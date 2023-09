Nosso Judiciário: alunos de Direito visitam sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu na tarde desta segunda (19 de setembro), os estudantes do décimo semestre de Direito da Unic campus Beira Rio. O roteiro da visita foi finalizado no Espaço Memória, onde o Tribunal de Justiça guarda relíquias que contam a trajetória do Poder Judiciário mato-grossense, ao final, o corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, conversou com os futuros advogados. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu na tarde desta segunda (19 de setembro), os estudantes do décimo semestre de Direito da Unic campus Beira Rio. O roteiro da visita foi finalizado no Espaço Memória, onde o Tribunal de Justiça guarda relíquias que contam a trajetória do Poder Judiciário mato-grossense, ao final, o corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, conversou com os futuros advogados.

O Programa Nosso Judiciário é uma iniciativa do Tribunal de Justiça que visa aproximar o Poder Judiciário não só dos estudantes de nível superior de direito, mas também estudantes de nível médio. Durante a visita, os acadêmicos entenderam o funcionamento das plataformas que facilitam o trabalho dos magistrados com as sessões virtuais, os processos através do Processo Judicial eletrônico (PJe), as diferenças entre as câmaras e secretarias, além do quinto constitucional.

Para o corregedor, o programa vai de encontro com a intenção da gestão atual, de criar uma troca do Judiciário com o cidadão. Segundo ele, a área do direito não se limita apenas para atuar em assuntos judiciais, mas está sobretudo conectado ao lado social, sendo de extremo valor para a sociedade. Ao finalizar, o desembargador Juvenal aconselhou aos alunos a sempre se dedicarem ao estudo e leitura.

A Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unic, Adriana Cardoso Sales de Oliveira comenta que “a realização dessa experiência é muito importante para os universitários, os alunos se aproximam e entendem a estrutura do Poder Judiciário, já que parece tão distante do campo acadêmico, além de ter contato com a história preservada na Sala da Memória.” Adriana complementa que a visita funciona como uma aula prática e colabora para que eles tenham outra visão do Poder Judiciário, de forma acadêmica e social.

Seguindo o roteiro, os alunos receberam o Glossário Jurídico que é revisado anualmente, das mãos do desembargador Juvenal. A lembrança faz parte do Programa Nosso Judiciário e tem como objetivo facilitar a linguagem jurídica para os cidadãos mato-grossenses, e esclarecer dúvidas mais frequentes.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão de pessoas com deficiência visual.

Foto 01: Estudantes e professora de direito, posam ao lado do Desembargador Juvenal Pereira da Silva.

Foto 02: Desembargador Juvenal Pereira da Silva, homem branco usa óculos de grau e terno azul marinho e entrega o Glossário Jurídico ao estudante que veste camisa branca e é um homem preto.

Foto 03: Estudantes de direito observam o Espaço Memória do TJMT, que possui em suas paredes diversos quadros e é distribuído no espaço, livros e relíquias do Poder Judiciário de MT protegidos por uma proteção de vidro.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT