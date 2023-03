No mundo atual, tornar sua startup digital é indispensável

“Nada deve ser esquecido, mas, um erro não justifica outro; e por conta de uma disputa de poder e de egos só as pessoas mais simples e que precisam é que estão sofrendo com tantas fakes news, instabilidade e medo” (Maura Delben)

Por Haroldo Assunção*

Concordo em cada letra, estimada irmã.

Gratidão por dialogar com a perspectiva dos justos e assim oportunizar algumas poucas mal traçadas a propósito de triste visão do inferno apresentada na sombria e incerta quadra histórica de agora à Nação – à qual conduziu num crescente o identitarismo que há pelo menos três ´decadas pretende dominar a cena política, de resto apenas tudo.

Entre a cruz e a caldeirinha num ‘conjunctio oppositorium’ nocivo no qual os dois lados se igualam gêmeos no mais vil instinto autoritário – ah! o ego, né amiga! – que sempre caracterizou, e assim sempre o será, a mais abominável estirpe de fascínoras tal nos demonstra a História da Humanidade, de Herodes a Hitler, de Calígula ao (filho da) Putin. Perdoem as mães: bando de feladaquela.

Desagradam-me gregos e troianos, petralhas e bolsonaristas, amarelos e vermelhos – abomino seitas, especialmente as de cunho messiânico.

Apenas votei no tal ‘Messias da Joalheria” em 2018 e depois ano passado – assim como havia votado no Dimas, digo, Lula (confundiu-me o ladrão da esquerda) em 2010, assim como, antes em 1989 após o insucesso de Leonel Brizola no primeiro turno, no segundo até ajudei a aguerrida militância da seita vermelha na comercialização de botons e souvenirs que tais pra ajudar o caixa da campanha do tostão contra o milhão.

Lembram do profético Mário Amato, à época presidente da FIESP? Pois é. Venceu o milhão – eleito o candidato fabricado pela mídia, construído o avatar do “Caçador de Marajás”, protetor dos “descamisados”, imagem dissipada feito fumaça pelo Poder Legislativo, sob a “CPI do PC”. Foi dar em cima da cunhada…

Faria eu depois coro à juventude terrorista daqueles anos, celebrizada tropa – melhor: massa de manobra, em maioria alienada – das “caras pintadas”.

Por óbvio, nas eleições seguintes a opção deste e-leitor foi pelo “Príncipe da Sociologia” (?!?) – quanto exagero! – o único, à exceção de Kubitschek, cujas iniciais se impuseram ao nome completo.

Aí veio 2010 – e o toque de midas daquele publicitário que adora rinhas de galo – repaginado na cara e no beabá, de barba feita, tom moderado e mote de ‘bicho grilo setenta’, a pregar feito fosse o Messias verdadeiro (pregar não, apropriar-se da maior mensagem), camuflara-se o lobo mais sanguinário sob a pele de inofensivo cordeiro da Paz e Amor.

Enganou todo mundo – exceto, por evidente, áqueles a quem serve, que ao povo brasileiro não é! Sem má-fé, pela via culposa, também cometeu o crime de lesa-pátria ao votar nele este infeliz e-leitor. PODER foi o bastante para logo tornar curto o cobertor, ou a tal pele de cordeiro, sob a qual foi se desnudando a verdadeira face do elemento, de vez revelada na esteira do ‘Mensalão”, ‘Petrolão”, BNDES e afins.

Restou-nos no pleito seguinte, seguir com o neto do saudoso “Boca Mole”, de quem em tese – só em tese, se viu depois! – herdara aquele, além do patrimônio moral, a idoneidade idem, tal assim a boa índole do velho mineiro morto antes da posse, razão pela qual foi absolutamente contra legem, afronta descarada à Lei Maior, a posse do coroné maranhense, depois dono do Amapá, que empurrou ao país seus marimbomdos de fogo, a tiracolo do ‘imorrível” – parafraseando a genialidade neologística daquele cerumano cachorro – dragão inflacionário.

Mas isso é outra história, não percamos o prumo, pra pelo menos tentar que fique no esquadro.

