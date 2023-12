A magia do Natal encantou mais de oito mil pessoas no lançamento do ‘Natal da Gente 2023’, na noite deste domingo (10). A iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, levou para o Parque das Águas apresentações dos Corais da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e do programa Siminina que promoveram emoção e reflexões para o público com um lindo repertório.

Detalhadamente adornada, uma ‘carreta de luz’ levou encantamento à garotada com a presença do Papai Noel, além de figuras conhecidas, como o quebra-nozes, ursinhos, a árvore de Natal e até mesmo possibilitou nevar na capital matogrossense. A produção e criação conta ainda com o acompanhamento da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, que fez a abertura oficial da programação natalina.

Na noite de domingo, as crianças puderam tirar foto com o bom velhinho e se encantar com a carreta de luz, que mede 15 metros carregando cerca de três toneladas de sonhos personificados em figuras natalinas.

Para a montagem do verdadeiro espetáculo, foram necessários 30 dias de preparo e 20 pessoas trabalharam diariamente.

Para se ter uma ideia, o cenário conta com mais de 600 cascatas de lâmpadas (o famoso pisca-pisca) para deixá-la completamente iluminada. Foram ainda consumidos aproximadamente 50 metros de feltro para remeter os pensamentos do público visitante à morada do Papai Noel, na distante e gelada Lapônia.

“Essa ação da Prefeitura de Cuiabá é lindíssima, pensamos em cada detalhe dessa carreta, desde os arranjos até a colocação da iluminação, esse é o Natal da Gente e queremos trazer amor e esperança nos corações de quem nos visitar. Até o piso da carreta foi pensado especialmente para evitar escorregões, tudo com muita segurança. Queremos ver o sorriso no rosto das nossas crianças, das famílias que estão aqui e que nos visitarão em todos os dias da programação, porque o Natal é isso, essa é a magia do Natal, é o amor ao próximo”, explicou Edson Guilherme, produtor cultural.

Nevar em Cuiabá pode parecer impossível, mas no Natal da Gente 2023, isso acontece. A carreta é equipada com um dispositivo que solta jatos de espuminhas brancas a cada 5 minutos, fazendo alusão à neve, para incrementar ainda mais o clima natalino, e a criançada adorou. “Eu achei muito legal, parece que está nevando de verdade, parece que estamos no Polo Norte com neve e Papai Noel”, afirmou Kauê, de 8 anos, enquanto tirava foto com o bom velhinho.

A iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro atraiu famílias de todos os cantos de Cuiabá, inclusive, de outras cidades. “Nós viemos de Várzea Grande para prestigiar essa ação da Prefeitura de Cuiabá. É sempre muito bom mantermos aceso dentro das nossas crianças essa magia que só o Natal pode oferecer, e de forma gratuita, por isso eu trouxe a minha filha, para que ela tenha essa experiência linda”, pontuou a visitante, Bruna Figueiredo.

Durante a cerimônia de abertura, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, falou sobre a importância dessas ações da Prefeitura de Cuiabá para levar alegria e a magia natalina para os bairros da Capital. “Esse é o objetivo da gestão Emanuel Pinheiro, é levar a felicidade, encantar e aquecer os corações daqueles que prestigiarem essa ação. Esse é o Natal da Gente, tudo foi pensado com muito carinho e amor, a carreta vai visitar 10 bairros da cidade, levando toda doçura que o Natal nos oferece, com programações culturais, a carreta totalmente iluminada, Papai Noel e os bonecos natalinos, tudo isso para levar felicidade para as famílias cuiabanas”, frisou o secretário.

A ação foi aprovada pela população presente. “Tudo está muito lindo, eu trouxe meus sobrinhos, viemos do bairro Verdão só para assistir as apresentações e os meninos verem o Papai Noel, queremos agradecer à Prefeitura de Cuiabá, porque para muitos aqui, essa é a única chance de ver de perto os encantamentos do Natal, muitos não têm condições de ir em um Shopping, por exemplo, então eu só agradeço aos responsáveis por esse evento lindo”, apontou Letícia Almeida, visitante.

Além dos encantamentos de Natal, O Boticário, parceiro da Prefeitura de Cuiabá para a realização do Natal da Gente, estará presente nos 10 dias de programação com totens da Make B., fazendo maquiagens completas, de forma gratuita, e dstribuíndo brindes para os visitantes.

São parceiros da iniciativa: o Coral da UFMT, Energisa, O Boticário, Águas Cuiabá e Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a Tia Hanna Produções.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT