Natal: O verdadeiro sentido do amor é receber Jesus em nossas vidas

No cenário mágico das festividades natalinas, permitam-me compartilhar reflexões sobre a importância transcendental da superação, esperança e respeito neste período de celebração. O Natal, mais do que uma simples data no calendário, revela-se como um convite profundo à reflexão, despertando em nós a necessidade urgente de repensar nossas ações e SER, verdadeiramente, melhores uns para os outros da forma como Jesus nos ensinou.



À medida que enfrentamos desafios, somos convocados a olhar para além de nós mesmos, a enxergar o próximo como parte essencial de nossa jornada. Cada um de nós, como uma gota no oceano da transformação, tem o poder de converter tempos difíceis em momentos de luz, seguindo o exemplo de simplicidade e valores cruciais transmitidos pelo nascimento do menino Jesus.



A jornada de contribuir para um mundo melhor exige apenas boa vontade, coragem e disposição. Não é necessário muito, apenas a sincera vontade de fazer a diferença. Da mesma forma que o nascimento de Jesus representa a esperança para a humanidade, cada um de nós pode se tornar um agente de positividade, moldando um futuro mais luminoso.



Em meu coração, pulsa um amor profundo pela minha família, pelos três filhos que iluminam meus dias. Neste Natal, que todos possamos encontrar inspiração no exemplo de amor, humildade e compaixão representado pelo nascimento de Jesus. Que cada gesto de carinho e respeito seja uma expressão autêntica do verdadeiro espírito natalino. Que a bondade que emanamos seja a luz que guia o caminho para um futuro repleto de possibilidades.



Feliz Natal e que o menino Jesus transborde bençãos sobre todas as pessoas!



Virginia Mendes é economista e primeira-dama de MT

