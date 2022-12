Natal Solidário da USP traz Chico César e orquestras nesta sexta-feira

A Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (Osusp) e a Orquestra de Câmara (Ocam) da Escola de Comunicações e Artes (ECA) apresentam-se hoje (16), às 16h horas, junto com o cantor e compositor paraibano Chico César, no espetáculo de final de ano Natal Solidário na USP. O show será no Centro de Práticas Esportivas da USP (Cepeusp), com entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo site ou no local.

A Central Única das Favelas (Cufa) estará na entrada arrecadando alimentos não perecíveis e brinquedos novos para doação a comunidades do Butantã. A doação não é obrigatória.

Além de Chico César, participam a percussionista Simone Soul, o compositor e violeiro Neymar Dias, o compositor e violonista João Gabriel, além de um Octeto formado por conhecidas vozes da cena musical nacional, revelados ao longo do evento, e André Bachur, regente adjunto da Ocam.

A concepção artística do programa é da Osusp e o evento marca um encontro dos músicos profissionais com os jovens artistas da Ocam. Regência e direção-geral são do maestro Gil Jardim, atual diretor de ambas as orquestras.

Os músicos apresentarão peças escolhidas para estimular harmonia, reflexão, empatia e paz de espírito, aproveitando a véspera de Natal. Obras curtas de compositores como Samuel Barber e H. Villa-Lobos serão executadas abrindo o programa, que continua com as canções de Chico César, como Estado de Poesia, Templo, À primeira vista, Dança, Deus me proteja, Reis do Agronegócio, Por causa de um ingresso, Sem ganzá não é coco, Ererré, Inumeráveis, Beradeiro e Mama África.

“Trazer Chico César ao Natal Solidário da Universidade de São Paulo é um privilégio. A oportunidade de ouvi-lo acompanhado da Osusp e da Ocam será imperdível. O concerto é um presente de Natal que a USP oferecerá à sociedade paulistana. Com toda certeza viveremos momentos de muita alegria. As arrecadações realizadas farão felizes muitos moradores de comunidades vizinhas à USP. Convido todos para participarem desta festa linda”, disse a pró-reitora de cultura e extensão universitária da USP, Marli Quadros Leite.

O espetáculo será realizado na área dos campos gramados do Cepeusp e terá um palco com 16 metros de frente, além de um telão com 10 X 5 metros com imagens do show em tempo real. A estrutura possui uma área vip para autoridades convidadas com cerca de 100 lugares. Serão disponibilizados 10 mil ingressos para o público.