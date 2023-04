Nosso Judiciário: acadêmicos de Direito visitam sede do Tribunal de Justiça

Mais uma turma de acadêmicos de Direito teve a oportunidade de conhecer a estrutura do Tribunal de Justiça. Por meio do projeto “Nosso Judiciário” acadêmicos do 6º ao 10º semestre da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC), de Várzea Grande, estiveram na sede do Poder Judiciário, em Cuiabá, nessa segunda-feira (10 de abril) e fizeram um tour por diversos setores. Mais uma turma de acadêmicos de Direito teve a oportunidade de conhecer a estrutura do Tribunal de Justiça. Por meio do projeto “Nosso Judiciário” acadêmicos do 6º ao 10º semestre da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC), de Várzea Grande, estiveram na sede do Poder Judiciário, em Cuiabá, nessa segunda-feira (10 de abril) e fizeram um tour por diversos setores.

A visita serve para aproximar a Justiça de toda a população, especialmente, neste caso, de acadêmicos de Direito. Os estudantes também assistem a parte de julgamentos de órgão colegiado do Tribunal e ao final da visita, no Espaço Memória têm contato com magistrados que falam sobre suas experiências.

O juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Juizado Especial Itinerante (JEI) e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Itinerante, conversou com os alunos e alunas sobre a carreira da magistratura e destacou a importância desse contato, que aproxima a Justiça estadual dos acadêmicos.

“É uma iniciativa excelente do Poder Judiciário. Os acadêmicos têm muita teoria [em sala de aula] e falta essa proximidade com a prática. Além de tudo, eles podem ver que há essa proximidade com o Judiciário, que não existem diferenças, que existe um respeito e que somos atores de um mesmo sistema. Essas visitas ajudam a desmistificar a figura do desembargador e do juiz, uma forma de verem que todos trabalhamos em prol de um único objetivo, que é o jurisdicionado”, afirmou o magistrado.

A professora do curso, Vênula Lopes Correa, ressaltou que além da oportunidade de estar na sede do Poder Judiciário a experiência de ter contato mais próximo com os magistrados e servidores é muito importante.

“A avaliação é extremamente positiva em todos os aspectos porque a experiência do início ao fim consegue concatenar diversos temas teóricos ministrados na faculdade e que muitas vezes a metodologia dentro da sala de aula acaba por engessar os acadêmicos. Quando a gente desperta essas experiências práticas nos alunos a gente verifica resultados muito positivos em cada um deles. Nosso planejamento é de voltar com outras turmas e tornar isso rotineiro na nossa instituição”, comentou.

O aluno do terceiro semestre, Marcos José da Silva, diz que o que lhe motivou a escolher o curso de Direito foi a afinidade com os temas jurídicos, mesmo já tendo outra formação superior. Ele aprovou a visita. "Achei prático, o ambiente acadêmico traz uma visão e aqui a gente tem a oportundiade de ver na sessão que presenciamos a aplicação da lei, mas acima de tudo, dentro de uma estrutura organizacional, a aplicação da justiça e isso é importante para a gente.

