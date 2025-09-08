Mutirões eleitorais em Alto Araguaia e Alto Taquari garantem coleta de biometria

A Justiça Eleitoral realizará mutirões de atendimento nos municípios de Alto Araguaia e Alto Taquari para garantir a coleta biométrica dos eleitores e eleitoras. A iniciativa, de ordem do juiz da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Daniel de Sousa Campos, ocorrerá entre os dias 11 e 18 de setembro, em diferentes locais.

Em Alto Araguaia, o mutirão terá início em na quinta-feira (11.09), na Praça Tiradentes no Boiadeiro, em frente à Secretaria de Esportes, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. Nos dias seguintes, o atendimento será na Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (Av. Carlos Hugueney, nº 552, Centro), em 12 de setembro (sexta-feira), das 9h às 11h30 e das 14h às 18h30, e em 13 de setembro (sábado), das 8h às 12h.

Na outra semana, os serviços avançam para as unidades de saúde do município. Em 15 de setembro (segunda-feira), será a vez da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vanessa Welter, no bairro Aeroporto, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. Já no dia 16 de setembro (terça-feira), a equipe atenderá na UBS ESF Gair de Barros, que fica na Rua Maria Leocádia, n° 197, bairro de Lima, das 14h às 17h30.

Em Alto Taquari, a população terá duas opções de atendimento. No dia 17 de setembro (quarta-feira), o mutirão estará no Posto de Saúde da Família (PSF) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 13 Pontos, na Rua dos Pioneiros, n° 248-326, das 9h às 11h30 e das 14h às 18h30.

No mesmo dia, também haverá atendimento no Terminal Rodoviário de Alto Taquari, localizado na Av. Macário Subtil de Oliveira, s/n, das 9h às 11h30 e das 14h às 19h30. O serviço no Terminal Rodoviário continua em 18 de setembro (quinta-feira), das 8h30 às 11h30 e das 14h às 18h30.

O objetivo da ação, conforme o juiz eleitoral Daniel de Sousa Campos, é facilitar o acesso dos cidadãos e cidadãs ao cadastramento biométrico e assegurar que todos e todas estejam com a biometria 100% atualizada, requisito essencial para a identificação segura no processo eleitoral.

Biometria nos municípios

Em Alto Araguaia, do total de 11.389 pessoas aptas ao voto, 11.054, ou seja, 97,06 já possuem a biometria cadastrada. Ainda faltam 335 (2,94%) eleitores e eleitoras para fazerem o cadastro. Já em Alto Taquari, do total de 7.853 do eleitorado apto ao voto, 7.560, isto é, 96,27% fizeram a biometria. Deste total, restam 293 pessoas, o equivalente a 3,73%, para realizarem o procedimento.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra o processo de coleta biométrica, em que uma pessoa posiciona o dedo em um leitor digital manuseado por outra, ambas com unhas pintadas de vermelho. Sobre a mesa há um computador, documentos e equipamentos usados para registro e identificação.

Fonte: TRE – MT