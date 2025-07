Mutirão em escola de Poxoréu emite primeiro título para 70 jovens eleitores

Setenta alunos da Escola de Tempo Integral “Padre César Albisetti”, em Poxoréu (município distante a 263 km de Cuiabá), já estão aptos a votar nas próximas eleições. Um mutirão eleitoral realizado nos dias 17 e 18 de junho pelo cartório eleitoral da 47ª Zona Eleitoral fez o alistamento eleitoral com cadastramento biométrico dos jovens eleitores. Essa atividade é parte do planejamento estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) para alcançar a meta 98% de cadastramento biométrico no estado para as próximas eleições.

Na escola de Poxoréu, o aluno já saía com o primeiro título eleitoral em mãos. Esse trabalho teve a parceria da Prefeitura Municipal para o transporte dos servidores e dos equipamentos levados até a unidade escolar. Além dos cinco servidores responsáveis pelo atendimento, a Justiça Eleitoral contou com três kits biométricos. Cada kit é formado por leitor óptico de digitais, PAD de captura de assinatura, dispositivo de captura de imagens digitais e dois módulos, sendo um de cenário e outro de acondicionamento e transporte.

O público-alvo do mutirão é formado por adolescentes com idade entre 15 e 17 anos que estão no 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º ano do Ensino Médio. No primeiro dia do mutirão foram 35 alistamentos, o mesmo número alcançado no segundo dia. O atendimento ocorreu sempre no horário das 8h30 às 13h. Para o alistamento era necessário apenas a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de endereço, abertura e preenchimento do cadastro, coleta de assinatura, biometria e, por fim, a foto. O aluno já deixava a escola com o título de eleitor em mãos.

O analista Wesley de Lima, chefe do cartório eleitoral em substituição, informou que a ação realizada teve o objetivo de fomentar a participação política dos estudantes e o exercício da cidadania, com enfoque na emissão do primeiro título e aumento do índice de eleitores com biometria. “Os resultados foram satisfatórios, além de agregar aos alunos a experiência e o conhecimento sobre aspectos da vida cidadã. O desenvolvimento de ações voltadas ao público estudantil reforça o compromisso de inclusão, participação política e reflexões práticas sobre cidadania e direitos por meio do acesso facilitado aos serviços da Justiça Eleitoral no ambiente escolar”, avaliou.

Ele ressaltou que o atendimento não foi aberto ao público externo para não prejudicar as aulas dos alunos. A unidade escolar disponibilizou uma sala ampla, climatizada, com várias tomadas e acesso à internet. Ainda, foi disponibilizado um servidor para acompanhar a equipe da Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos, convocando os alunos, aos poucos, sala por sala, para não formar filas. Após receber o primeiro título, o aluno era orientado baixar no celular o aplicativo do e-Título, nos sistemas operacionais iOS e Android.

Embora o voto para menores de 18 anos seja facultativo, o mutirão incentiva o exercício da cidadania, colocando a juventude como protagonista na escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo, nas esferas municipal, estadual e federal. “Em nível local, estamos planejando ampliar a ação para as demais escolas de nível médio do município e alguns distritos de Poxoréu”, concluiu Wesley de Lima.