Construído novo avatar – por outra, “poste” – foi eleita a presidanta, sob o mote de ‘primeira muié’ (?!?) a desgovernar tresloucadamente a Nação, da Presidência mostrou-se indigna e apeada pelo Poder Legislativo – “golpe terrorista”, reescreve a petralhada e a multidão de ‘zumbis’ por meio da qual perpetua-se de volta ao PODER, agora meio e fim para a súcia.

Sanha que pelo andar das carruagens deve levá-la ao fim, também pelas mãos do Poder Legislativo – esperamos assim. Senão, talvez conduza a Pátria por tortuosos caminhos bolivarianos, ou quiçá à fratricida guerra civil, à semelhança do inesquecível – porém esquecido, melhor: apagado por força ideológica da História nacional deztepaís – front constitucionalista de 1932.

PAU PRA CHICO E FRANCISCO

Agora, à seita amarela – cujas características a revelam de identidade (identitarismo!!!) quase gemelar à oposta … Messianismo à parte, em 2018 e ano passado nos foi forçoso ‘endireitar’ o sufrágio, por óbvia escolha do menos repugnante – ao menos, não é ladrão o “Capitão”.

Pelo menos é o que nos fez acreditar até poucas luas atrás – lembra a valiosa lição machadiana segundo a qual já nasce feito o gatuno, bastando a ocasião para o revelar? – se bem que tecnicamente, se for o caso, trata-se de ‘apropriação indébita’, não roubo, mas dá na mesma se o fim é meter a mão naquilo que pertence à coletividade, encarnada na República Federativa do Brasil. amada Pátria Mãe.

Não há aqui qualquer pré-julgamento, vale a tempestiva e necessária ressalva: impera ainda, por força (???) constitucional (em tese, pelo menos) a presunção de inocência, assim o decorrente benefício da dúvida.

Quanto ao mais, não enganou este pobre, porque a capivara era já bem conhecida, desde a caserna. Vide o relatório nº 394, documento do Centro de Inteligência do Exército (CIEX), no qual assim foi qualificado o messias de araque já.

“Punido por ter elaborado e feito publicar, em uma revista semanal, de tiragem nacional, sem conhecimento e autorização de seus superiores, artigo em que tece comentários sobre a política de remuneração do pessoal civil e militar da União: ter abordado aspectos da política econômica e financeira fora de sua esfera de atribuição e sem possuir um nível de conhecimento global que lhe facultasse a correta análise; por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial, comprometendo a disciplina; por ter censurado a política governamental; por ter ferido a ética, gerando clima de inquietação no âmbito da OM (Organização Militar) e da Força e por ter contribuído para prejudicar o excelente conceito da tropa paraquedista no âmbito do Exército e da Nação (NR 63, 65, 66, 68 e 106 do anexo I, com agravantes do NR 2 e letra “C” NR 6 do artigo 18, tudo do RDE, fica preso por 15 (quinze) dias”.

Taliquali fez o Pretório Excelso ao “descondenar” o Dimas da vez, fizera o Superior Tribunal de Justiça Militar, que por nove a quatro, “desjustificou” o aprendiz de terrorista, em conformidade com o voto do relator no feito procedente do Conselho de Justificação, ministro Sérgio Ari Pires – naquele julgamento, o Fachin da vez.

Pra quem não ligou os dedos ao piano, o elemento saiu impune depois de pilhado em planejamento e vias de execução terrorista – seria mesmo, diferente dos vândalos fiéis à seita amarela por ele virtualmente capitaneada – no célebre desvario de perigosos extremistas travestidos sob o fardamento verde-oliva e divisas de oficialato, ‘operação’ (frustrada, felizmente!) nomeada “Beco sem Saída” – ‘rua das ilusões perdidas’ teria sido mais apropriado, por supuesto.

Não pouparemos da “googada” o e-leitor desavisado – não por maldade, mas por benevolência. Sem a pretensão de guiar quem quer que seja – não há aqui qualquer vocação pra Jim Jones ou Conselheiro – humildemente nos atrevemos quiçá indicar as trilhas e atalhos antes percorridos já.

