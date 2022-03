NASF realiza palestra sobre qualidade do sono na unidade básica de saúde do Ribeirão do Lipa

Cerca de 60 beneficiárias do programa Criança Feliz, em Cuiabá, participaram na quarta-feira (16), de mais um encontro virtual que debateu uma questão de fundamental importância às futuras mamães: o pré-Natal, a ssistência médica prestada à gestante durante os nove meses de gravidez, que visa evitar problemas para a mãe e a criança nesse período e no momento do parto.

A ação contou com duas horas ininterruptas de palestra proferida pela enfermeira chefe da Unidade Básica de Saúde do Novo Terceiro, Patrícia Parreão. Dinâmica e de forma esclarecedora, ela respondeu sobre as indagações e reafirmou a necessidade de um acompanhamento desde o primeiro mês da gestão para uma gravidez tranquila, segura e com qualidade de vida.

A ação foi realizada pela segunda vez, sendo essa, uma das estratégias adotadas pela Assistência Social para garantir o atendimento necessário às famílias assistidas no município.

“Falar de cuidados com as gestantes no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (08 de março) demonstra o cuidado e o carinho da gestão que é pautada na humanização dos serviços em nossa capital”, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A participação das mamães e representantes das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) foi exitosa. Um dos principais questionamentos das mulheres presentes era quanto ao planejamento familiar.

“A participação das mulheres beneficiárias do Criança Feliz em Cuiabá foi um sucesso. Do total de mulheres que acompanharam a nossa live, quatro decidiram que iriam fazer o planejamento. Tenho certeza que o conteúdo repassado foi muito bem aproveitado”, disse a coordenadora do programa Criança Feliz, Michelle Machado.

Grávida de 12 semanas, Sandra Maria Oliveira da Silva, está em sua segunda gestação, sendo que o primeiro filho já está com 20 anos, considerou de extrema importância eventos como esse. Para ela, que ainda não sabe o sexo do bebê, quanto mais informações melhor. “Nesse momento, em que nós mamães passamos por tantas mudanças no corpo, com alterações de humor, é fantástico saber que tem um bebê se formando e crescendo dentro de você, vem um turbilhão de emoções e sentimentos junto com muitas dúvidas. Por isso que é importante, ter alguém que possa esclarecer essas dúvidas. Embora não seja mamãe de primeira viagem, tenho muitas perguntas. Uma gravidez é diferente da outra”, agradeceu.

A palestrante, a enfermeira chefe da Unidade Básica de Saúde do Novo Terceiro, Patrícia Parreão, reiterou a fala da Sandra, complementando que o Pré-Natal deve ser feito a partir do momento em que a mulher descobre que está grávida.

A enfermeira falou que o Pré-Natal é bom tanto para a gestante como para o bebê. “Tem exames que precisam ser feitos durante a gestação, bem como vacinas e o autocuidado nesse momento que elas vivenciam. Essas rodas de conversar fazem parte do processo de acompanhamento, são trocas de experiências para uma maior abertura de confiança entre os profissionais e gestante”, pontuou a enfermeira.

“Com uma gravidez bem acompanhada se pode prevenir possíveis doenças, tratar os sintomas que aparecem nesse período, além de descobrir algum tipo possível de síndromes com os bebês. A gestação é uma nova fase que inicia em sua vida de uma mulher com várias descobertas do seu corpo e sentimentos”, acrescentou.

Além desses encontros virtuais com palestras orientativas, as gestantes assistidas pelo programa Criança Feliz recebem duas visitas mensais (de forma remota) para orientação e evolução da gestação, o que possibilita um cuidado mais próximo, já que a cada mês são inúmeras as novidades e modificações no corpo da mulher nesse período.

“O pré-natal tem extrema importância para garantir a saúde da mãe e do bebê, e deve ser iniciado assim que a gravidez for confirmada. É o acompanhamento médico que toda gestante deve ter, a fim de manter a integridade das condições de saúde da mãe e do bebê. Assim, queremos proporcionar às nossas cuidadoras o acesso à informação de forma clara, objetiva e de fácil acesso, para que esse momento possa ser vivido da forma mais leve e saudável possível”, finalizou a secretária.

Participaram do evento beneficiárias e colaboradores do Programa Criança Feliz das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social- Cras dos bairros Jardim Araçá, Novo Colorado, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança.

Em Cuiabá, as ações do Programa Criança Feliz foram implementadas por meio do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- O Programa Criança Feliz é uma importante ferramenta de entrosamento entre a Rede, pois para realizar o atendimento às famílias beneficiárias do programa, a equipe de colaboradores deve estar totalmente inteirada dos programas e serviços ofertados pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Rede, e vice-versa, proporcionando conhecimento e interação de qualidade em prol dos principais objetivos do programa: o desenvolvimento infantil e fortalecimento do vínculo familiar.

O último quantitativo de atendimento aponta que a iniciativa do Governo Federal contempla 903 famílias, sendo 09 crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada- BPC, 48 gestantes e 846 crianças de 0 até 3 anos de idade.

O programa é executado nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social nos bairros Jardim Araçá, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança.