“Não vão restringir a circulação das nossas ideias”, afirma Alexandre Padilha em participação virtual na OPAS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o desenvolvimento regional para produção de vacinas e medicamentos e reafirmou a posição do Brasil contra o negacionismo científico em sua participação virtual no 62° Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Proibido de viajar a Washington pelo Governo dos Estados Unidos, Padilha teve sua participação virtual aprovada por unanimidade pela Comissão Geral da OPAS, em votação realizada no início da tarde desta segunda-feira (29). Em sua fala, também destacou o sucesso do Programa Mais Médicos.
“O governo de Washington impediu a minha circulação como Ministro da Saúde do Brasil, mas não restringirá a circulação das nossas ideias. Podem impor tarifas abusivas, mas não vão impedir nossa vocação para a cooperação entre os povos das Américas”, disse.
O ministro destacou que o número de profissionais atuando no Mais Médicos duplicou, com parceria da OPAS e aprovação das diretrizes de recursos humanos da Organização Mundial de Saúde (OMS). Destacou também a atuação brasileira no desenvolvimento regional para produção de vacinas e medicamentos.
Contra o negacionismo
Criticou o negacionismo e as fake news, que custaram milhares de vidas na pandemia de covid-19. Conclamou os países a reagirem aos cortes em programas de vacinação, como fizeram os Estados Unidos. E convidou as empresas e pesquisadores da área a se juntarem ao esforço internacional pela produção local em saúde:
“Aos pesquisadores e empresas de vacinas de RNA Mensageiro: as portas do Brasil estão abertas à ciência e à inovação!”
Ele também destacou as recentes vitórias do Governo do Brasil na área de saúde: o lançamento do Programa Agora Tem Especialistas, aumento da cobertura vacinal depois de seis anos de quedas, redução de 75% os casos e óbitos por dengue e restrição do consumo de produtos nocivos à saúde.
Defesa do multilateralismo
O Brasil reassume seu papel de liderança regional com a Coalizão para produção local em saúde do G20, a Parceria dos BRICS para enfrentamento de doenças socialmente determinadas e a Presidência Pro tempore do Mercosul.
“Permaneço ao lado do Presidente Lula da Silva, na defesa do multilateralismo e do respeito aos países, da nossa cooperação nas Américas, no fortalecimento da ciência, da OMS e da OPAS”, afirmou.
Confira o discurso na íntegra:
Fonte: Ministério da Saúde
Novo PAC Saúde acelera início das obras Seleções 2025 com formalização concluída
Na última sexta-feira (26), o Novo PAC Saúde finalizou a formalização das propostas de obras selecionadas no programa Seleções 2025, autorizando estados e municípios a iniciarem os processos de execução. Com o orçamento empenhado e prazos mais curtos estabelecidos, o programa avança para agilizar a construção de unidades de saúde que beneficiarão diretamente a população.
Até o momento, foram contempladas:
- 768 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de um total de 800;
- 100 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), de 130;
- 31 Policlínicas, de 46.
- As demais propostas devem ser formalizadas nos próximos dias.
Portaria define prazos de 180 dias para Ação Preparatória
A Portaria GM/MS nº 8.241/2025, publicada em 26 de setembro de 2025, estabelece diretrizes e prazos para a ação preparatória de obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde) na área da saúde, iniciadas a partir de junho de 2025, no modelo de transferência fundo a fundo. Essa etapa, que marca a transição da seleção para a execução das obras, é fundamental para garantir segurança, regularidade e agilidade no andamento dos projetos.
Pela nova regulamentação, os prazos para obras habilitadas após a entrada em vigor da portaria passam a contar a partir da publicação de portaria específica do Ministério da Saúde. Já para projetos com habilitação anterior, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) contempladas em portarias de 23 de setembro, a contagem inicia em 26 de setembro de 2025, data da publicação da Portaria GM/MS nº 8.241.
Na nova sistemática implementada pela portaria recém-publicada, a ação preparatória terá duração total de 180 dias, englobando a assinatura do contrato, a emissão da ordem de serviço e a instalação da placa padrão da obra. Há também um prazo intermediário, de 120 dias, para comprovar a publicação do edital de licitação. Ambos os prazos podem ser prorrogados por período equivalente, desde que justificados tecnicamente por meio do Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB).
No caso das Policlínicas, os municípios têm até 30 de dezembro de 2025 para apresentar o projeto básico e demais documentos à Caixa Econômica Federal, garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido para o avanço das obras.