Vai lá, no Beco, gênese da via expressa dali aberta ao messias campineiro – natural de Campinas (SP) e logo lá, logo ele!!! – até o Planalto, com dois pit stops apenas: breve graduação em politicagem com ênfase na manha do metier, cursado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, loooongo mestrado e doutorado em cumplicidade para lamentar & patifarias afins, na Câmara dos Deputados, Casa na qual revelou-se, tal antes desde os dias de vereador, quase uma nulidade na função que é a quinta-esseência do Poder Legislativo: legislar.

Nem precisa conferir. Pra não perder tempo, alguém aí lembra de alguma lei relevante, de lavra do elemento? Tá bom, valendo irrelevante.

Só umazinha…

Após erigir autêntica ‘familiocracia’ no legislativo carioca e dali ao Congresso Nacional, na Presidência da República o PODER de vez lhe deslumbrou os mais perversos instintos autocráticos e nem mais tentou disfarçar a fraternal simpatia à tirania do Kremlin – fez questão de pessoalmente desejar boa sorte ao sanguinário homólogo russo, às vésperas da marcha impiedosa sobre a inocente população da Ucrânia.

De igual sorte permanece tudo, sob o ladrão da esquerda.

Acerca da antiquada – tanto quanto antiga – oposição esquerda versus direita, (onde quem goza é o ‘centrão’, sempre, e o povo leva no centro detrás, sempre, com o perdão da alusão inapropriada às crianças e escolas) brilhante observação – entre tantas, tanto quanto – fora lecionada, muito antes do progressivo ‘esticar da corda’ atual, aos filhos da viúva pelo eminente general gaúcho – depois vice, ora com justiça alçado à Casa Alta do Congresso Nacional pelo nativista e-leitor, pela arraigada e-leitora, conterrâneos que habitam o Pampa.

São conceitos ultrapassados e meio que demodé, embora ressuscitados em aparência pelo ‘identitarismo’ que por ora impera e pelaí abunda…

De um lado e de outro, sobressai o ódio pelo outro.

E mais ainda a psicose delirante do tirânico instinto oculto.

Mal dissimulada essência do ser, em ambos igual, talhada em mármore de Carrara – não por coincidência, a Itália é destino comum no plano de fuga dos dois. Tadinhos dos mafiosos de lá…

COMANDO

Não se pretende aqui reinventar a roda, nem a História. Menos ainda educar o príncipe. Se tanto, trazer ínfima centelha à escuridão na qual multidões de cegos procuram guiar-se uns aos outros – e uns contra os outros!!! – enquanto caminhamos todos a passos largos direto ao precipício.

Luz nos traz o General Paulo Chagas, militar da reserva, no desvelar a face fascista do auto-exilado ex-terrorista, digo, ex-presidente, aliás, as duas coisas – que do outro lado já são bem conhecidos o ex-presidiário et caterva, alguns entre os mais eminentes – né, ‘Capitão Dirceu? – forjados sob a doutrina castrista e treinamento castrense de Havana.

Sonho do Grande Timoneiro é dobrar a meta do cupanheru Fidel,

Tiradas infames à parte, não percamos o prumo do general.

Em recente publicação, a propósito dos “atos terroristas”, escreveu:

“Os Chefes Militares (Oficiais Generais dos Altos Comandos e os Comandantes de Forças) não tiveram qualquer interação com as pessoas que pacificamente acamparam em frente aos quartéis a pedir socorro às Forças Armadas para a consecução de uma ilusão, sugerida a eles por Jair Bolsonaro, a qual, em momento algum, foi acolhida pela alta cúpula militar ou pelos quadros de uma forma geral; Bolsonaro, na tentativa de envolver as FA no seu projeto político, substituiu, no meio de seu mandato, o Ministro da Defesa e os três Comandantes, com a ilusão de que os novos escolhidos seriam sensíveis às suas pretensões – nada mudou, porque as Instituições Militares conhecem o seu papel, o seu lugar e as consequências do que são capazes de fazer”.

Em suma: inimigos da democracia são eles e suas seitas.

Noves fora, farinha do mesmo saco.

Opostos, tão quanto iguais…