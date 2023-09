“Nossa economia está fortalecida e devemos isso aos investimentos do Governo que estão chegando a quem mais precisa”, afirma prefeito

O governador Mauro Mendes assinou, nesta sexta-feira (29.09), dois novos convênios com o município de Barra do Garças, para asfaltamento de ruas do bairro Jardim Nova Barra e outro para construção de calçadas na cidade.

Para o prefeito Adilson Macedo, os investimentos do Governo estão mudando a realidade da população. “O Vale do Araguaia está numa tendência crescente, nossa economia está aumentando por conta dos investimentos que o governador está trazendo. O Araguaia está recebendo diversas empresas, tendo diversas oportunidades de empregos, porque os empresários estão acreditando e, se nossa economia está fortalecida, devemos isso aos investimentos do Governo, que estão chegando às pessoas que mais precisam”, afirmou.

O prefeito ressaltou que esta é a primeira vez que um governador visita o bairro para conhecer a realidade dos moradores, e agradeceu a parceria do Governo do Estado para as melhorias para a população.

“O bairro foi construído há mais de 30 anos e as obras de infraestrutura não chegavam até aqui. Mas, a partir de hoje, o Nova Barra terá uma nova história. Queremos agradecer ao governador Mauro Mendes de forma especial, porque ele é um gestor que entrega resultados. Ele traz o recurso e vem ver o que está sendo feito. Ele cobra os resultados para que cheguem a quem mais precisa e garantam melhor qualidade de vida para as pessoas”, acrescentou.

Os convênios assinados preveem o repasse de R$ 10 milhões para as obras de asfaltamento das ruas do bairro, e de R$ 2,3 milhões para a compra de cimento para a construção de calçadas.

O governador Mauro Mendes ressaltou que o Governo tem feito investimentos em todas as regiões do Estado, auxiliando no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida dos moradores. E acrescentou que as ações são possíveis porque o Governo do Estado tem conseguido manter boa gestão fiscal.

“Agradeço a todos os parceiros que estão do nosso lado e nos ajudam a fazer cada vez mais entregas para a população, porque um governo é feito de todos nós. A classe política precisa ter responsabilidade, focar as energias para produzir resultado para a população, porque no final do dia é isso que importa, e o que conta é o quanto que a gente melhora a vida do cidadão”, afirmou.

O senador Mauro Carvalho destacou que, além do convênio assinado nesta sexta-feira, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 175 milhões no município, desde o início da gestão. Uma das obras foi o asfaltamento de 51,8 km da MT-100, com investimento de R$ 34 milhões.

“Não houve um governador que investiu tanto no Araguaia quanto o governador Mauro Mendes. Ele transformou o Vale dos Esquecidos no Vale da Prosperidade. Fez investimentos na educação, na saúde, na escola técnica, asfaltamento urbano, inúmeras obras feitas em parceria com o município, entregando resultado para toda a população de Barra do Garças”, elencou.

Vistoria às obras

Além da assinatura de convênios, o governador Mauro Mendes também vistoriou as obras de construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), que recebeu investimento de R$ 16,4 milhões para sua construção e aparelhamento.

A unidade, que terá três mil metros quadrados e capacidade para atender 60 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, contará com quartos amplos, refeitório, salas para atividades escolares, oficinas, cursos e atendimentos em grupos, computadores novos, biblioteca, campo de futebol e espaço para banho de sol. Ainda, sistema de rádio comunicação e videomonitoramento interno, além de itens de segurança e defesa pessoal dos agentes e veículos.

Acompanharam a agenda o deputado federal José Medeiros, os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Rogério Gallo (Fazenda), César Roveri (Segurança Pública) e Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão), o comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes, e prefeitos da região.