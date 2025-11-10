MATO GROSSO
Na COP, Mauro cobra países ricos: “Não queremos migalhas; coloquem a mão no bolso”
Na COP 30, em Belém (PA), o governador Mauro Mendes cobrou dos países ricos o cumprimento das promessas feitas há mais de 30 anos nas conferências climáticas, com o financiamento das ações de preservação das florestas tropicais.
“Falaram agora em R$ 5,5 bilhões. Cadê os R$ 100 bilhões que prometeram durante tantas e tantas COPs e nunca aconteceu? Precisamos ser respeitados como país do agronegócio, das florestas, da biodiversidade. Eles precisam pagar. E não com migalhas”, afirmou, nesta segunda-feira (10/11).
Mauro destacou que Mato Grosso é exemplo de equilíbrio entre produção e preservação, já que o estado mantém 60% do território preservado, é um dos maiores produtores de alimentos do planeta e ainda contribui para a segurança ambiental e alimentar do Brasil e do mundo.
Em contrapartida, conforme o governador, os países desenvolvidos continuam ampliando o consumo de combustíveis fósseis e carvão, enquanto impõem restrições aos países que de fato conservam o meio ambiente.
“Os países ricos mudaram muito pouco o seu comportamento. Continuam poluindo, devastaram o que tinham e hoje não têm coragem de colocar a mão no bolso para retribuir a quem verdadeiramente preserva. Essa verdade precisa ser dita”, afirmou.
Mauro ainda chamou atenção para os entraves burocráticos que impedem o uso sustentável dos recursos naturais no Brasil, burocracia essa que usa a falsa alegação de defesa ambiental.
“Quanto custa ficar 15 anos esperando uma licença para uma mina de potássio no Amazonas, essencial ao agronegócio e à segurança alimentar do planeta? Quanto custa não termos a Ferrogrão ligando o Norte de Mato Grosso ao Pará, enquanto os caminhões queimam óleo diesel? E ainda querem dizer que isso é um atentado ao planeta? Atentado é a mentira que eles contam há décadas”, criticou.
O painel contou também com a participação dos governadores Helder Barbalho (PA), Wilson Lima (AM), Carlos Brandão (MA) e Clécio Luís (AP).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros faz extinção e rescaldo de incêndio em residência
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta segunda-feira (10.11), para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Novo Horizonte, no município de Sinop (a 479 km de Cuiabá).
A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) recebeu o chamado de emergência por volta das 11h30 e, prontamente, se deslocou até o local indicado.
Ao chegar, os bombeiros constataram que os vizinhos já haviam iniciado o combate ao incêndio e controlado as chamas. De acordo com informações obtidas no local, o fogo teria sido iniciado após um idoso com problemas psiquiátricos ter ateado fogo em um colchão.
A equipe do 4º BBM realizou a extinção total do fogo e procedeu com o rescaldo, que consiste na eliminação de possíveis focos remanescentes.
Não havia ninguém na residência no momento do incêndio, e foram registrados apenas danos materiais.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Turismo e identidade regional marcam presença de Mato Grosso na Festuris 2025
Mato Grosso marcou presença na Festuris 2025, Feira Internacional de Turismo de Gramado, realizada entre os dias 6 e 9 de novembro, no Rio Grande do Sul. Reconhecida como um dos principais eventos de negócios do turismo da América Latina, a feira reuniu representantes do setor público e privado de todo o país.
A participação de Mato Grosso foi coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Adjunta de Turismo, com foco em destacar os principais destinos turísticos do estado e reforçar o potencial das regiões do Pantanal, Amazônia e Cerrado.
Durante os quatro dias de evento, a equipe técnica atendeu o público, realizou reuniões com agentes e investidores e apresentou roteiros integrados do estado. O estande também reuniu empreendimentos parceiros, como o Gran Odara, Confiança Turismo, Malai Manso Resort, Balatiponé Etnoturismo e a Prefeitura de Tangará da Serra, que contribuíram para ampliar a visibilidade dos produtos e serviços turísticos e fortalecer a imagem de Mato Grosso como destino competitivo e diversificado.
A programação também valorizou a cultura regional com ativações que encantaram o público. O chef Marcelo Cotrim apresentou pratos típicos como feijão gordo pantaneiro, arroz maria izabel e farofa de banana; o cantor João Márcio animou o estande com música regional; e o artesão Alcides Ribeiro demonstrou o processo de confecção da viola de cocho, instrumento símbolo da identidade pantaneira.
De acordo com a superintendente de Política e Promoção do Turismo, Júlia Assis, a presença de Mato Grosso na Festuris 2025 rendeu resultados positivos para o setor turístico do estado, com novas parcerias e oportunidades de promoção dos destinos locais.
“Eventos como este geram conexões importantes com operadores, investidores e representantes do trade turístico, ampliando as possibilidades de negócios e parcerias. Além disso, permitem mostrar a diversidade e o potencial do turismo mato-grossense, que une belezas naturais, gastronomia e hospitalidade em uma experiência única”, afirmou.
Fonte: Governo MT – MT
Representando o parlamento na COP30, Avallone defende financiamento ambiental para continuidade da preservação
Sérgio Ricardo participa da posse do novo desembargador e fortalece parceria institucional
Doença de Chagas marca abertura das discussões sobre clima e saúde em Belém
Comissão da Câmara apresenta equipe gestora da Procuradoria Especial da Mulher
Expediente presencial estará suspenso em duas unidades judiciárias do Fórum de Barra do Garças
Segurança
Alunos do Projeto de Jiu-Jitsu da Rotam conquistam 11 medalhas em campeonato internacional
Quatro alunos do projeto social de Jiu-Jitsu do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), conquistaram 11 medalhas durante o...
PRF apreende medicamentos controlados, anabolizantes e eletrônicos em Cuiabá
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de domingo (9), uma quantidade significativa de medicamentos de uso controlado, anabolizantes...
PM e PJC prendem suspeito de duplo homicídio em Peixoto de Azevedo
Policiais militares do 15º Comando Regional, em ação conjunta com a Polícia Judiciária Civil (PJC), prenderam, na manhã desta segunda-feira...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES3 dias atrás
Previ Sinop realiza análise e homologação das candidaturas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura realiza manutenção com cascalhamento, patrolamento e compactação do solo na Estrada Lívia
-
CIDADES5 dias atrás
Alunos aprendem técnicas de plantio e manutenção de canteiros de hortaliças e plantas medicinais
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Peixoto de Azevedo será atendido por mutirão eleitoral para biometria de estudantes e comunidade
-
Saúde5 dias atrás
COP30 em Belém: orientações de saúde para visitantes
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove treinamento em comunicação assertiva para servidores do Procon
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
32ª Zona Eleitoral programa 21 mutirões para Cláudia, Marcelândia e União do Sul com foco na biometria
-
TCE MT4 dias atrás
TCE-MT comemora 25 anos da Escola Superior de Contas com palestra de Steven Dubner