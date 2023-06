“Não dá para fingir que isso é normal” diz Maysa Leão sobre declarações grosseiras do deputado Cattani

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) orienta os usuários do transporte coletivo a ficarem atentos às mudanças no embarque e desembarque de passageiros durante a reforma da Estação Bispo Dom José, que terá início na próxima semana. A ação será executada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), como parte do programa Pit Stop, e contemplará a estrutura com atividades que visam proporcionar maior conforto e segurança aos usuários do transporte público da capital.

De acordo com o cronograma da Limpurb, estima-se que a atuação no local dure cerca de três semanas. Durante esse período, serão realizados trabalhos de reparo no piso, recuperação do teto (forro e telhado), melhoria no sistema de climatização e nas portas de acesso, recomposição do cabeamento elétrico, pintura, restauração de bancos e lixeiras, além de melhorias na iluminação. Além disso, visando a proteção do patrimônio público, encontra-se em andamento um processo licitatório para contratação de mão de obra, incluindo a disponibilização de vigias que atuarão em todas as estações de ônibus.

Em relação às linhas de ônibus, a Semob explica que os passageiros que pretendem se deslocar para a região da grande CPA terão como ponto de embarque e desembarque o ponto da igreja “Deus é Amor”. Nesse local, passarão as seguintes linhas:

103/103B (Cidade Alta/Centro/Jd. Imperial (UFMT)

107 Santa Amália/ Centro Adm. Político/ Terminal do CPA I

206 Jd. Florianópolis/ Terminal do CPA I

213 Três Poderes/ Jd. União/Centro

301 Jd. Vitória/Centro

308 e 308 B Terminal Antárctica/ Centro/ Terminal do CPA 3

310 Terminal do CPA 3 /Centro/(via Av. Jurumirim)

313 B Terminal do CPA 3/ Fiemtec (via Morada do Ouro)

314 Bela Vista/ Centro/Porto

319 Altos da Glória/ Centro /Porto

323 Dutrinha/Centro Adm Político/ Terminal do CPA I

340 Altos da Glória/Centro: 390 Residencial Buriti/ Centro: 404 Jd Leblon/ Centro.

Sentido região Sul também em frente a igreja “Deus é Amor”: 609 e 609B Parque Cuiabá / Centro e Altos do Parque/Pq. Cuiabá/Centro

609C Jd. Paulicéia/ Pq Cuiabá/ Centro

711 e 711B Pedra 90/ Centro

Região do Coxipó – embarque e desembarque no ponto de embarque Maria Taquara:

501 São Sebastião/Centro (via Dr. meirelles)

507 Tijucal/Centro

508 e 508 B Osmar cabral/Centro

517 São Sebastião /Centro

525 e 525 B Residencial Rios Cuiabá/ Centro (Via UFMT)

530 São Francisco/Centro

540 Residencial Avelino/Centro

607 Parque Atalaia/Centro

608 e 608B Parque Residencial/Centro

613 São Gonçalo Beira Rio / Centro

615 Altos do Parque/Centro

706 São Sebastião/Centro

711 e 711B Pedra 90/ Centro

720 Voluntários da Pátria/Centro

730 Recanto do Sol /Centro

309 Residencial Picolli/Centro (via Planalto)

310 Terminal do CPA 3/Centro (via av. Jurumirim)

403 Renascer/ Pedregal/ Centro

404 Jd. Leblon/Centro

410 Gd. Terceiro/ Centro/ Terminal Antárctica

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT