Na Índia, primeira-dama de MT destaca significativa participação das mulheres à frente de instituições e entidades

Nesta segunda-feira (13.11), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, juntamente com o governador Mauro Mende e comitiva mato-grossense, participou do Seminário “Como Fazer Negócios com a Índia”. Dada a considerável população indiana, que é a maior do mundo, isso favorece as oportunidades de negócios com o Mato Grosso, tornando o país um cliente em potencial.

Durante o evento, a primeira-dama Virginia Mendes teve a oportunidade de dialogar com membros da delegação mato-grossense de diferentes entidades e instituições do setor produtivo. A missão organizada pelo Sebrae Mato Grosso conta um total de 81 pessoas na comitiva, sendo 12 mulheres. Virginia Mendes enfatizou a importância da participação delas.

“São mulheres que lideram grandes empresas e entidades com papel decisivo, o que me deixa muito animada, pois uma das minhas lutas é valorizar esse espaço”, destacou a primeira-dama.

“Existem mudanças significativas no contexto em que a liderança da mulher no setor empresarial está relacionada a pessoas, transformação digital, desenvolvimento com impacto significativo. Podemos perceber essa contribuição no crescimento socioeconômico sustentável de Mato Grosso”, pontuou Virginia Mendes.

A superintendente do Sebrae-MT, Lélia Brun, explicou que a entidade não participa do evento somente como organizador. “Somos um forte aliado e importante facilitador do empresariado mato-grossense. O governador e a primeira-dama do Estado estão de parabéns pela desenvoltura e condução deste processo junto conosco”, enfatizou.

Fernanda Campos, superintendente da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), ratificou a representação das mulheres líderes.

“A diretoria da Fiemt é composta por quatro mulheres, duas vieram conosco nesta missão. Nós temos diretoras que lideram equipes com mais de 300 pessoas”, disse.

“Essas mulheres vão contribuir nas relações de Mato Grosso com China e Índia, promovendo maior sensibilidade interpessoal e uma gestão mais sustentável. Foi maravilhoso estar com a primeira-dama Virginia Mendes, pois ela é uma referência do espaço da mulher”, concluiu Fernanda.

Além de Fernanda Campos e Lélia Brun, a primeira-dama Virginia Mendes teve a oportunidade de conversar com outras mulheres influentes, incluindo Patrícia Brunetta (presidente da Aprosmat); Ana Cláudia Ricarte (advogada); Lorena Gargaglione (empresária, advogada tributarista e consultora jurídica em exportação); Ulana Bruemueller (proprietária da indústria Refrigerantes Marajá em MT e Diretora da Fiemt); Maria Cristina Margonato (presidente da Sinvest; proprietária da Margonato & Margonato e membro do Conselho de Reepresentantes da Fiemt.