Nota de Falecimento

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) comunica, com profundo pesar, o falecimento da servidora Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto) em um trágico acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, lamenta profundamente a perda e manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando solidariedade neste momento de dor irreparável.

Laura tinha 52 anos e trabalhava há cerca de 30 anos no Judiciário. Atualmente, estava lotada no Departamento da Folha de Magistrados, dedicando-se com profissionalismo e compromisso às suas funções. A partida precoce representa uma perda imensurável para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

A servidora deixa o viúvo, Ivanio Kolling, quatro filhos (Natália, Marina, Vitória, Pedro Henrique) e dois netos (Rafael e Guilherme).

Neste momento de luto, a Instituição se une à família e aos amigos de Laura, compartilhando a tristeza e honrando sua memória.

Em breve, serão divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Autor: Assessoria Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT