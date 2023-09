“Não há nada mais importante para uma família do que ter a casa própria”, afirma secretário-chefe da Casa Civil

“A oportunidade que o Governo de Mato Grosso está oferecendo para a gente participar dessa competição é única”, diz o atleta indígena Bartolomeu Tsere Ubuni, da etnia Xavante da aldeia Caçula, município de Canarana (649 km de Cuiabá).

Essa é a primeira vez que o Estado tem um atleta indígena participando dos Jogos Paralimpícos Escolares. Para ele, a sensação de estar representando Mato Grosso em uma competição do cenário nacional é “indescritível”.

“Apesar da saudade de casa, estou muito feliz e fico agradecido pelo apoio e suporte do Governo do Estado para participar desses jogos representando o meu Estado. Eu sei que se fosse por outro meio, eu não estaria aqui”, destaca o atleta que junto com mais 33 paratletas, compõe a delegação de Mato Grosso na II fase regional das Paralimpíadas Escolares, realizada em Brasília, entre os dias 29 de agosto a 2 de setembro.

Orgulhosa da representatividade de Bartolomeu na competição, a coordenadora do Centro de Referência de Canarana, Eliana Faitão, destaca o suporte que o Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), tem dado para o esporte de inclusão na ponta.

“Em uma parceria com o Governo do Estado, o CBP e o município, começamos com os Festivais Paralímpicos onde levamos o Centro de Referência para Canarana, o terceiro do estado de Mato Grosso. Lá avançamos muito e conseguimos atender a área indígena, fizemos uma pré-seleção e encontramos no Bartolomeu potencial para representar nosso Estado na modalidade atletismo”, afirma a professora.

Faitão acompanha a delegação mato-grossense há três anos na competição. “Essa vinda nossa para cá tanto na questão de logística, como confecção de uniformes, agasalhos, roupas de passeio e toda a parte de alimentação na concentração em Cuiabá demonstra que o Governo está empenhado e desenvolvendo 100% o seu papel. A gente viaja com tranquilidade porque sabe que vai ter o suporte do Governo de Estado. É muito importante ter um governador e um secretário que enxergam com bons olhos o esporte, sem eles seria muito difícil chegar até aqui”, comenta Eliana.

O secretário Jefferson Carvalho Neves fala sobre o momento que o Estado de Mato Grosso vive no esporte. “É uma emoção muito grande poder proporcionar para essas crianças esse contato com o esporte, através da inclusão, qualidade de vida e lazer. Estamos trabalhando há quatro anos para viver momentos como esse. É algo gigantesco para o nosso estado, é a sensação de dever cumprido”, finaliza o secretário.

Paralímpiadas Escolares

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CBP) e tiveram a sua primeira edição em 2006. A competição conta com a participação de 530 atletas inscritos em provas de atletismo, natação e bocha. Ao todo, a etapa regional recebe competidores de 11 estados (AC, AM, BA, GO, MG, MS, MT, PI, RO, RR e TO) e do Distrito Federal.

Os três primeiros colocados nos regionais de atletismo e natação se classificam automaticamente para a Fase Nacional, em São Paulo, de 27 de novembro a 2 de dezembro. Já na bocha, os dois primeiros, por gênero, conquistam a vaga.

A delegação de Mato Grosso é composta por 61 pessoas de diversas cidades do estado, como Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Canarana, Brásnorte, Araputanga, Lucas do Rio Verde e Paranatinga.