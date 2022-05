Nascimento e aniversário de Eduardas marcam um ano do Hospital Materno-Infantil de Várzea Grande

Neste sábado (14) é dia de comemoração tanto na Maternidade Municipal Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo, quanto na casa da família de Dona Karen. Isso porque sua filha, Maria Eduarda, foi a primeira bebê nascida na nova maternidade, entregue em maio de 2021, quando Várzea Grande completou 154 anos de fundação. Já nas comemorações dos 155 anos da cidade, a data é marcada pelo nascimento de outros 1,6 mil bebês que nasceram na unidade no decorrer do ano, alicerçado no conceito da politica de humanização, segurança, qualidade de vida e cidadania.

“Meu eterno agradecimento, em nome de toda minha família, por tudo o que foi de melhor que a equipe do hospital nos proporcionou. Porque no momento certo, uma grávida precisa de carinho e tranquilidade, e eles nos deram muito amor. Que Deus abençoe cada um. Nenhum hospital particular me daria um atendimento desses”, afirma a mãe de Eduarda Santana, Jeniffer Emília, que nasceu a 11 dias na unidade.

O prefeito Kalil Baracat, presente na solenidade de 1 ano da Maternidade, disse que o projeto saiu do papel e só foi possível concretizar, graças às parcerias com o Governo do Estado e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso junto à Prefeitura de Várzea Grande.

“Vamos transformar a Maternidade no primeiro Hospital Municipal da Criança, com a concretização de novas obras, principalmente a instalação de leitos de UTIs. Hoje a unidade é uma extensão do Hospital e Pronto Socorro, do programa Rede Cegonha, que garante serviços vinculados ao parto. Esta é nossa meta. Lembro que estávamos no auge da pandemia da covid-19 e junto ao secretário de Saúde, Gonçalo de Barros, e sua equipe, fizemos todo o planejamento, em caráter emergencial, em consequência do avanço da pandemia, e queríamos um lugar próprio para as gestantes e seus bebês. Está aí o resultado. Já nasceram mais de 1,6 mil bebês desde o dia da sua inauguração, há exato um ano. É com muita satisfação que venho aqui hoje e vejo que está tudo funcionando a contento”, disse o prefeito Kalil Baracat.

Outra parceria comemorada pelo prefeito Kalil Baracat e que deu certo foi com o Poder Judiciário, que está permitindo que crianças nascidas no Hospital sejam registradas em uma unidade do Cartório do 2º Ofício situado nas dependências da unidade.

“São nossos pequenos várzea-grandenses nascendo e que já saem da unidade com a certidão de nascimento – primeiro documento que contém as declarações oficiais necessárias para certificar a existência de um cidadão. Além da certidão de nascimento, os recém-nascidos várzea-grandenses saem também da maternidade com o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Temos a oportunidade de ofertar cidadania à nossa nova geração. É digno de comemoração. A Saúde Pública também é prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, descreve que o hospital possui 30 leitos distribuídos em 5 enfermarias, 2 centros cirúrgicos, 2 salas de parto humanizado, 1 sala de parto/isolamento, a unidade segue as diretrizes da Política Nacional de Humanização preconizada pelo Ministério da Saúde, que garante o atendimento às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção especial durante a gravidez, parto e puerpério.

“Hoje estamos proporcionando qualidade de vida às futuras mães e seus bebês ofertando proteção, orientações, acompanhamento, assistência médica, até o nascimento do bebê, onde a mãe, já sabe onde vai nascer o seu bebê e na garantia de cuidados dentro da Rede SUS, no período do nascimento e no decorrer do crescimento da criança. A Maternidade está adequada com leitos e tem capacidade de realizar até 300 partos/mês, se for necessário. Com a efetivação dos leitos de UTI, vamos poder nos qualificar e prestar mais serviços nesta área da saúde pública”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros.

Para o secretário Gonçalo de Barros, hoje é um momento de comunhão, agradecimento e exaltação aos profissionais que são responsáveis por todo trabalho realizado pelo hospital e prestado à população. “Temos a missão de atender com uma excelência assistencial e integridade, e a construção dessa entrega aos pacientes e usuários é diária e feita por cada colaborador. A nossa Maternidade realiza atendimento 100% SUS (Sistema Único de Saúde) e integra a rede pública de saúde dos serviços prestados aos várzea-grandenses”.

Segundo o Diretor do Hospital e Pronto Socorro, Ney Provenzano, a equipe médica que atua na unidade é especializada, composta por médicos, enfermeiros e técnicos que desenvolvem os serviços de atendimento ao parto de baixa e média complexidade.

“Além dos 30 leitos de alojamento em conjunto, dispomos de 5 leitos de Pré – Parto, Parto e Puerpério (PPP), único no Estado, sendo cada um individual com banheiro exclusivo, com espaço e equipamentos necessários, por exemplo, a bancada e berço aquecido, camas automáticas, fototerapia, balanças, banquetas, bolas, balanço pélvico para parto tipo cavalinho, balde coletor e carro de emergência. Nosso Centro de Parto Normal (CPN) , que funciona dentro do Hospital e Pronto Socorro, para atender também partos de riscos, é o único no Estado que disponibiliza 24 horas médico pediatra, além de equipe especializada com enfermeiros obstétricos, técnicos de enfermagem, médicos ginecologistas e neonatologista, além de todos os equipamentos necessários e centro cirúrgico. Queremos levar este serviço exclusivo para dentro do materno, após a instalação de leitos de UTIs, já programados para este ano, conforme o Planejamento da Gestão do Prefeito Kalil Baracat”, explicou o diretor.

Dia Festivo – Nas comemorações do primeiro ano da Maternidade Municipal Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo, mães compareceram ao evento, com suas crianças nascidas na unidade durante o período da implantação do hospital de 14 de maio de 2021 a 14 de maio de 2022. Uma criança nascida no dia 14 de cada mês deste período. “ Resolvemos fazer esta homenagem simbólica e presentear estas crianças, para marcar a data do dia 14 de maio de 2021, quando da implantação da unidade. Sendo um braço dos serviços do Hospital e Pronto Socorro, a unidade vem cumprindo sua meta de bem atender as mães gestantes, no Sistema Único de Saúde, de forma resolutiva. É uma importante unidade de acolhimento às mães gestantes e suas crianças. Aqui as crianças nascem com segurança e tranquilidade com o suporte médico necessário e as mães com mais qualidade e segurança”, comemorou a Coordenadora Clínica do Hospital Maternidade, Dra Gabriela Zandonaide.