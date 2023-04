Negociações de débitos pelo Mutirão da Conciliação Fiscal podem ser realizadas até 10 de abril

Em comemoração ao aniversário dos 304 anos da capital, celebrado no dia 8 de abril, a Prefeitura de Cuiabá preparou uma programação especial com eventos culturais, artísticos, entrega de pavimentação asfáltica, praças, além do lançamento de um programa de fomento delineado para atender aos pequenos empreendedores. Serão 43 ações envolvendo todas as secretarias do município, com atividades previstas para abril, maio e junho de 2023.

“Elaboramos esse pacote comemorativo, demonstrando o compromisso com a nossa querida capital. Vamos dar seguimento ao trabalho que já desenvolvemos contemplando o que temos de melhor, a nossa gente. Teremos eventos que irão movimentar a economia local, com geração de emprego e renda, além de ser uma forma de incentivar e valorizar nossa cultura regional, nossa rica gastronomia”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A abertura das celebrações ocorre na noite desta segunda-feira (3), a partir das 18h, com a realização de audiência pública para apresentação do Plano Diretor de Arborização Urbana de Cuiabá. O encontro será coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável (SMADES), no Plenário das Deliberações da Câmara de Vereadores.

Nesta terça-feira (4), a Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico lançará, às 16h, o tradicional ‘Peixe Solidário’, na unidade do Centro de Convivência de Idosos (CCI) Aidêe Pereira, no bairro Novo Horizonte. O pescado será distribuído somente aos idosos assistidos por um dos centros de convivência da Prefeitura de Cuiabá.

Na mesma data, a partir das 19h, será realizada a entrega de recapeamento asfáltico aos moradores do bairro Pico do Amor. O trabalho foi executado pela Secretaria de Obras Públicas.

No dia 5 (quarta-feira), o prefeito de Cuiabá irá realizar lançamento da obra de pavimentação, no bairro Recanto do Sol. A cerimônia está prevista para 18h, sendo executada pela Secretaria de Obras Públicas.

8 e 9 de Abril

Já no sábado, 8 de abril, aniversário de Cuiabá, as celebrações terão início com a tradicional ‘Alvorada Festiva’, às 6h, na Praça Oito de Abril. No local, haverá apresentação musical da banda do 44º de Infantaria Motorizado, danças típicas (Cururu e Siriri), além da presença das rendeiras, demonstrando a arte de tecer redes. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer integra o calendário de eventos comemorativos da Prefeitura.

“A nossa gestão tem como premissa a valorização histórica da cidade e essa solenidade é apenas mais uma demonstração de respeito às tradições cuiabanas. São mais de 300 anos de história de uma cidade com um povo trabalhador, que ama e respeita sua terra natal. Eu, como cuiabano e apaixonado por minha cidade, tenho o compromisso com seu desenvolvimento e me dedico com afinco a esse compromisso”, asseverou o prefeito.

Ainda em 8 de abril, a partir das 18h, a população será presenteada com a apresentação da Orquestra do Serviço Social da Indústria (SESI), no Parque das Águas, no evento denominado como ‘Páscoa Brasileira-Páscoa Cristã’.

A programação na Praça Oito de Abril continua no sábado (8), com a realização da 2ª Edição do Refestela Cuiabá, a partir das 18h, com uma grandiosa estrutura montada para garantir a segurança do público. O evento será gratuito.

Para esse ano, o Refestela foi dividido em dois finais de semana, 8 e 9 de abril e nos dias 15 e 16 de abril. Nesta edição, serão mais de 20 barracas com delícias da culinária à disposição do público. O evento também terá como atrativos apresentações musicais, o Siriri e Cururu e o rasqueado cuiabano.

Para incentivar a prática desportiva, no dia 9 (domingo), a capital terá mais uma edição da Corrida Pedestre Bom Jesus de Cuiabá.

Com concentração a partir das 6h e largada às 7h, na ponte Júlio Muller. No total, os participantes, irão percorrer dez quilômetros. E para quem não conseguiu se inscrever, até o próximo dia 6 (quinta-feira será possível a participação em uma das vagas remanescentes do 1º lote. Basta procurar, o estande disponível no 1º piso do Shopping Três Américas.

10 a 16 de Abril

Já na segunda-feira (10), às 18h, será lançado o programa ‘Cuiabanco’, que vai disponibilizar linha de crédito para micro e pequenos empreendedores, com juros zero. O Cuiabanco integra o ‘Programa Pra Frente Cuiabá’ (gerenciado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico).

Já no dia 12, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizará – por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) – a entrega da praça do bairro Jardim Califórnia. O espaço foi totalmente revitalizado, conta com iluminação de LED e academia ao ar livre. O evento está agendado para iniciar às 19h.

A Secretaria da Mulher organizou para sexta-feira (14), às 15h, a ‘Roda de Conversa’ com o tema de ‘Mulher para Mulher’. O encontro será realizado no espaço do Sesc Arsenal.

A partir das 19h, do dia 14, haverá a entrega da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) José Torquato, no bairro Residencial Coxipó. A unidade educacional foi totalmente reformada e revitalizada.

Para o fim de semana, no sábado (15), a partir das 9h, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, assina Termo de Parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O novo projeto consiste na oferta de cursos de capacitação profissional aos operadores de máquinas agrícolas.

E para encerrar a semana de comemoração, no próximo dia 15 (domingo), será realizada a missa em celebração ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá, a partir das 18h, na Praça Alencastro.

Anexa programação completa de eventos até o mês de junho de 2023.

*Programação sujeita a alterações.

