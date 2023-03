Nota à Imprensa – Decisão TJMT

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participou nesta quinta-feira (9), de uma audiência na Secretaria Nacional de Economia Solidária, com a presença do ministro Gilberto Carvalho, em Brasília. O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento, Francisco Vuolo, também participou da agenda.

O encontro foi articulado pelo deputado federal e líder do Governo Lula, deputado Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, e teve como pauta central a apresentação de ações na área da economia solidária, de inclusão e justiça social desenvolvidos em Cuiabá. “Buscamos ampliar essa parceria com apoio do Governo Federal”. O prefeito classificou a audiência como extraordinária e confirmou a vinda do ministro a Cuiabá.

Durante a audiência, Emanuel convidou o ministro, para juntamente com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestigiar o lançamento de dois importantes programas idealizados para administração, o Cuiabanco e Cuiabá de Prato Cheio.

“Falamos bastante do programa Pra Frente Cuiabá e seus pilares. O ministro ficou muito impressionado com o avanço da economia solidária em Cuiabá e da preocupação da nossa gestão de ampliar essa parceria, ampliar esse potencial de investimento no ser humano. De investimento na inclusão e justiça social. Nesse segmento, falamos muito da importância do Cuiabanco, da extensão e a importância para o fomento da economia solidária. E também sobre o Cuiabá de Prato Cheio, da primeira-dama, Márcia Pinheiro”, disse. Ao ministro, o gestor pontuou que as ações serão lançadas na ampla programação de celebração aos 304 anos da cidade.

“Fizemos o convite ao ministro Gilberto Carvalho para que esteja ao nosso lado. O ministro afirmou que irá participar e, como amigo, vai reiterar ao presidente Lula a importância que esteja em Cuiabá lançando esses dois programas, porque com a presença do presidente, ganha-se amplitude nacional e o que eles querem fazer é que essas iniciativas tornem-se referência nacional, no caso, o Cuiabanco e Prato Cheio. O ministro ficou muito feliz com as estratégias, nos parabenizou, e disse que faz questão de ir conhecer para juntos com Ministério do Trabalho e a Secretaria Nacional desenvolvermos outras ações de economia solidária e inclusão social”. Durante a audiência, o ministro colocou a equipe técnica à disposição para prestar auxílio a capital.

Na quarta-feira, 8, o prefeito manteve tratativas com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na semana passada, o gestor manteve audiência, ao lado da primeira-dama Marcia Pinheiro, com o presidente Lula.