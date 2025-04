“Não tem uma votação secreta aqui, são todas votações abertas”, explica Ranalli sobre votação secreta na Assembleia

15/04/2025

Fred Gahyva assume cadeira na Câmara e reafirma compromisso com o povo cuiabano

Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereador Fred Gahyva

Na sessão ordinária desta terça-feira (15), o vereador suplente Fred Gahyva (Republicanos) participou oficialmente de sua primeira sessão como parlamentar em exercício na Câmara Municipal de Cuiabá. Ele assumiu a vaga deixada temporariamente pela vereadora Maysa Leão (Republicanos), que se licenciou por 31 dias, sem remuneração.

Com 2.195 votos recebidos nas últimas eleições, Gahyva chega ao Legislativo com o objetivo de representar não apenas seus eleitores, mas toda a população cuiabana — especialmente os que mais necessitam da presença do poder público.

Em sua fala de estreia, o vereador destacou sua trajetória na vida pública e reforçou o compromisso com uma política baseada no diálogo, na responsabilidade e na ética.

“Não sou um novato na política, nem alguém de fora. Tenho uma história construída com seriedade, tanto em funções técnicas quanto políticas. Estou aqui para servir com responsabilidade, diálogo e transparência”, afirmou.

Gahyva também destacou que pretende atuar como ponte entre as demandas das ruas e as ações do Parlamento, reforçando a importância de um mandato participativo e atento à realidade das comunidades.

“Quero trazer para esta Casa os problemas da vida real e cobrar soluções. O povo cuiabano espera respostas, e minha missão aqui é dar voz a essas demandas. Meu mandato está à disposição de todos, inclusive daqueles que muitas vezes se sentem invisíveis”, completou.

Durante o discurso, o parlamentar fez questão de agradecer à vereadora Maysa Leão pela oportunidade, além de reforçar sua gratidão à família, ao partido e aos eleitores que confiaram em seu nome nas urnas.

“Assumo esse mandato com gratidão, coragem e a certeza de que política se faz com propósito, ética e compromisso com as pessoas. Quero retribuir cada voto que recebi — e atender a todos os cuiabanos com trabalho sério e presença constante”, concluiu.