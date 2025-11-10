Connect with us

MATO GROSSO

Na COP, Mauro cobra países ricos: “Não queremos migalhas; coloquem a mão no bolso”

Publicado em

10/11/2025

Na COP 30, em Belém (PA), o governador Mauro Mendes cobrou dos países ricos o cumprimento das promessas feitas há mais de 30 anos nas conferências climáticas, com o financiamento das ações de preservação das florestas tropicais.

“Falaram agora em R$ 5,5 bilhões. Cadê os R$ 100 bilhões que prometeram durante tantas e tantas COPs e nunca aconteceu? Precisamos ser respeitados como país do agronegócio, das florestas, da biodiversidade. Eles precisam pagar. E não com migalhas”, afirmou, nesta segunda-feira (10/11).

Mauro destacou que Mato Grosso é exemplo de equilíbrio entre produção e preservação, já que o estado mantém 60% do território preservado, é um dos maiores produtores de alimentos do planeta e ainda contribui para a segurança ambiental e alimentar do Brasil e do mundo.

Em contrapartida, conforme o governador, os países desenvolvidos continuam ampliando o consumo de combustíveis fósseis e carvão, enquanto impõem restrições aos países que de fato conservam o meio ambiente.

“Os países ricos mudaram muito pouco o seu comportamento. Continuam poluindo, devastaram o que tinham e hoje não têm coragem de colocar a mão no bolso para retribuir a quem verdadeiramente preserva. Essa verdade precisa ser dita”, afirmou.

Mauro ainda chamou atenção para os entraves burocráticos que impedem o uso sustentável dos recursos naturais no Brasil, burocracia essa que usa a falsa alegação de defesa ambiental.

“Quanto custa ficar 15 anos esperando uma licença para uma mina de potássio no Amazonas, essencial ao agronegócio e à segurança alimentar do planeta? Quanto custa não termos a Ferrogrão ligando o Norte de Mato Grosso ao Pará, enquanto os caminhões queimam óleo diesel? E ainda querem dizer que isso é um atentado ao planeta? Atentado é a mentira que eles contam há décadas”, criticou.

O painel contou também com a participação dos governadores Helder Barbalho (PA), Wilson Lima (AM), Carlos Brandão (MA) e Clécio Luís (AP).

Fonte: Governo MT – MT

Corpo de Bombeiros faz extinção e rescaldo de incêndio em residência

Published

4 horas atrás

on

10/11/2025

By

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta segunda-feira (10.11), para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Novo Horizonte, no município de Sinop (a 479 km de Cuiabá).

A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) recebeu o chamado de emergência por volta das 11h30 e, prontamente, se deslocou até o local indicado.

Ao chegar, os bombeiros constataram que os vizinhos já haviam iniciado o combate ao incêndio e controlado as chamas. De acordo com informações obtidas no local, o fogo teria sido iniciado após um idoso com problemas psiquiátricos ter ateado fogo em um colchão.

A equipe do 4º BBM realizou a extinção total do fogo e procedeu com o rescaldo, que consiste na eliminação de possíveis focos remanescentes.

Não havia ninguém na residência no momento do incêndio, e foram registrados apenas danos materiais.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Turismo e identidade regional marcam presença de Mato Grosso na Festuris 2025

Published

4 horas atrás

on

10/11/2025

By

Mato Grosso marcou presença na Festuris 2025, Feira Internacional de Turismo de Gramado, realizada entre os dias 6 e 9 de novembro, no Rio Grande do Sul. Reconhecida como um dos principais eventos de negócios do turismo da América Latina, a feira reuniu representantes do setor público e privado de todo o país.

A participação de Mato Grosso foi coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Adjunta de Turismo, com foco em destacar os principais destinos turísticos do estado e reforçar o potencial das regiões do Pantanal, Amazônia e Cerrado.

Durante os quatro dias de evento, a equipe técnica atendeu o público, realizou reuniões com agentes e investidores e apresentou roteiros integrados do estado. O estande também reuniu empreendimentos parceiros, como o Gran Odara, Confiança Turismo, Malai Manso Resort, Balatiponé Etnoturismo e a Prefeitura de Tangará da Serra, que contribuíram para ampliar a visibilidade dos produtos e serviços turísticos e fortalecer a imagem de Mato Grosso como destino competitivo e diversificado.

A programação também valorizou a cultura regional com ativações que encantaram o público. O chef Marcelo Cotrim apresentou pratos típicos como feijão gordo pantaneiro, arroz maria izabel e farofa de banana; o cantor João Márcio animou o estande com música regional; e o artesão Alcides Ribeiro demonstrou o processo de confecção da viola de cocho, instrumento símbolo da identidade pantaneira.

De acordo com a superintendente de Política e Promoção do Turismo, Júlia Assis, a presença de Mato Grosso na Festuris 2025 rendeu resultados positivos para o setor turístico do estado, com novas parcerias e oportunidades de promoção dos destinos locais.

“Eventos como este geram conexões importantes com operadores, investidores e representantes do trade turístico, ampliando as possibilidades de negócios e parcerias. Além disso, permitem mostrar a diversidade e o potencial do turismo mato-grossense, que une belezas naturais, gastronomia e hospitalidade em uma experiência única”, afirmou.

Fonte: Governo MT – MT

Segurança

SEGURANÇA10/11/2025

Alunos do Projeto de Jiu-Jitsu da Rotam conquistam 11 medalhas em campeonato internacional

Quatro alunos do projeto social de Jiu-Jitsu do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), conquistaram 11 medalhas durante o...
SEGURANÇA10/11/2025

PRF apreende medicamentos controlados, anabolizantes e eletrônicos em Cuiabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de domingo (9), uma quantidade significativa de medicamentos de uso controlado, anabolizantes...
SEGURANÇA10/11/2025

PM e PJC prendem suspeito de duplo homicídio em Peixoto de Azevedo

Policiais militares do 15º Comando Regional, em ação conjunta com a Polícia Judiciária Civil (PJC), prenderam, na manhã desta segunda-feira...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

