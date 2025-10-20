Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial

Com 99% de desconto em multas e juros, Mutirão Fiscal 2025 continua com atendimentos presenciais e online

A Prefeitura de Várzea Grande reforça as ações da campanha do Mutirão Fiscal. A edição 2025 é a maior de todas ao ofertar até 99% de descontos sobre multas e juros para pagamentos em parcela única – ou seja, à vista – ou ainda 60% de desconto para débitos parcelados em até 18 vezes. Para facilitar o acesso e flexibilizar a adesão dos contribuintes, os atendimentos podem ser feitos de forma presencial ou online.

Presencialmente, no Paço Municipal, o contribuinte tem atendimento de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal. Outra forma de atendimento é pelo aplicativo WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destacou que a lei sancionada flexibiliza e amplia as possibilidades de adesão e fortalece a parceria entre o poder público e a sociedade. “Nossos atendimentos estão a todo vapor. Essa é uma grande oportunidade para os munícipes e contribuintes ficarem em dia com o nosso Fisco Municipal e iniciarem o próximo ano podendo usufruir de vantagens e descontos em impostos municipais”, ressaltou.

Confira as condições especiais do Mutirão Fiscal 2025:

– Pagamento à vista: desconto de 99% sobre multa moratória e juros de mora

– Parcela em até 6 meses: desconto de 85% sobre multa moratória e juros de mora

– Parcela de 7 a 12 meses: desconto de 70% sobre multa moratória e juros de mora

– Parcela de 13 a 18 meses: desconto de 60% sobre multa moratória e juros de mora

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT