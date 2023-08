Nosso Judiciário reúne acadêmicos do Direito da Unic Beira Rio no Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu na segunda-feira (28 de agosto), estudantes do 9º e 10º semestres do curso de Direito da Unic campus Beira Rio. Ao todo, 41 alunos participaram do roteiro. Eles assistiram sessão de julgamento na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT e conheceram um pouco da história do Judiciário mato-grossense no Espaço Memória, com um bate-papo com o juiz auxiliar Jones Gattass. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu na segunda-feira (28 de agosto), estudantes do 9º e 10º semestres do curso de Direito da Unic campus Beira Rio. Ao todo, 41 alunos participaram do roteiro. Eles assistiram sessão de julgamento na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT e conheceram um pouco da história do Judiciário mato-grossense no Espaço Memória, com um bate-papo com o juiz auxiliar Jones Gattass.

Para o professor Bruno Nogueira Camelo, que acompanhou a turma, a experiência é enriquecedora e essencial na vida dos estudantes que estão na reta final do curso. “Eles conseguem se ambientar com o dia a dia do tribunal, como funciona desde a portaria até uma sessão de julgamento”, comenta.

Essa participação, segundo ele, faz com que o aluno tenha mais segurança no começo de sua vida jurídica, como advogado, além de poder enxergar a magistratura mais de perto e assim se ver nessas profissões daqui a alguns anos.

No Espaço Memória, onde o tour finaliza, o juiz Jones Gattass relembrou seus primeiros dias da magistratura. Ele acredita que a prática pode servir como inspiração para os discentes que nem imaginam seguir por esse caminho. "Torcemos sempre para que a experiência toque no coração de cada um. Para que eles tenham mais certeza de escolher o que querem. O Programa Nosso Judiciário pode servir de encorajamento para alunos que muitas vezes nem sabem que querem seguir pela carreira do magistério."

Após a interação, o juiz Jones Gattas distribui o glossário jurídico que é revisado anualmente, que tem o objetivo de auxiliar na vida acadêmica.

“É muito importante para familiarizar com o ambiente, pois estamos muito mais conectados com a teoria, sendo que ali assistimos de maneira presencial. Vimos dois advogados diferentes em causas diferentes, além da discussão de uma defesa oral daquele processo”, conta o aluno Marluciano Barros, acadêmico do último semestre de Direito, que encara a ação como uma forma prática de aprender a operar o direito através da lei.

O Programa Nosso Judiciário visa aproximar o Tribunal de Justiça da sociedade. Além de estudantes do colegial, o programa também visa promover essa ação com os discentes acadêmicos de direito.

