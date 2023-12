Natal da Gente 2023 leva magia e alegria ao bairro Osmar Cabral

O espírito natalino tomou conta do Bairro Osmar Cabral na última sexta-feira (23), durante o aguardado evento “Natal da Gente 2023”. Apesar da possibilidade de chuva, a comunidade compareceu em peso para celebrar a magia da época e vivenciar momentos especiais junto à família e amigos.

O evento, que contou com o apoio da Secretaria de Turismo de Cuiabá em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e com líderes da comunidade local, transformou uma das principais avenidas do bairro em um verdadeiro cenário encantado. As crianças foram as estrelas da festa, e seus olhares brilhavam de felicidade ao avistarem o Papai Noel, que distribuía sorrisos e presentes, tornando o Natal ainda mais especial para os pequenos.

Lincoln Sardinha, Secretário de Turismo de Cuiabá, destacou a importância de eventos como o “Natal da Gente” para fortalecer os laços comunitários e promover o turismo local. “É gratificante ver a comunidade unida, celebrando o Natal com tanta alegria. Esses eventos não só promovem a cultura e a tradição, mas também impulsionam o turismo em nossa cidade”, ressaltou Sardinha.

A animação ficou por conta da equipe de Tia Hanna, conhecida pela sua dedicação em proporcionar momentos mágicos para as crianças. Personagens queridos como a princesa Elsa e o Homem Aranha divertiram os pequenos com brincadeiras, músicas e muita interação. A praça se encheu de risos e encanto, criando lembranças que certamente ficarão na memória das famílias presentes.

Thiago Marques, presidente do Bairro Osmar Cabral, expressou sua satisfação com a participação ativa da comunidade no evento. “Mesmo com a previsão de chuva, a população compareceu em massa, mostrando que a união faz a força. O Natal é uma época de confraternização, e ver as crianças se divertindo e as famílias se reunindo aqui é motivo de grande alegria”, afirmou Marques.

A despeito do clima instável, a comunidade permaneceu no local, compartilhando o espírito natalino em meio a luzes coloridas e decorações encantadoras. O “Natal da Gente 2023” provou mais uma vez que, mesmo diante de desafios, a solidariedade e a alegria podem iluminar os corações, tornando a celebração do Natal verdadeiramente especial.