‘Natal Luz’ atrai 20 mil pessoas durante os quatro dias de evento na Praça Oito de Abril

O evento “Natal Luz”, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, atraiu 20 mil pessoas entre os dias 15 a 18 de dezembro, na Praça Oito de Abril. Uma iniciativa da primeira-dama Márcia Pinheiro, que contou com iluminação, árvores de natal, Papai Noel, presépio e enfeites natalinos, além de apresentações culturais, feira de artesanato e área gastronômica.

A estrutura montada na Praça Oito de Abril, atraiu a vendedora Gisele Prado e o esposo, moradores do bairro Dr. Fábio Leite 2, para o evento. “Estamos gostando muito, pois a praça está bonita, bem iluminada e organizada. Um casal de amigos veio no primeiro dia, e disse que o evento estava bom, o que reforçou a nossa vinda para cá”, relatou.

Para o engenheiro Francisco Carlos, do bairro Duque de Caxias, que prestigiou a abertura e o encerramento do ‘Natal Luz”, com a neta de 8 anos, o ambiente está ótimo e bem familiar. “Trouxe minha neta para tirar foto com o Papai Noel. Acho importante participar deste momento com ela. As apresentações de natal foram bem cativantes, a organização está de parabéns”, comentou.

Segundo Elisandra Leite, que atua como feirante há três anos, o ‘Natal Luz’ é mais um evento da Prefeitura de Cuiabá que dá a oportunidade para os feirantes trabalharem. “Sempre participo dos eventos e esse, especificamente, estou trabalhando com uma equipe de quatro pessoas desde a primeira noite, com a venda de sarapatel. Agradeço muito por esse espaço oferecido a nós feirantes”, destacou.

O feirante Zeca Nogueira, da Kombolosa boleria, destacou o bom público durante as quatro noites do evento. “O fluxo está bacana, e foi a oportunidade de encontrar novos clientes que não conheciam nosso produto. Acho muito válido participar desses eventos, esse já é o terceiro que eu participo”, disse.

Conforme a feirante Regina Andrade, ela vendeu mais de cem refeições por noite no evento. “As pessoas estão vindo e consumindo. Estou feliz, pois é uma renda extra. Minha equipe é de quatro pessoas na produção e duas nas vendas”, ressaltou a feirante, que trabalhou com as vendas de comidas típicas Maria Isabel, farofa de banana e feijão empamonado.

No encerramento do evento, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, destacou o sucesso e o grande público presente no ‘Natal Luz’.

“Foi uma ideia da primeira-dama, Márcia Pinheiro, para que as famílias pudessem se encantar com a Vila de Luz e se contagiar com o espírito do natal. A presença das pessoas neste evento simboliza um novo tempo pós pandemia, que reafirma a cultura, lazer e gastronomia da população cuiabana”, destacou.

O secretário enfatizou, que a Praça Oito de Abril foi inspirada nas decorações das grandes metrópoles, com lâmpadas de led adquiridas para ornamentar o local.

“Preparamos uma grande estrutura para receber as famílias cuiabanas e turistas. Foram quatro noites de entretenimento para crianças e adultos, com 28 barracas para comercialização de alimentos, o que fortalece a economia e apresenta a nossa gastronomia para as pessoas”, concluiu.

Durante as quatro noites, as apresentações culturais iniciaram com entretenimento do público infantil. No encerramento, a abertura foi com o coral Pequena Luz e Tia Hanna, na sequência atingiu o público adulto com o samba Cuiabanissima, forró Azambumba e Roberto Lucialdo.

O vendedor, Diego Campos, 43 anos, acompanhou as apresentações artísticas. “O recital das crianças foi um espetáculo, achei maravilhoso. A praça está muito linda, e o local está tranquilo para ficar até o final da festa”, disse.

A professora aposentada, Maria José, acompanhou o evento com o filho. “Gostamos das apresentações, está bem animada, e tem bastante variedades de comidas. Valeu a pena prestigiar o evento”, comentou.

Com entrada gratuita, o ‘Natal Luz’ teve duração de seis horas durante as quatro noites. A programação festiva encerrou-se no domingo (18), mas a decoração natalina segue todas as noites à disposição para visitação da população, na Praça Oito de Abril.