Nosso Judiciário aborda bullying, cidadania e acesso à Justiça em escola de Cuiabá
Na manhã desta quinta-feira (28 de agosto), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizou mais uma edição do Projeto Nosso Judiciário, desta vez na Escola Estadual Cívico-Militar Professor Ulisses Cuiabano, em Cuiabá. A iniciativa, que já percorreu diversas unidades escolares do estado, chegou à 157ª edição e contabiliza 35.140 alunos atendidos.
A palestra foi ministrada pelo servidor Neif Feguri, que apresentou aos estudantes temas diretamente relacionados à vida em sociedade e ao exercício de cidadania. Entre os assuntos tratados estiveram Justiça Restaurativa, práticas de conciliação, marco civil da internet, crimes cibernéticos, bulling, cyberbulling, direitos do consumidor, estrutura do Judiciário e acesso à Justiça gratuita.
Durante a atividade, os jovens receberam a cartilha “Como funcionam os Juizados Especiais”, elaborada por Feguri em parceria com o servidor Antônio Cegati. O material serve como guia de consulta para compreender melhor o papel do Judiciário e as formas de buscar seus direitos.
A coordenadora pedagógica da escola, Patrícia Joaquim Morais Costa, destacou a importância da parceria entre o Poder Judiciário e a educação. Para ela, iniciativas como essa fortalecem o diálogo com os jovens e abordam temas urgentes do cotidiano escolar.
“A parceria com o Poder Judiciário foi de grande valia para a educação. Uma vez que temos várias parcerias, agora o Judiciário vem somar em questões tão problemáticas que precisam ser discutidas como drogas, ameaças, bullying, cyberbullying, tantos assuntos pertinentes ao público jovem do ensino médio. Eu acho de suma importância falar para eles”, afirmou.
Ela explicou que cerca de 200 estudantes participaram da palestra, mas que a expectativa é de ampliar o alcance para todos os 429 alunos da unidade. “Gostaríamos de atingir todos, mas aos poucos vamos conseguindo com campanhas de conscientização que já trabalhamos durante todo o ano. Também é muito importante deixar o material paradidático, que será utilizado em sala de aula como proposta pedagógica avaliativa, permitindo que o conteúdo de hoje faça parte do nosso planejamento”.
Patrícia ressaltou ainda que a aproximação com instituições como o Tribunal de Justiça é essencial para a formação cidadã. “Só temos a agradecer por essa preocupação com o público jovem. Muitas vezes, no ensino médio, os pais já não participam tanto da vida escolar dos filhos e por isso precisamos de mais parcerias, não só com as famílias, mas também com o Judiciário, o Conselho Tutelar e outras instituições”.
A relevância da palestra também foi percebida pelos alunos. Caroline Souza Santos, de 17 anos, estudante do 3º ano, disse que o encontro trouxe novas perspectivas sobre cidadania e acesso à Justiça.
“Achei interessante trazer para os jovens da escola mais consciência no que fazer, e como. Antes eu tinha uma breve noção por causa da minha mãe, que é assistente social, e de familiares que trabalham com leis. Mas acho importante que todos tenham acesso a essas informações porque podem precisar em algum momento, seja para si ou para alguém próximo”.
A estudante contou que o ponto que mais chamou sua atenção foi a discussão sobre violência e convivência no ambiente escolar. “O que achei mais legal foi quando falaram do bullying e do cyberbullying. Muitas pessoas não sabem diferenciar ou não têm noção de como agir nessas situações”.
Outra participante, Alessandra Queiroz, também de 17 anos e aluna do 3º ano, afirmou que a palestra trouxe informações práticas que os jovens poderão compartilhar com suas famílias.
“Eu achei a palestra muito interessante e bem informativa. Muitas pessoas não sabem o que é crime, o que não é. Isso foi muito importante porque às vezes em casa o pai ou o avô não sabem dessas coisas, mas o aluno recebe a informação aqui e pode levar para dentro de casa”.
Ela relatou ainda experiências pessoais. “No Ensino Fundamental, eu sofri bullying. Batiam em mim, grudavam chiclete no meu cabelo. Para mim, isso era só implicância de escola. Mas agora, com a informação que recebemos hoje, com certeza eu teria uma atitude completamente diferente”.
A estudante Andreyna Poquiviqui, também de 17 anos e do 3º ano, disse que o aprendizado recebido tem potencial de transformar a realidade dos jovens.
