Connect with us

Várzea Grande

Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial

Publicado em

20/10/2025

Com 99% de desconto em multas e juros, Mutirão Fiscal 2025 continua com atendimentos presenciais e online

A Prefeitura de Várzea Grande reforça as ações da campanha do Mutirão Fiscal. A edição 2025 é a maior de todas ao ofertar até 99% de descontos sobre multas e juros para pagamentos em parcela única – ou seja, à vista – ou ainda 60% de desconto para débitos parcelados em até 18 vezes. Para facilitar o acesso e flexibilizar a adesão dos contribuintes, os atendimentos podem ser feitos de forma presencial ou online.

Presencialmente, no Paço Municipal, o contribuinte tem atendimento de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal. Outra forma de atendimento é pelo aplicativo WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destacou que a lei sancionada flexibiliza e amplia as possibilidades de adesão e fortalece a parceria entre o poder público e a sociedade. “Nossos atendimentos estão a todo vapor. Essa é uma grande oportunidade para os munícipes e contribuintes ficarem em dia com o nosso Fisco Municipal e iniciarem o próximo ano podendo usufruir de vantagens e descontos em impostos municipais”, ressaltou.

Confira as condições especiais do Mutirão Fiscal 2025:

– Pagamento à vista: desconto de 99% sobre multa moratória e juros de mora

– Parcela em até 6 meses: desconto de 85% sobre multa moratória e juros de mora

– Parcela de 7 a 12 meses: desconto de 70% sobre multa moratória e juros de mora

– Parcela de 13 a 18 meses: desconto de 60% sobre multa moratória e juros de mora

Galeria de Fotos (1 foto)

Foto 1 da galeria

1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta segunda-feira, dia 20

Published

31 minutos atrás

on

20/10/2025

By

As equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, poda de árvores, manutenção de sinalização e semáforos, troca de lâmpadas, instalação de braços de iluminação e quebra-molas, entre outras ações

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, segue com o programa “VG em Ação”, levando diversos serviços de limpeza, manutenção e zeladoria a vários pontos da cidade nesta segunda-feira (20).

As equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, poda de árvores, manutenção de sinalização e semáforos, troca de lâmpadas, instalação de braços de iluminação e quebra-molas, entre outras ações que garantem mais bem-estar, segurança e qualidade de vida à população várzea-grandense.

Serviços de limpeza e zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

* Bairro Cohab Cabo Michel

Roçada e transporte

* Bairro Bairro Canelas – Avenida Mil

* Bairro Chapéu do Sol

* Bairro Cohab Cristo Rei

* Bairro Costa Verde – Cemitério

* Bairro Jardim das Oliveiras

* Bairro Jardim Ipanema

* Bairro Mapim

* Bairro Parque do Lago

* Bairro Parque Tanque do Fancho

* Bairro Sarita Baracat (Praça)

* Bairro Centro Sul

* Bairro Nossa Senhora do Carmo (Praça)

* Bairro Unipark

* Bairro Vila Arthur

* Pátio da Prefeitura de VG

(Apoio: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável)

Iluminação pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços de iluminação)

* Bairro Celestino Henrique

* Bairro José Carlos Guimarães

A Prefeitura de Várzea Grande reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos os cidadãos.

Galeria de Fotos (6 fotos)

Foto 1 da galeria

1/6

Foto 2 da galeria

2/6

Foto 3 da galeria

3/6

Foto 4 da galeria

4/6

Foto 5 da galeria

5/6

Foto 6 da galeria

6/6

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande

Published

1 hora atrás

on

20/10/2025

By

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (19.10), em Várzea Grande. Com o casal, foram apreendidas 76 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha.

Durante patrulhamento pela Operação Refac (Rede Enfrentamento às Facções Criminosas), a equipe da Força Tática recebeu denúncias sobre um casal que estava fazendo a venda de entorpecentes, em um conjunto habitacional, no bairro Parque Sabiá.

Diante das informações e características dos suspeitos, os militares se deslocaram ao endereço da denúncia e encontraram o casal, realizando abordagem imediata. Com a mulher, foram encontradas oito porções de pasta base. Já o homem foi flagrado tentando esconder uma sacola, contendo 30 porções da mesma droga.

Na continuidade das buscas, a Força Tática entrou na residência do casal e localizou o restante dos entorpecentes, que estavam espalhados em potes pela casa. Ainda foram apreendidos quatro celulares, uma balança de precisão e a quantia de R$ 713,00 em dinheiro.

Questionados sobre a procedência da droga e a denúncia de tráfico, os suspeitos permaneceram em silêncio.

O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (19.10), um homem, de 25 anos, suspeito por...
SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Civil prende homem que matou colega de trabalho por ciúmes da ex-companheira

A Polícia Civil prendeu, no sábado (18.10), um homem, de 28 anos, em Paranatinga, acusado de matar o colega de...
SEGURANÇA20/10/2025

Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262