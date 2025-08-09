JUSTIÇA
Nota de Falecimento
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) comunica, com profundo pesar, o falecimento da servidora Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto) em um trágico acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde.
O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, lamenta profundamente a perda e manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando solidariedade neste momento de dor irreparável.
Laura tinha 52 anos e trabalhava há cerca de 30 anos no Judiciário. Atualmente, estava lotada no Departamento da Folha de Magistrados, dedicando-se com profissionalismo e compromisso às suas funções. A partida precoce representa uma perda imensurável para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.
A servidora deixa o viúvo, Ivanio Kolling, quatro filhos (Natália, Marina, Vitória, Pedro Henrique) e dois netos (Rafael e Guilherme).
Neste momento de luto, a Instituição se une à família e aos amigos de Laura, compartilhando a tristeza e honrando sua memória.
Em breve, serão divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
JUSTIÇA
Nota de falecimento – Juiz Helvio Carvalho Pereira
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) recebe, com imensa tristeza, a notícia do falecimento do juiz aposentado Helvio Carvalho Pereira, neste sábado.
Ao longo da carreira, o magistrado de 75 anos deixou um legado marcado pela dedicação, integridade e compromisso com a magistratura mato-grossense. Sua trajetória é lembrada com respeito por todos que tiveram a honra de trabalhar ao lado do juiz.
O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, expressa os mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto neste momento difícil.
O velório e o sepultamento serão realizados em Guarapari (ES).
JUSTIÇA
Nota de Pesar
Além da jovem, a servidora do TJMT, Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, também faleceu no trágico acidente. Leia aqui.
