“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá
Professora mais jovem em tempo de carreira em Cuiabá, a pedagoga sul-matogrossense Karine da Silva Siqueira, 36 anos, trabalha desde 2019, quando foi aprovada em um concurso público.
Atualmente, está lotada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Lidioliria Santana, onde diariamente dá aulas as crianças de 4 a 10 anos, ensinando crianças moradores do Residencial Nico Baracat e Zona de Expansão Maduri.
A professora Karine narra que seus pais são pessoas com baixo grau de estudo. Por isso, curiosamente, em determinada fase da vida, passou a vida guiada por professores, o que lhe motivou a apostar na profissão.
“Dentro da minha trajetória tive professores que fizeram diferença na minha vida, não apenas no aspecto educacional, mas também pessoal e profissional. É o que me motiva. O professor, ensina em sala de aula, educa e é uma referência para a vida. Porque é também o professor que enxerga e corrige rumos do estudante”, afirma.
Da família da professora Karine da Silva Siqueira, uma irmã também é professora e outras suas são enfermeiras em Campo Grande (MS).
Questionada a respeito de como é educar crianças em um cenário onde o acesso à Internet e as redes sociais ocorrem facilmente pelos estudantes, a professora Karine Siqueira explica que a educação é ainda mais fundamental neste contexto.
“O que vejo é uma geração digital que não sabe usufruir das redes com qualidade. Falta conteúdo teórico, domínio de conhecimento que permita uma boa fluidez da comunicação. Estudar é imprescindível. Nenhuma tecnologia será capaz de substituir o conhecimento científico e social”, afirma.
#PraCegoVer
A foto ilustra a professora Karine da Silva Siqueira de calça preta e blusa verde exibindo um livre em uma sala de aula. Crianças sentadas e apoiadas em mese prestam atenção na sua fala.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
ReciclaMT dá início à operação do primeiro ecoponto na Câmara Municipal de Cuiabá; oficina será aberta ao público
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá reforça ações de conscientização no Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça, neste 27 de outubro, Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e da garantia dos direitos das pessoas que convivem com a condição. A data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a doença e fortalecer o acesso integral ao tratamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Doença Falciforme (DF) é uma condição genética e hereditária causada por uma mutação no gene responsável pela produção da hemoglobina. Nas pessoas com DF, as hemácias, células vermelhas do sangue, que normalmente têm formato arredondado, adquirem a forma de “foice” ou “meia-lua”. Essa alteração compromete o transporte de oxigênio no organismo e pode causar crises de dor, anemia crônica, infecções recorrentes, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações graves.
O diagnóstico é realizado principalmente pelo Teste do Pezinho, disponível na rede pública e indicado na primeira semana de vida. Já o exame de Eletroforese de Hemoglobina pode ser feito a partir dos quatro meses de idade, em jovens e adultos, permitindo identificar a doença em qualquer fase da vida.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destaca que a atenção básica é a porta de entrada essencial para garantir o cuidado humanizado e o acompanhamento contínuo das pessoas com Doença Falciforme.
“A rede municipal está preparada para acolher e acompanhar cada paciente com Doença Falciforme. Nosso compromisso é garantir acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado e às informações necessárias para uma melhor qualidade de vida”, afirma a gestora.
O tratamento envolve uma abordagem multiprofissional, voltada à prevenção de crises, controle de infecções e acompanhamento regular, com terapias medicamentosas e não medicamentosas. Pelo SUS, as pessoas com DF têm direito ao atendimento integral e gratuito, que inclui consultas médicas, fornecimento de medicamentos como a hidroxiureia, transfusões sanguíneas e suporte de equipes especializadas.
A secretária adjunta de Atenção Primária, Cinara Brito, ressalta a importância do acompanhamento contínuo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da capacitação das equipes para o manejo da doença.
“A Atenção Primária é o primeiro ponto de cuidado para quem vive com Doença Falciforme. É nas UBS que conseguimos identificar precocemente os sinais, orientar as famílias e fazer o encaminhamento adequado. Por isso, investimos na capacitação dos profissionais, para que estejam preparados para oferecer um atendimento acolhedor e resolutivo”, pontua Cinara.
Em Mato Grosso, o MT Hemocentro, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), é referência no tratamento da Doença Falciforme. Em Cuiabá, o acompanhamento pode ser realizado em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), enquanto as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão preparadas para atender casos de urgência e intercorrências.
Com o objetivo de aprimorar o atendimento e fortalecer a rede de cuidados, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá, no dia 13 de novembro de 2025, no auditório do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), a capacitação “Manejo da Dor em Pessoas com Doença Falciforme”, realizada em parceria com a equipe do MT Hemocentro.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
