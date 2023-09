Na Semana Nacional do Trânsito, agentes da Semob realizam ações orientativas e explicam o funcionamento do bafômetro

Na Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 a 25 de setembro, os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realizaram mais uma ação orientativa, dessa vez, sobre como é o funcionamento do etilômetro (o popular bafômetro). Também explicaram como é aplicada a Lei Seca, aos motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool. A ação ocorreu no pátio de veículos removidos da empresa Rodando Legal, em Cuiabá.

“A ação consiste na apresentação aos condutores e as pessoas que estão circulando no pátio, sobre os riscos que o álcool e direção traz, as consequências de ser flagrado pela fiscalização, o valor da autuação, esclarecer os aspectos legais da fiscalização, ofertar o teste de etilômetro, que muitas pessoas têm o receio e que nunca fizeram o teste de etilômetro. Tiramos aquelas crendices que um bombom pode alterar o teste. Demonstramos toda a efetividade da fiscalização. Como é um assunto que gera muita dúvida, principalmente relacionado ao que o teste detecta, e muitos condutores nunca efetuaram nenhum teste na vida, oportunizar para eles, realizar o teste fora do ambiente de fiscalização, fora da via de circulação, ele tira o receio de efetuar esse teste”, explicou o agente de Trânsito, Marcel Lopes.

Para a Semana Nacional do Trânsito o tema escolhido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) foi, “No trânsito, escolha a vida!”. Durante a campanha, os agentes da Semob também realizam até o dia 25 de setembro, palestras em escolas, empresas e órgãos públicos, e reforçam as atividades educativas para o trânsito.

Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, a pasta realiza ações todos os meses do ano, mas de forma concentrada neste mês, pois a Semob reforça suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para conscientizar o motorista, motociclistas, ciclistas, pedestres e demais pessoas sobre os riscos de não respeitarem as leis de trânsito. “Temos que ter uma cultura de segurança no trânsito, com mais respeito ao próximo, principalmente ao pedestre e aos ciclistas, que estão mais vulneráveis no trânsito. Existem regras para eles também, mas eles têm prioridade. Esta semana também sensibiliza as pessoas sobre o alto índice de mortes e acidentes de trânsito. A Prefeitura cumpre e promove as ações educativas, incentivando motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas a usarem a consciência, o respeito e a gentileza para tornar o trânsito mais seguro e humanizado. Cabe ressaltar que a maioria dos sinistros (acidentes) de trânsito é resultado de escolhas erradas. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), continua entre os países com mais ocorrências, ocupando o terceiro lugar em mortes no trânsito. Precisamos mudar isso, com educação, paciência e conscientização”, comentou.

O diretor de Trânsito da Semob, Michel Diniz, as empresas e escolas podem solicitar o suporte da Semob para realização de palestras sobre o trânsito nesses locais. “Além das ações de fiscalização, teremos blitz educativas, em colaboração com os órgãos que atuam na Lei Seca, como o Detran e a Delegacia de Trânsito, entre outros. É uma semana em que reforçamos as ações, juntamente com os demais órgãos de trânsito, para aqueles que não usam cinto de segurança, excedem a velocidade e usam o celular enquanto dirigem, desrespeitam pedestres, estacionam em qualquer lugar e cometem outras infrações. É fundamental que o cidadão tenha consciência dos perigos que esses comportamentos podem causar”, concluiu ele.