“O ponto que mais me marcou foram as informações que eu pouco sabia. Muitas coisas que achamos comuns no dia a dia, na verdade, não são. Existem formas de prevenir essas situações, buscar ajuda e até punir quem pratica agressões. Isso faz toda a diferença.”
Para ela, mesmo que o impacto imediato não atinja todos os 200 participantes, já é um avanço importante. “Se a vida de 10 ou 20 colegas for transformada, o trabalho já foi feito. Nós, jovens, somos a base da sociedade e, sendo conscientizados, podemos evoluir muito mais e contribuir para termos bons cidadãos”.
Como solicitar a visita/palestra
O Judiciário tem parceria com a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), que indica quais unidades devem receber a palestra. Entretanto, representantes de estabelecimentos de ensino, público ou privado, podem solicitar a visita/palestra.
O Programa vai às instituições, mas também recebe instituições na sede do Tribunal de Justiça, em Cuiabá. Na visita guiada, acadêmicos de Direito têm a oportunidade de acompanhar uma sessão de julgamento, conhecer as dependências do prédio e para finalizar a visita são sempre recepcionados por um magistrado (a) para uma conversa descontraída, no Espaço Memória. Eles também recebem o Glossário Jurídico, editado e publicado pelo TJMT.
Para agendar uma visita ao Palácio da Justiça de Mato Grosso ou a instituições de ensino, basta telefonar para (65) 3617-3032/3516.
Recurso do MPMT leva STJ a restabelecer condenação por embriaguez
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu, em decisão monocrática, recurso especial interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio do Núcleo de Apoio para Recursos (NARE), e restabeleceu a sentença que condenou um motorista flagrado conduzindo veículo sob efeito de álcool. A decisão foi proferida pelo ministro Rogério Schietti Cruz, na quinta-feira (21).A condenação, originalmente fixada em nove meses e 15 dias de detenção, além de multa e suspensão do direito de dirigir, havia sido revertida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), sob o argumento de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor. O motorista foi flagrado com concentração de 1,17 mg/L de álcool no ar alveolar, acima do limite legal permitido.Com base no recurso do MPMT, o STJ reformou o entendimento do Judiciário estadual, reafirmando que o crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de risco concreto ou de alterações visíveis de comportamento.Segundo a decisão do ministro, basta a comprovação técnica da concentração de álcool superior a 0,3 mg/L, por meio de etilômetro, para a configuração do delito, independentemente de outros sinais clínicos.O relator destacou que o TJMT desconsiderou jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece a suficiência do exame de alcoolemia como prova da infração penal.“Com efeito, o STJ compreende que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis nº 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto à comprovação da modificação da capacidade motora do agente. Assim, não há falar em absolvição sob o argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora”, destacou o ministro.Para o NARE-MPMT, a decisão reforça a efetividade da Lei Seca na repressão à condução de veículos sob efeito de álcool, reafirmando a suficiência do bafômetro como prova da materialidade do crime.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Megaoperação com 1.400 agentes mira setor de combustíveis
O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente composta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, cumpre, na manhã desta quinta-feira (28), cinco mandados de busca e apreensão em Mato Grosso contra uma organização criminosa que atua no setor de combustíveis.As ordens foram executadas nos municípios de Feliz Natal, Diamantino, Primavera do Leste e, em Rondonópolis, onde foram cumpridos dois mandados.A operação ocorre de forma simultânea em diversos estados, como São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.Segundo as investigações, o grupo criminoso teria sonegado mais de R$ 7,6 bilhões em impostos, com irregularidades identificadas em várias etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis.A ação é coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, com participação do Ministério Público Federal (MPF) e das polícias Federal, Civil e Militar de São Paulo, além da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda de SP, da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP).
Fonte: Ministério Público MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 21 incêndios florestais nesta quinta-feira (28)
Deputados reconduzem Assembleia Legislativa no protagonismo dos grandes debates
Médicos e enfermeiros de Cuiabá recebem treinamento para reforçar combate ao sarampo
Diego critica empresa aérea Azul e defende cortar benefício fiscal
Seciteci anuncia municípios finalistas do prêmio Cidades Inovadoras
Segurança
Polinter cumpre 11 mandados de prisão em dois dias em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, cumpriu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.8),...
Polícia Militar prende dois faccionados por agressões contra adolescente em Cocalinho
Policiais militares do município de Cocalinho prenderam um homem, de 20 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelos...
“PM trabalha de forma científica para combater o crime em MT”, afirma comandante-geral
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Fernando Tinoco, afirmou, durante entrevista para o Jornal da Nova, que...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
