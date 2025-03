“Nossa região nunca recebeu tantos investimentos do estado quanto agora”, afirma presidente da CDL

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta, Alex Cavalheiro, afirmou que o município e a região nunca receberam “tantos investimentos do estado quanto agora”.

A fala ocorreu durante a reunião do governador Mauro Mendes com a diretoria da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), que também contou com a participação dos diretores das CDLs de todas as regiões de Mato Grosso.

Ao todo, desde 2019, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 700 milhões em Alta Floresta. No município, o estado também constrói o novo hospital regional, que já está 80% concluído.

“A nossa região sempre foi muito esquecida pelo Governo do Estado, mas não nessa gestão. Nós nunca tivemos tantos investimentos”, relatou.

Alex citou as dezenas de obras estruturantes que o Governo de Mato Grosso tem feito na região, em especial na Infraestrutura.

“Além da ponte do rio Juruena, que vai ligar todo aquele trecho, a própria Juruena, Aripuanã, nós temos também essa ligação da MT-419, que vai ligar a Novo Mundo. Temos também a MT-325, que o senhor também está empenhado em ligar a Juara, que vai encurtar todo aquele trajeto. Temos a ponte da MT-325 que liga ali no setor esquerdo do Teles Pires, e a MT-010”, registrou.

Durante a reunião, além de ouvir as demandas, o governador Mauro Mendes apresentou um balanço dos principais avanços do Governo desde 2019.

Para o presidente da FCDL, David Pintor, o Governo tem ajudado muito o setor em ações como a redução de impostos, as câmeras do Vigia Mais MT e as obras em todas as regiões.

“Os presidentes das CDLs que estão aqui puderam ter a oportunidade de ver o tamanho do trabalho que o senhor tem feito ao longo dos últimos anos, que é a retribuição daquilo que todos os cidadãos pagam em impostos. É muito importante fortalecer essa parceria”, concluiu.

Também participaram da reunião o deputado estadual Diego Guimarães; o presidente da CDL Cuiabá, Junior Macagnam; e os presidentes de CDLs de todo o estado.

