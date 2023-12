Natal da Gente 2023 leva espetáculo de neve, mágica e show de lambadão para o bairro Pedra 90

A apresentação de um espetacular show de mágica e a participação especial da personagem da Disney, Elsa, trazendo neve para Cuiabá em uma carreta de luz, foram os pontos altos da segunda noite do projeto ‘Natal da Gente 2023’, proporcionando encanto à comunidade do Pedra 90 na noite de segunda-feira (11). Além da deslumbrante carreta de luz, os visitantes ainda puderam dançar ao som de muito lambadão.

A carreta de luz, transformada em um belíssimo cenário da casa do Papai Noel, recebeu cerca de quatro mil pessoas que compartilharam a magia do Natal, tiraram fotografias e desfrutaram de toda a programação cultural preparada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Os moradores também participaram de brincadeiras com a turma da Tia Hanna, que apresentou personagens natalinos, a Elsa, do conhecido filme ‘Frozen’, e ainda o Homem-Aranha. Graças a uma produção muito bem elaborada, o ‘Natal da Gente 2023’ fez nevar no Pedra 90. A carreta de luz é equipada com um dispositivo que solta jatos de espuminhas brancas a cada 5 minutos, fazendo alusão à neve, para incrementar ainda mais o clima natalino. O show de neve fez a alegria da criançada.

Além de toda a diversão, a garotada pôde levar para casa guloseimas e chocolates, e a magia do Natal contagiou a todos.

Até o Papai Noel expressou sua gratidão: “Essa é a magia do Natal, ver esses sorrisos nos rostos das nossas crianças, ver os olhinhos brilhando quando sobem na carreta toda iluminada. Essa ação da gestão Emanuel Pinheiro está resgatando nos nossos corações o verdadeiro significado do Natal, que é o amor ao próximo. Agora pouco perguntei para uma criança o que ela gostaria de ganhar de Natal e ela respondeu: ‘Papai Noel, meu sonho era conhecer o senhor e hoje estou realizando, esse é meu presente de Natal'”, afirmou emocionado.

A carreta de luz abrilhantou a Praça Principal Ana Martinha no bairro Pedra 90, com seus 15 metros e cerca de três toneladas de sonhos personificados em figuras natalinas. Para se ter uma ideia, o cenário conta com mais de 600 cascatas de lâmpadas (o famoso pisca-pisca) para deixá-la completamente iluminada. Foram ainda consumidos aproximadamente 50 metros de feltro para remeter os pensamentos do público visitante à morada do Papai Noel, na distante e gelada Lapônia.

“Cada detalhe dessa carreta está muito bonito, nós só agradecemos à Prefeitura de Cuiabá por proporcionar esse evento tão lindo para alegrar as crianças do nosso bairro. Eu trouxe meus netos, avisei no grupo da rua para trazerem as crianças da vizinhança e todos nós aprovamos essa festa linda”, afirmou dona Maria José, moradora há mais de 20 anos do bairro Pedra 90.

O encerramento da noite foi ao som da Banda Mega Boy, que fez a grande família do Pedra 90 dançar o tradicional lambadão cuiabano. “O Natal da Gente foi todo pensado com muito amor pela nossa primeira-dama Márcia Pinheiro. Estamos trazendo programações para toda a família de forma gratuita. Vamos visitar todas as regiões de Cuiabá com shows e atrações culturais para fazer a alegria de todos presentes”, destacou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Além dos encantamentos de Natal, O Boticário, parceiro da Prefeitura de Cuiabá na realização do Natal da Gente, esteve presente no evento com câmera polaroid, que revela instantaneamente a imagem, para que as famílias presentes pudessem levar para casa um registro dessa noite tão especial.

Programação:

O ‘Natal da Gente’ continuará nesta terça-feira, 12, na Avenida Espigão/Tijucal, na região Sul, com a carreta instalada na Avenida Espigão das 19h às 22h.

Em 13 de dezembro (quarta-feira), das 19h às 22h, o evento ocorrerá na Praça Cultural no bairro Parque Cuiabá.

No dia 14 (quinta-feira), das 19h às 22h, os moradores do bairro Santa Isabel receberão a visita do bom velhinho no campo de futebol da região.

Em 15 de dezembro (sexta-feira), será a vez dos moradores do bairro Três Barras, com a carreta no campo de futebol das 19h às 22h, oferecendo inúmeras atrações para as famílias.

No sábado, 16, a programação será realizada no Distrito do Coxipó, com a carreta de luz e toda a programação do Natal da Gente das 19h às 22h, na praça da cidade.

Em 17 de dezembro (domingo), das 19h às 22h, será a vez das famílias do bairro Jardim União, no campo de futebol.

Em 18 de dezembro (segunda-feira), o CPA I receberá a visita especial do Papai Noel na praça próxima ao Terminal (Avenida Joinville) das 19h às 22h.

Em 19 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, o Natal da Gente chegará ao bairro Campo Velho.

Em 20 de dezembro (quarta-feira), o ato de encerramento da programação do Natal da Gente 2023 acontecerá das 19h às 22h no Parque Tia Nair, em Cuiabá.

A programação do ‘Natal da Gente 2023’ é uma parceria com o coral da UFMT, Energisa, O Boticário, Águas Cuiabá e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT