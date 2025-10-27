“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá

SECOM | Câmara Municipal de Cuiabá

O projeto ReciclaMT inicia uma nova etapa com a implantação do seu ecoponto piloto, localizado nas dependências da Câmara Municipal de Cuiabá. A iniciativa busca fortalecer a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) e fomentar práticas de economia circular em Mato Grosso.

O projeto nasceu com o propósito de aproximar tecnologia, sustentabilidade e inclusão social. Em 2024, foi aprovado no Edital Tecnova III Mato Grosso, uma iniciativa da Finep e da Fapemat, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, que fomenta o desenvolvimento de soluções inovadoras. A trajetória de crescimento incluiu também a participação no Inova Cerrado – módulo ideação do Sebrae Nacional, que fortaleceu o modelo de negócios e a validação da proposta de impacto socioambiental.

Entre os parceiros estratégicos da iniciativa estão a Câmara Municipal de Cuiabá, que sedia o primeiro ecoponto piloto; a Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Coorepam), responsável pela coleta e manejo dos materiais; além da Finep, Fapemat e Governo de Mato Grosso, que viabilizaram o desenvolvimento do projeto.

“O ReciclaMT reúne inovação e sustentabilidade, com impacto direto na economia e no meio ambiente. O resultado agrega e por isso cabe ao poder público apoiar esse tipo de ação”, destacou a presidente da Casa de Leis, Paula Calil (PL).

A proposta reforça o compromisso com a inclusão social dos catadores, a educação ambiental e a valorização da cadeia da reciclagem. O modelo de negócio prevê a expansão da rede de ecopontos para toda a região metropolitana de Cuiabá a partir de 2026, consolidando um ecossistema de sustentabilidade e inovação no estado. Incluso a isso, pretende inspirar novas políticas e parcerias em prol de cidades mais circulares, conectando poder público, setor privado e sociedade civil em um mesmo propósito: transformar resíduos em valor social e ambiental.

“O ReciclaMT traduz em prática o conceito de circularidade, conectando inovação e sustentabilidade. Acreditamos que a inovação só tem sentido quando gera impacto positivo para as pessoas, o meio ambiente e a economia local. Esse primeiro ecoponto é um marco para uma nova cultura de responsabilidade compartilhada”, destaca Thiago Itacaramby, gestor ambiental e diretor executivo do projeto.

“Esse ecoponto vai contribuir muito para o trabalho da nossa cooperativa, gerando mais renda para os 21 associados e ampliando a produtividade com a chegada de novos materiais. Esperamos que a população participe ativamente e nos ajude a fazer o projeto dar certo, porque o resultado depende da conscientização de todos”, completou Fátima Ferreira de Almeida, presidente da Coorepam.

Ecoponto da Câmara de Cuiabá: ambiente mais limpo e sustentável

Uma oficina aberta ao público será realizada no Plenarinho da Câmara Municipal, nesta quinta-feira (30), vai explicar o que é um ecoponto, como ele ajuda a cuidar da cidade e do meio ambiente e por que a separação correta dos resíduos faz tanta diferença para todos que vivem em Cuiabá.

Durante o encontro, os participantes vão conhecer quais materiais podem ser descartados como papel e papelão, plástico, vidro, metal, óleo de cozinha usado, restos de poda e pequenos volumes de entulho e o destino correto de cada um deles. A atividade também mostrará como o ecoponto contribui para reduzir o lixo nas ruas, evitar enchentes e gerar renda para recicladores, fortalecendo uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade compartilhada dentro e fora do Poder Legislativo.