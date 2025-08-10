Nota de falecimento – Juiz Helvio Carvalho Pereira

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) recebe, com imensa tristeza, a notícia do falecimento do juiz aposentado Helvio Carvalho Pereira, neste sábado.

Ao longo da carreira, o magistrado de 75 anos deixou um legado marcado pela dedicação, integridade e compromisso com a magistratura mato-grossense. Sua trajetória é lembrada com respeito por todos que tiveram a honra de trabalhar ao lado do juiz.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, expressa os mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto neste momento difícil.

O velório e o sepultamento serão realizados em Guarapari (ES).

