleitora de 81 anos, que faz questão de votar e de incentivar filhos e netos a exercerem esse direito. A campanha “Todo voto importa” parte do princípio de que votar é um exercício de cidadania que concretiza o próprio sentido da democracia, ao possibilitar que o cidadão exerça a soberania popular pelo voto universal, direto e secreto na escolha dos representantes.
Pouco tempo depois, em agosto de 2022, foi lançada uma nova campanha do TSE para esse público, a “Voto 70+”. Nas duas, exibidas em emissoras de rádio e TV de todo o país, havia a mesma mensagem: a importância da participação do eleitorado da melhor idade nas eleições.
Os eleitores para os quais o voto é facultativo não precisam justificar a ausência a nenhuma eleição
Voz no futuro do país
Nas Eleições Municipais de 2024, enquanto 93% dos jovens de 16 e 17 anos compareceram às urnas, a faixa etária de 70 a 74 anos registrou apenas 66,43% de comparecimento. No caso das idosas e dos idosos com idades de 75 a 79 anos, essa taxa caiu para 49,55%, de acordo com dados do TSE.
Segundo a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, os idosos e as idosas enfrentam preconceito etário, sendo frequentemente desencorajados nas filas de votação. “Ouvi relatos de idosos sendo destratados, com pessoas dizendo ‘não precisava ter vindo votar’. É preciso convidar os mais velhos para participarem da democracia com o mesmo empenho que fazemos com os jovens”, disse a ministra, ao apresentar o Relatório de Avaliação das Eleições 2024.
Na opinião da presidente do TSE, “cada voto contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva, em que todas as gerações têm voz ativa no futuro do país”. “Lembrar que a experiência acumulada ao longo da vida é um patrimônio valioso para guiar escolhas conscientes é um grande motivo para que a terceira idade esteja presente nas urnas”, ressaltou.
Dia do Idoso
A Organização das Nações Unidas (ONU) institui o Dia Internacional da Pessoa Idosa com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento, para a proteção e os cuidados necessários à população idosa, bem como para a promoção da sua dignidade, autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
No Brasil, o dia 1º de outubro é também conhecido como o Dia Nacional do Idoso. A data é celebrada em um momento de crescente longevidade da população brasileira, tornando o tema do envelhecimento cada vez mais relevante.
GR/LC/DB (TSE)
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma pessoa idosa sorridente segurando um documento da Justiça Eleitoral, possivelmente um título ou comprovante de atendimento, em um ambiente de cartório eleitoral. Ao fundo, há uma lousa com anotações e parte de uma mesa com materiais. Ao longo do texto, tem outras fotos de pessoas idosas, sendo duas mulheres e um homem.
Fonte: TRE – MT
Sancionada lei que institui Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas públicas
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
Mutirão Eleitoral retorna ao Pedra 90, em Cuiabá, para ampliar cadastramento biométrico
Contas de Juara e Nova Canaã do Norte recebem parecer favorável do TCE-MT
Encontro debate avanços e desafios do Serviço de Acolhimento Familiar em Mato Grosso
Segurança
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos...
Polícia Civil esclarece homicídio e ocultação de cadáver em Sinop
A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de...
Polícia Civil e Abin deflagram operação conjunta contra apologia ao nazismo em Mato Grosso
A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrou na manhã desta quinta-feira...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política7 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde
-
CIDADES6 dias atrás
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
-
Saúde6 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento do médico Almícar Tanure
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com população investimentos em políticas públicas para 2026
-
Várzea Grande7 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares
-
Brasil2 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI