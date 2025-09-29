“Não vão restringir a circulação das nossas ideias”, afirma Alexandre Padilha em participação virtual na OPAS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o desenvolvimento regional para produção de vacinas e medicamentos e reafirmou a posição do Brasil contra o negacionismo científico em sua participação virtual no 62° Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Proibido de viajar a Washington pelo Governo dos Estados Unidos, Padilha teve sua participação virtual aprovada por unanimidade pela Comissão Geral da OPAS, em votação realizada no início da tarde desta segunda-feira (29). Em sua fala, também destacou o sucesso do Programa Mais Médicos.

“O governo de Washington impediu a minha circulação como Ministro da Saúde do Brasil, mas não restringirá a circulação das nossas ideias. Podem impor tarifas abusivas, mas não vão impedir nossa vocação para a cooperação entre os povos das Américas”, disse.

O ministro destacou que o número de profissionais atuando no Mais Médicos duplicou, com parceria da OPAS e aprovação das diretrizes de recursos humanos da Organização Mundial de Saúde (OMS). Destacou também a atuação brasileira no desenvolvimento regional para produção de vacinas e medicamentos.

Contra o negacionismo

Criticou o negacionismo e as fake news, que custaram milhares de vidas na pandemia de covid-19. Conclamou os países a reagirem aos cortes em programas de vacinação, como fizeram os Estados Unidos. E convidou as empresas e pesquisadores da área a se juntarem ao esforço internacional pela produção local em saúde:

“Aos pesquisadores e empresas de vacinas de RNA Mensageiro: as portas do Brasil estão abertas à ciência e à inovação!”

Ele também destacou as recentes vitórias do Governo do Brasil na área de saúde: o lançamento do Programa Agora Tem Especialistas, aumento da cobertura vacinal depois de seis anos de quedas, redução de 75% os casos e óbitos por dengue e restrição do consumo de produtos nocivos à saúde.

Defesa do multilateralismo

O Brasil reassume seu papel de liderança regional com a Coalizão para produção local em saúde do G20, a Parceria dos BRICS para enfrentamento de doenças socialmente determinadas e a Presidência Pro tempore do Mercosul.

“Permaneço ao lado do Presidente Lula da Silva, na defesa do multilateralismo e do respeito aos países, da nossa cooperação nas Américas, no fortalecimento da ciência, da OMS e da OPAS”, afirmou.

Confira o discurso na íntegra:

Versão em português

English version

Versión en español

Fonte: Ministério da Saúde