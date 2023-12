Nafal da Gente 2023 irá levar magia e encantamento para moradores de mais sete bairros

“A emoção é muito grande do início ao final da construção. E só vai aumentando na medida que a gente vê o desdobramento de cada fiozinho dessa obra transformando os olhares, reacendendo esperanças e fortalecendo sorrisos nas pessoas. A gente vai materializando o sonho pensando não só nas nossas expectativas, mas das pessoas. As crianças se divertem, mas os idosos contemplam. A ‘neve’ caindo é um grande atrativo”, revelou o serralheiro Levi Ribeiro Vicente, responsável pela transformação da carreta e do caminhão que percorrem os bairros de Cuiabá levando o Natal da Gente. O projeto é uma realização da Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer lançado no dia 10 deste mês no Parque das Águas e com encerramento previsto para o dia 23, no Parque Tia Nair. Neste domingo (17) a atração estará das 19h às 22h, no bairro Jardim União, no campo de futebol.

“Todos os dias estamos em um bairro diferente, com pessoas diferentes e isso demonstra o compromisso da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro em oportunizar a todos os cidadãos o acesso ao lazer e entretenimento. E Natal é isso, é alegria, é amor, é pensar no próximo, naquele que tem pouca ou não tem condições de desfrutar desse mundo mágico ao qual o Natal nos remete. Então, o poder público vai até eles. Assim, a Carreta de Luz virou realidade na vida das pessoas”, destacou o diretor de eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá, Herman Meira de Oliveira.

Na noite de sábado (16) a programação contemplou os moradores do Distrito do Coxipó do Ouro e região. Mas os preparativos começaram mais cedo, pois são necessárias pelo menos três horas de trabalho para deixar tudo impecável.

“Não tenho palavras, a gente volta a ser criança, essa inocência que faz tudo ser fantástico. Está maravilhoso. Nunca, no auge dos meus 66 anos, vi algo igual. Uma carreta bonita assim com tantos itens que nos levam a celebrar o Natal. Estou babando”, descreveu Aparecida Belina de Oliveira, moradora de uma chácara das proximidades.

Para Maria Clara Soares da Silva, de 11 anos, moradora do Distrito do Coxipó do Ouro, a emoção também era novidade. “Gostei de tudo, é a primeira vez que vejo um evento desse aqui na comunidade”.

Viviane Marques Amorim não mora mais no Distrito do Coxipó do Ouro, mas mantem o vínculo indo com frequência ao local e não perdeu a oportunidade de levar o filho Nícolas, de 10 anos, para brincar e tirar fotos com o Papai Noel. “Tem muita criança aqui, a região é carente de acesso a diversão, a maioria das famílias são de baixa renda. Então, essa oportunidade é indescritivelmente valiosa. Eles nunca viram o que está sendo oferecido”.

Eliane Evangelista da Silva morou no local por seis anos, mas há mais de 20 anos frequenta a localidade. Diz que ali é muito tranquilo e aconchegante, mas difícil de atrações para lazer, só festa de santo que sempre tem. “É a primeira vez que o Distrito recebe atração deste nível”, afirmou Hagamenon Gomes de Assunção, marido de Eliane. Eles levaram os três netos, Maria Clara, Kimberly e Enzo Gabriel, de 8, 10 e 9 anos, respectivamente.

A programação contou com a chegada do Papai Noel, os personagens do mundo da Frozem, como a Elsa e Olaf, da Patrulha Canina, o Homem Aranha e a equipe da Tia Hanna que desenvolve várias brincadeiras com a criançada. Além de show musical com Tia Hanna e a banda Tome Aí.

O CENÁRIO

O projeto da Carreta de Luz idealizado pela Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer contou com um mês de trabalho para 14 profissionais, incluindo a produção e construção. Os objetos e adereços são importados. Além do cenário, foi pensado na rampa de acesso para as pessoas que tem dificuldades de locomoção, o palco e a iluminação criteriosa que contribui para a perfeição final.

É a segunda vez que os profissionais atuam num projeto desse porte para a Prefeitura. “Mas esse é totalmente diferente, um novo desafio. O primeiro era só a carreta, este tem também o caminhão. É sempre motivador e o resultado é esse, por onde passa as pessoas observam e mesmo com tudo desligado se destaca. É gratificante porque a gente leva emoção para as pessoas fazendo o que mais gosta de fazer, que é criar, transformar”, disse o serralheiro Leví.

Quem ainda não viu terá até o dia 23 para aproveitar a programação, confira os locais:

Programação:

Em 17 de dezembro (domingo), das 19h às 22h, no bairro Jardim União, no campo de futebol.

Em 18 de dezembro (segunda-feira), no CPA I – praça próxima ao Terminal (Avenida Joinville) das 19h às 22h.

Em 19 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, o Natal da Gente chegará ao bairro Campo Velho.

Em 20 de dezembro (quarta-feira), das 19h às 22h, praça Cultural do Pedra 90.

Em 21 de dezembro (quinta-feira), das 19h às 22h, praça do Jardim Colorado.

Em 22 de dezembro (sexta-feira), das 19h às 22h, no bairro Osmar Cabral.

Em 23 de dezembro (sábado), encerramento da programação do Natal da Gente 2023 das 19h às 22h no Parque Tia Nair.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT