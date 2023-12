30/12/2023

Nadaf celebra obras e atuação em prol da sociedade

O vereador Mário Nadaf (PV) celebra várias vitórias obtidas pelo trabalho parlamentar no ano de 2023. Ele destaca as articulações, via Comissão de Educação da Câmara Municipal, para conseguir barrar o redimensionamento escolar no ano de 2024, o aumento de 108% no salário dos conselheiros tutelares, início das obras do Centro de Multiuso do Novo Terceiro, a reforma do Mercado do Porto e a conclusão do Complexo Esportivo do Centro Comunitário do bairro Cidade Verde, dentre tantos projetos.

Em 2023, Nadaf apresentou 618 Moções de Aplausos, 162 indicações de melhorias nos bairros, 15 projetos de lei, 29 projetos de decreto legislativo, seis requerimentos de audiência pública e uma sessão solene em homenagem aos 80 anos do Hospital Geral de Cuiabá.

“Nossas ações se dividem em várias áreas. Temos a função institucional como fiscalizador, apresentar projetos de lei e o que a gente mais faz é a articulação junto à sociedade e às suas reivindicações. Nós tivemos a liberação do projeto do Centro de Multiuso do Bairro Novo Terceiro, um projeto arrojado totalizando quase R$ 1 milhão e devemos entregar até julho do ano que vem”, destacou.

O vereador destacou a vitória que pais e alunos conseguiram, por meio da interlocução da Comissão de Educação, segurar o redimensionamento escolar para 2024 em algumas escolas municipais como a Professora Maria Dimpina Lobo Duarte, Ranulpho Paes de Barros e Darcy Ribeiro para o estado.

“Foi muito proveitoso a interlocução que fizemos junto a algumas unidades escolares que não se conformavam com rede de dimensionamento apresentado tanto pela Secretaria Municipal de Educação quanto pela Seduc. Sugerimos outros encaminhamentos e, felizmente, o projeto prosperou com a sensibilidade do prefeito e as alterações que estavam previstas no redimensionamento não foram à frente. Ou seja, as unidades municipais continuarão atendendo a mesma clientela”.

Outro ponto relevante foi a articulação de Mário Nadaf junto ao prefeito Emanuel Pinheiro para conseguiu elevar o piso salarial do conselheiro tutelar. “Hoje Cuiabá paga um dos maiores pisos do país. Articulamos um aumento de 108% devido a importância desses servidores no trato das prerrogativas da criança e do adolescente. Espero que em 2024 seja também bastante proveitoso e que nós possamos continuar lutando pelos interesses da sociedade”.

O parlamentar destacou a importância do projeto Plantar, o qual ele considera carro-chefe do mandato parlamentar dele, para arborizar a cidade e limpar córregos da cidade. Duas ações realizadas no Dia do Meio Ambiente, em 5 de junho, e no Dia da Árvore, em 21 de setembro, foram realizadas ações no bairro Canjica e na ciclovia da Rodovia Emanuel Pinheiro.

“Ao longo dos anos, o projeto Plantar foi responsável pelo plantio de mais de 60 mil árvores em Cuiabá. Neste ano, tiramos toneladas de entulhos no córrego no bairro Canjica e fizemos plantio na ciclovia na Rodovia Emanuel Pinheiro. Em todas as ações tivemos auxílio de estudantes e voluntários”.

Ele também se emocionou com a homenagem com a reinauguração do Mercado do Porto Antônio Moisés Nadaf, pai do vereador, que se tornou um importante ponto turístico da cidade, pelos sabores dos produtos e da culinária cuiabana.

“O Mercado do Porto é um sucesso, tinha mais de 500 pessoas em um dia apenas no fim de semana, lotando os restaurantes e a reforma ainda não terminou. Espero que o executivo conclua a obra e os reparos necessários agora em 2024”.

O vereador ainda apontou discussões importantes no legislativo no qual esteve presente como os debates sobre os Cuidadores de Alunos com Deficiência (CAD). Os profissionais hoje são mais bem treinados garantindo o bom atendimento a essa clientela da educação em especial. O vereador ainda ponderou que a quantidade desses servidores tem aumentado, triplicando a quantidade nos últimos 10 anos.

“Fizemos uma honrosa homenagem a um morador ilustre do bairro Boa Esperança. Não mudamos em nada a denominação, mas acrescentamos para que a Praça da Paz do bairro agora seja a Praça da Paz Antônio Ortega. É uma pessoa que serviu de exemplo, de esteio, e base como pai de família, trabalhador e liderança comunitária”, finalizou.