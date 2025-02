Nos 25 anos da Guarda Municipal, Jayme Campos exalta acerto e busca investimentos

A modalidade 3×3, agora olímpica, possui regras específicas que deixam o jogo mais dinâmico se comparado ao basquete tradicional

O município de Várzea Grande foi sede das disputas da primeira etapa do Circuito Mato-grossense de Basquetebol 3×3 de 2025. As competições ocorreram nos dias 22 e 23 de fevereiro no Centro de Iniciação ao Esporte Danilo Nascimento de Souza Campos (CIEE), na região do Santa Isabel.

De acordo com o superintendente de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Edmilson Castro do Nascimento, o Basquete 3×3 é uma variação do basquete tradicional disputado com equipes de três jogadores. Os jogos acontecem em espaço equivalente a uma metade da quadra, com apenas uma cesta, e os arremessos valem 1 e 2 pontos.

A modalidade 3×3 possui regras específicas que deixam o jogo mais dinâmico se comparado ao basquete tradicional. Uma delas é a da posse de bola, na qual um time tem apenas 12 segundos para definir uma jogada e arremessar a bola em direção à cesta. “O Basquete 3×3 é uma das modalidades mais novas dos Jogos Olímpicos e fez sua estreia na edição de Tóquio 2020” explicou.

Ainda segundo o superintendente “a nova modalidade olímpica tem conquistado os jogadores em todo o Estado, uma vez que esta etapa contou com mais de 40 times e dentre eles foram representados dentro de quadra os municípios de Nova Mutum, Sorriso, Campo Verde, Jaciara, Santo Antônio, Sapezal, dentre outros”.

O Campeonato foi dividido em três categorias: U18, U23 e Adulto nas categorias feminino e masculino. Após dois dias de disputas intensas e acirradas, a classificação final ficou definida assim: Na categoria U18 – feminino, em 1º lugar – ASB Sorriso, 2º lugar – SEMEL Sorriso e 3º lugar – Santo Antônio. No Masculino, em 1º lugar – Despertando Talento, 2º lugar – Ki-Modelo – Blindex e 3º lugar – 08.

Na categoria U23 – feminino, em 1º lugar – ASB Sorriso, em 2º – Tangará da Serra e em 3º – UFMT. No masculino, em 1º lugar – Despertando Talentos, em 2º lugar – Highlanders e em 3º – Dunk Cuiabá.

Na categoria Adulto feminino, em 1º lugar – ASB Sorriso, em 2º lugar – Pérolas Várzea Grande e em 3º lugar – Team ASB. No masculino, em 1º lugar – ACVB Campo Verde, em 2º lugar – Dunk Cuiabá e em 3º lugar a equipe de Campo Verde.

Ainda conforme explicou o superintendente, “está foi apenas a primeira etapa classificatória de três etapas. A equipe que subiu ao pódio se classificou para a etapa final, valendo vaga para representar Mato Grosso no campeonato brasileiro de Basquete 3×3 – Etapa Centro Oeste” declarou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT