‘Natal em VG é Tudo de Bom!’: Paço Municipal se ilumina para celebrar o espírito natalino

O prefeito Kalil Baracat estará nesta sexta-feira (15), dando posse aos Conselheiros Tutelares e Suplentes, eleitos em votação realizada no dia 1º de outubro, desde ano. A cerimônia será realizada, no Auditório do Colégio Metha (antigo prédio do Tênis Clube), às 08h30 horas. Os novos membros irão exercer o mandato de 2024 a 2028.

A presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Diane Maria de Almeida Mendes, responsável pela eleição, disse que a posse dos novos membros do Conselho Tutelar e suplentes encerra os trabalhos, que começou no mês de maio com os preparativos da seletiva, passando por várias outras etapas até chegar a esse momento da cerimônia de posse. “Chegamos aqui com a consciência do dever cumprido. Estamos felizes com o resultado alcançado. Todas as etapas foram realizadas com sucesso”, comemorou.

A presidente disse ainda que neste pleito houve uma renovação dos 15 Conselheiros Tutelares eleitos, sendo que oito atuarão pela primeira vez.

A secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, disse que a pedido do prefeito Kalil Baracat, a equipe da secretaria de Assistência Social se fez presente em todas as etapas e esteve até o final do processo eleitoral. “A secretaria de Assistência abriu as portas e ofereceu e, ainda estamos oferecendo, tudo aquilo que a Comissão Eleitoral necessita. Estamos acompanhando passo a passo e estamos felizes em ver que o processo está chegando ao fim sem nenhuma intercorrência”.

A secretária destacou ainda a importância do trabalho realizado pelos Conselheiros Tutelares que tem como propósito maior, a proteção da infância, a proteção das famílias e o cumprimento rigoroso da lei sem perder a sensibilidade para os problemas que afligem a todos.

Várzea Grande conta com três unidades do Conselho Tutelar, uma no Centro, outra na região do Jardim Glória e outra no Cristo Rei. Os conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem, em conjunto, sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e quem o pratica deve ser pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT