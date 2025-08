Mutirões atendem eleitores indígenas dos povos Bakairi e Xavante, em Paranatinga

Na próxima semana, a Justiça Eleitoral em Mato Grosso promoverá dois mutirões em Nova Bandeirantes (a 945 km a noroeste de Cuiabá) com o propósito de ampliar o cadastramento biométrico no município. O primeiro será realizado nos dias 4 e 5 de agosto, na Escola Municipal José Luiz Cândido, Distrito de Japuranã, na zona rural da cidade. O segundo mutirão da semana será nos dias 6, 7 e 8 de agosto, no Ponto de Inclusão Digital, localizada na rua Lázaro Moreira dos Santos, Centro. Em ambos os mutirões, o horário de atendimento é das 8 às 17h.

Na semana seguinte, entre os dias 11 e 15 de agosto, o mutirão eleitoral será em Apiacás (a 60 km de Nova Bandeirantes). Os atendimentos serão oferecidos no horário das 8h às 17h, no Centro Cultural Apiaká, localizado na Av. Brasil. Os trabalhos são coordenados pelo cartório da 50ª Zona Eleitoral, com sede em Nova Monte Verde (município distante a 945 km de Cuiabá). O foco dessas ações é a ampliação do cadastramento biométrico no Estado, em razão da Campanha “Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que busca alcançar a coleta biométrica no Estado em pelo menos 98% do eleitorado ativo.

Em todos os mutirões, além da coleta biométrica, serão oferecidos serviços como alistamento eleitoral (1º título), transferência de endereço, revisão eleitoral, emissão de segunda via do título de eleitor, além de consultas sobre a situação eleitoral e a possiblidade de emissão de boletos no pagamento de multas para quitação. Para ser atendido, basta levar documento oficial com foto (com nº de CPF) e comprovante de endereço.

No mutirão eleitoral em Japuranã, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) contará com três servidores (dois do cartório e um do posto eleitoral) e dois kits biométricos. Cada kit eleitoral é formado por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para cenário e para o transporte de equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Panorama Eleitoral

Em Nova Bandeirantes, o eleitorado com cobertura biométrica é 70,77%, ou seja, 6.943 eleitores e eleitoras para um público universal de 9.811 eleitores aptos a votar no município. O foco é alcançar os 2.868 eleitores que ainda não possuem biometria, perfazendo um público de 29,23% do eleitorado.

Em Apiacás, o índice de cobertura biométrica é 67,10%, o correspondente a 4.115 eleitores, para um público de 6.132 aptos a votar, enquanto um eleitorado de 2.017 pessoas ainda não fizeram a identificação biométrica, o equivalente a 32,89%.

Jornalista Anderson Pinho

#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada da Escola Municipal José Luiz Cândido. A entrada principal tem uma estrutura moderna com detalhes em azul e branco. Em destaque, há um totem azul com o nome da escola e o brasão municipal. Na frente, estão estacionados alguns carros e motos, e o chão é todo pavimentado com blocos de concreto intertravados. O céu está claro, com poucas nuvens.

Fonte: TRE – MT