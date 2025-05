Mutirão jurídico leva serviços gratuitos à população de Sorriso

No próximo dia 30 de maio, das 13h às 17h, o Ministério Público de Mato Grosso, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso (distante 395 km de Cuiabá), realizará a 9ª edição do projeto Cidadãos com Voz e Vez. O mutirão de atendimento jurídico será realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vitória Régia, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social do município e equipes do Procon.O projeto Cidadãos com Voz e Vez completa cinco anos de existência, com diversas ações e serviços prestados. O idealizador da iniciativa, promotor de Justiça Márcio Florestan Berestinas, explica que o projeto tem o intuito de identificar problemas relacionados à prestação de serviços públicos.“Estar presente nos bairros, ouvindo a comunidade, é essencial para construir soluções efetivas e promover justiça social. Você, morador dos bairros atendidos pelo CRAS Vitória Régia, fica o convite para comparecer ao mutirão. Nós estaremos lá para atender o cidadão com muito carinho”, pontuou o promotor.Durante o mutirão, haverá atendimentos jurídicos gratuitos e espaço para reivindicações de melhorias para o bairro. Na oportunidade, a comunidade poderá ser atendida em diversas áreas, como defesa do consumidor, direito à saúde, educação, família, cidadania, além dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência.

Fonte: Ministério Público MT – MT