Apoio aos gestores locais
Para que estados e municípios cumpram os prazos com celeridade e segurança, o Ministério da Saúde oferece um conjunto robusto de ferramentas e orientações, incluindo:
- Projetos referenciais de qualidade, com complementares e planilhas orçamentárias regionalizadas, permitindo um planejamento detalhado;
- Modelos validados pela Anvisa, que agilizam a análise pelas vigilâncias locais;
- Kit licitação, com documentos adaptados a partir de referências do Compras e da AGU, facilitando a instrução dos processos licitatórios;
- Capacitações contínuas, por meio de lives, pílulas de conhecimento e participações em congressos;
- Canais de atendimento personalizados, via WhatsApp, telefone e grupos de troca de experiências, garantindo suporte direto aos gestores.
Com isso, o Novo PAC Saúde garante que a execução das obras seja ágil, segura e alinhada às normas técnicas, acelerando a expansão e a modernização da rede pública de saúde em todo o país.
Fonte: Ministério da Saúde
Brasil completa 10 anos sem casos de raiva humana transmitida por cães
O Brasil alcançou um marco histórico na saúde pública: dez anos sem registros de raiva humana transmitida por variantes virais típicas de cães (AgV1/AgV2). O resultado é proveniente de uma estratégia integrada do Sistema Único de Saúde (SUS), que combina campanhas massivas de vacinação de cães e gatos, distribuição gratuita de vacinas e soros antirrábicos para humanos e animais, rápida resposta a focos da doença, além do fortalecimento da vigilância epidemiológica. Entre 2023 e 2025, o Ministério da Saúde (MS) investiu cerca de R$ 231 milhões por ano em imunização.
O último caso de raiva humana de que se tem notícia no País foi registrado em 2015, no Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com a Bolívia. Antes disso, em 2013, houve ocorrência no Maranhão. A conquista de uma década sem registros da doença reforça a importância de investimentos e da adesão às práticas de cuidado e proteção no contexto da saúde pública brasileira. Trata-se, também, de um momento de conscientização da população para a vacinação dos animais domésticos. Essa estrutura integrada assegura a prevenção de zoonoses e fortalece a vigilância epidemiológica.
A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão, comemora o marco, que terá continuidade na entrega à Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2026, de dossiê sobre a eliminação da doença em todo território nacional. “É com muito orgulho que celebramos 10 anos sem casos de raiva humana transmitida por cães em nosso País. Um resultado histórico, fruto de campanhas de vacinação de cães e gatos, distribuição gratuita de vacinas e soros para toda a população, e dedicação incansável dos profissionais do SUS. Enquanto o mundo ainda registra cerca de 60 mil mortes, todos os anos, por raiva canina, o Brasil já é uma referência global, mostrando que o SUS, com a estratégia ‘Uma só saúde’ é capaz de proteger a vida das pessoas e dos animais”, enfatizou Simão.
Histórico
Desde a criação, em 1983, do Programa Regional de Eliminação da Raiva, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), os casos na América Latina caíram em 98% (de, aproximadamente, 300 registros naquele ano, para apenas 3 em 2024). No Brasil, os avanços reforçam o compromisso com a saúde única e o País já trabalha para consolidar esse resultado no cenário internacional.
Até 2026, o Brasil deve entregar à OPAS/OMS, o Dossiê de Eliminação da Raiva Humana Transmitida por Cães, reunindo mais de uma década de evidências epidemiológicas. Caso seja validado, será o segundo país das Américas a receber o reconhecimento, depois do México.
Apesar da conquista, especialistas alertam para a necessidade de manter a vigilância ativa contra outros reservatórios, como morcegos e primatas não humanos. Globalmente, a raiva transmitida por cães ainda causa milhares de mortes por ano, principalmente na Ásia e na África.
Uma Só Saúde
A “Uma Só Saúde”, também conhecida como “Saúde Única”, é a tradução do termo em inglês “One Health”, que se refere a uma abordagem integrada que reconhece a conexão entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. A abordagem propõe e incentiva a comunicação, cooperação, coordenação e colaboração entre diferentes disciplinas, profissionais, instituições e setores para fornecer soluções de maneira mais abrangente e efetiva.
A implementação favorece a cooperação a nível local e global no enfrentamento a desafios emergentes e reemergentes, como pandemias, resistência microbiana, mudanças climáticas e outras ameaças à saúde. E transcende fronteiras disciplinares, setoriais e geográficas, buscando soluções sustentáveis e integradas para promover a saúde dos seres humanos, animais domésticos e silvestres, vegetais e o ambiente mais amplo, incluindo ecossistemas.
Fonte: Ministério da Saúde
