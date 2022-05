Nota à imprensa sobre o incidente ocorrido no Hospital Municipal São Benedito

O Festival de Cultura Popular que ocorreu no último sábado (14), foi um verdadeiro sucesso reunindo mais de 10 mil pessoas no entorno da Praça da Mandioca, no Centro Histórico de Cuiabá. O Carnaval cuiabano fora de época foi realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

“Foi um dia memorável da nossa cultura cuiabana, depois de dois anos de pandemia retomamos o Carnaval mesmo que seja fora de época. Os cuiabanos gostam de Carnaval e são um povo alegre, então essa festa da Cultura Popular é a nossa apoteose da alegria e da vitória contra uma pandemia que castigou muito a cidade. Então, precisávamos desses eventos que chamam a população para se divertir de uma forma ordeira e segura, e a Praça da Mandioca é um palco especial, tem história, tem memória e hoje está cheia com a grande festa da nossa folia cuiabana”, destaca o secretário Aluízio Leite.

Durante a festividade, 12 blocos e duas escolas de samba encantaram o público com os belíssimos desfiles e apresentações. Foram eles: Bloco Oh Povo Feio Raiz, Bloco Oh Povo Feio 10, Bloco Duque Folia, Unidos do Duque, Nação Rubro Negra, Explosão de Cuiabá, Unidos do Carumbé, Boca Suja, Império de Casa Nova, Tradição do Araés, Unidos Do Araés, Divas, Império de Angola e Paiaguás. A Banda Saca Rolha levou muita animação cantando as marchinhas de Carnaval.

“Agradeço a Deus por nos dar saúde para estarmos aqui nesse momento. Foram momentos difíceis de pandemia, perdemos muitos amigos e parentes. Hoje é uma satisfação enorme para toda a comunidade do Cidade Alta, pois há tempos nós buscamos uma alternativa de vir para o desfile. Todos estão muito felizes de podermos apresentar o que fazemos, pessoas simples, humildes e trabalhadoras que gostam de Carnaval. Nesse momento, só temos a agradecer as portas que foram abertas pela Prefeitura e pelo povo cuiabano”, disse Paulo Cesar ‘Gatão’, do bloco Oh Povo Feio.

A segurança do local foi reforçada com a presença da Polícia Militar, equipe médica para casos de emergência. A Semob fez o controle do tráfego e as interdições necessárias próximas aos pontos de acesso da área do evento. A Secretaria de Ordem Pública também realizou fiscalizações no local.

No festival, os foliões puderam ainda apreciar comidas típicas, quitutes e bebidas vendidas por barracas e comerciantes locais. “Realmente a organização do evento ficou impecável, nota 10. Segurança, comércio, praça de alimentação, tudo muito bem organizado pela Secretaria de Cultura. Eu como idealizador do Carnaval da Praça Mandioca, realizado há 35 anos, estou muito orgulhoso de estarmos voltando e que ano que vem possamos voltar com força total”, pontuou Marcos Araújo, proprietário do Bar do Araújo.

Após dois anos da pandemia da Covid-19, o Marcos Freiras, finalmente pode levar a filha, a Maria Luísa de apenas três anos, ao primeiro Carnaval. “É uma alegria muito grande podermos voltar a curtir depois da pandemia, foram dois anos sem o Carnaval e hoje estamos voltando com muita alegria. É o primeiro Carnaval da minha filha, que veio curtir e conhecer essa linda festa”, contou.

O senhor Augusto Amaro, de 72 anos, folião de longa data, também comemorou o retorno do Carnaval na Praça da Mandioca. “Eu gosto de Carnaval em qualquer lugar, já fui mestre-sala e hoje vim curtir essa linda festa. A organização está muito boa e a Praça da Mandioca é um lugar da família cuiabana, é um prazer ter essa festa aqui”, festejou.

Além de tudo isso, o evento ainda contou com a participação especial da operadora de limpeza pública, Sibele Ferreira, que ficou conhecida como a ‘gari lambadeira’ e da mãe, Dinalva Souza. Sibele, que virou sensação após um vídeo em que aparece dançando durante o Festival Matula viralizar nas redes sociais, recebeu durante o Carnaval o título de ‘Miss Cultura Popular’ e desfilou ao som escola de samba, Império de Casa Nova.

“Estamos muito felizes, depois desse dia maravilhoso com salão de beleza, unha, maquiagem, agora pudemos participar desse carnaval com muita alegria e samba no pé”, disse Sibele.