Não é estética: podóloga destaca importância dos cuidados com os pés e propõe atendimento na rede municipal de saúde de Cuiabá

Nathany Gomes – Assessoria da vereadora Paula Calil

A podóloga Janaína Cardobé, em sua fala durante a Tribuna Livre na Câmara Municipal de Cuiabá, nesta terça-feira (10), destacou a importância da podologia, especialmente nos cuidados com os pés, na rede municipal de saúde da capital. O convite para a participação no evento foi feito pela presidente do Legislativo, vereadora Paula Calil (PL).

Janaína enfatizou que a atenção adequada aos pés é essencial para prevenir doenças e infecções, contribuindo para a redução de amputações. No Brasil, ocorre uma amputação a cada 20 segundos devido ao diabetes, o que representa três amputações por hora no país.

A podóloga explicou que os pés são fundamentais para a mobilidade e qualidade de vida e que, quando não tratados adequadamente, especialmente em pacientes com doenças crônicas, comprometem a autonomia e a dignidade de milhares de pessoas.

Durante a tribuna, Janaína e a vereadora Paula propuseram a elaboração de um projeto de lei para incluir a podologia na atenção primária à saúde no município, com a atuação integrada de equipes multidisciplinares e ações preventivas.

“É a ciência da saúde que cuida da investigação, prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias nos pés e membros inferiores, o que é essencial desde o nascimento até a terceira idade. O podólogo é um profissional legítimo e competente para atender essa demanda de forma eficiente. Não podemos restringir esse atendimento a uma parte da população ele precisa ser acessível a todos, principalmente às classes mais vulneráveis, por meio do SUS”, afirmou Janaína Cardobé.

Paula Calil elogiou a iniciativa da podóloga e afirmou que apresentará um projeto de lei para incluir a podologia na saúde pública da capital. “Esse projeto reforça a importância da podologia não apenas na estética, mas no diagnóstico e tratamento de patologias que, se não tratadas, podem levar a amputações. Quero também agradecer às voluntárias e alunas que já realizam esse trabalho em postos de saúde. Vocês estão fazendo história! Estão contribuindo para a prevenção e o fortalecimento da autoestima dos cuiabanos. O cuidado com os pés não pode ser privilégio de poucos, mas um direito de todos. Este projeto será tratado com a responsabilidade e urgência que ele merece pela administração pública municipal”, destacou a vereadora.

Aquidauana é uma das poucas cidades do Brasil que oferece atendimento de podologia na rede pública de saúde, realizado por profissionais concursados desde 2018. O serviço foi implantado por meio do Programa Municipal de Saúde do Pé e Saúde do Pé Diabético (Lei Ordinária nº 2.271/2013), com foco na prevenção do pé diabético e de úlceras crônicas, reduzindo em 70% o número de amputações entre os pacientes que receberam o tratamento preventivo.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT