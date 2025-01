Nenhum município registra emergência por conta das chuvas em Mato Grosso nesta terça-feira (21)

O Instituto Ciranda – Música e Cidadania está com inscrições aberta para o processo seletivo de novos alunos nos polos de Cuiabá, Rondonópolis e Chapada dos Guimarães. A instituição, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), disponibilizará 200 vagas no total, distribuídas nos três polos.

“Por meio deste processo seletivo, as crianças e adolescentes que se encontram na faixa etária do programa poderão ter acesso ao ensino musical de qualidade com todos os instrumentos, sendo aproximadamente 20 modalidades. Além disso, o ensino é gratuito, o que aumenta a oportunidade daqueles que não possuem condições econômicas”, ressalta a diretora de Desenvolvimento Institucional do Instituto Ciranda, Jessica Gubert.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da instituição até o dia 29 de janeiro. Para participar do processo seletivo não é necessário conhecimento musical prévio. A única exigência é que os inscritos estejam frequentando a escola regular e também que o aluno tenha entre 07 e 18 anos.

Após as inscrições, ocorrerá a fase das entrevistas presencias, programada para os dias 05 até 11 de fevereiro.

A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 14 de fevereiro, enquanto que as matriculas serão feitas entre os dias 17 a 19 de fevereiro.

Para mais informações: (65) 99213-5964

Instituto Ciranda

O Instituto Ciranda é uma associação civil sem fins lucrativos com cerca de 800 crianças, adolescentes e jovens oriundos de diversas classes sociais e cidades de Mato Grosso. A instituição oferece aulas práticas de violino, viola, contrabaixo, flauta transversal, trompa e outros, além de disciplinas teóricas auxiliares, métodos e partituras.

Confira o Cronograma:

Inscrições: 20 a 29 de janeiro

Divulgação do cronograma de entrevistas: 31 de janeiro

Entrevistas presenciais: 05 a 11 de fevereiro

Divulgação dos selecionados: 14 de fevereiro

Período de matrículas: 17 a 19 de fevereiro

Início do ano letivo: 24 de fevereiro

Fonte: Governo MT – MT