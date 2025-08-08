Mutirão inédito do Agora Tem Especialistas realiza mais de 12,5 mil atendimentos em um dos maiores territórios indígenas do país

O Ministério da Saúde disponibilizou mais de 74 mil doses de vacinas contra o sarampo para que todos os 139 municípios do Tocantins realizem o ‘Dia D’ neste sábado (9). A ação faz parte da estratégia de bloqueio de casos importados no Brasil, devido ao avanço da doença na região das Américas, em especial na Bolívia, e ao registro de 17 casos importados em Campos Lindos (TO). Outros três estão em investigação na cidade.

Desde o início do ano, quase 30 mil doses da vacina tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, foram aplicadas no Tocantins. As doses disponibilizadas para o Dia D deste sábado fazem parte do montante de 130 mil que o Ministério da Saúde enviou ao estado para ações de vacinação. Os estoques para proteção da população estão garantidos em todo o país.

“O Ministério da Saúde e as equipes de vigilância locais atuam continuamente para proteger a população contra o sarampo. Estamos reforçando essas ações em todas as cidades que fazem fronteira com a Bolívia, no Tocantins, e em municípios do Maranhão próximos à divisa com o estado. A vacinação é a principal forma de impedir a circulação do sarampo no Brasil”, destaca o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti.

A vacina é recomendada para todas as pessoas entre 6 meses e 59 anos. Para se vacinar contra o sarampo, basta ir a uma unidade básica de saúde mais próxima. Com os esforços contínuos do Ministério da Saúde e das secretarias estadual e municipais, é possível que, mesmo com o surgimento de novos casos, a disseminação seja controlada e a circulação do vírus, interrompida.

A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A doença é altamente contagiosa, e uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Por isso, o Ministério disponibiliza a vacina gratuitamente, através do Sistema Único de Saúde (SUS), no Calendário Nacional de Vacinação, e realiza estratégias, como o ‘Dia D’, para que o Brasil continue livre da doença.

Cenário epidemiológico

Os 17 casos registrados de sarampo no Tocantins ocorreram no município de Campos Lindos (TO). Desde a suspeita dos primeiros casos, a secretaria de saúde vem intensificando as ações para reforçar a vacinação na região.

Antes da confirmação dos casos, o município aplicava em média cerca de 30 doses por mês na vacinação de rotina. Após a confirmação e a mobilização conjunta das equipes de saúde federal, estadual e municipal, esse número subiu para 1,6 mil doses.

Em março deste ano, foram confirmados outros 5 casos importados de sarampo no Brasil: 2 no Rio de Janeiro, 1 no Distrito Federal, 1 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Todos os casos foram controlados por meio do bloqueio vacinal. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 13,6 milhões de vacinas contra o sarampo e, até 4 de agosto, aproximadamente 3 milhões de doses já foram aplicadas.

Vacinação nas fronteiras

No dia 26 de julho, o Ministério realizou o Dia D nas cidades do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, localizadas na fronteira com a Bolívia. Cerca de 3 mil pessoas foram vacinadas. O Acre aplicou 1,8 mil doses — quatro vezes mais que na vacinação de rotina, que registra em média 436 doses.

Além das ações do Dia D, a equipe técnica da Saúde, em parceria com estado e municípios, realizou o bloqueio vacinal e reforço da vigilância em Campos Lindos (TO), por conta dos casos registrados, e em Araguaína (TO), Balsas (MA) e Imperatriz (TO), devido à proximidade com a região onde os casos foram registrados.

João Vitor Moura

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde