NOTA DE PESAR

De maneira histórica, a atual gestão abriu um canal de comunicação direto e permanente com a categoria, e começa – em menos de seis meses de trabalho – a corrigir antigas ausências do poder Executivo municipal

A prefeita Flávia Moretti (PL) sancionou a Lei Complementar 5.404, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande. O reajuste de 6,27% passa a ser pago já na folha de pagamento deste mês de maio.

O projeto de lei foi assinado pela prefeita e pelo vice-prefeito, Tião da Zaeli, em solenidade realizada no dia 23 de abril, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Wanderley Cerqueira, e protocolada na casa legislativa na manhã do dia 24.

A sanção da Lei complementar nº 5.404 marca a consolidação do canal inédito de comunicação entre a gestão municipal e o Sintep/VG de maneira histórica a partir de reuniões com representantes da categoria desde março. O diálogo aberto, logo no início da gestão Flávia-Tião, se tornou permanente desde então.

“Nós fizemos o compromisso não só com o sindicato durante a campanha eleitoral e também depois que assumimos. É fundamental valorizar esses servidores e profissionais que fazem o trabalho mais importante da sociedade. Além disso, esse projeto não é só para os professores, mas sim para toda a educação do Município”, disse Moretti.

A prefeita também lembra que havia professores que recebiam menos que um salário mínimo. “Estamos concedendo a recomposição a esses servidores que estavam recebendo valores abaixo do salário mínimo que é piso nacional. Estudamos a melhor forma de conceder este reajuste”, reforça.

O vice-prefeito frisa que a categoria tem de ser valorizada e que apenas foi dado um primeiro passo. “De agora em diante está estabelecido um canal de atendimento direto com a atual gestão”.

Para o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professor Cleiton Marino Santana, a sanção da Lei Complementar que reajusta os vencimentos dos servidores destaca a valorização e a importância que a gestão dispensa a todos os profissionais que atuam na Educação de Várzea Grande. “Cada servidor da educação é fundamental para que possamos entregar um serviço de excelência e qualidade à comunidade escolar. Isso precisa ser reconhecido e, portanto, parabenizo a prefeita Flávia e o vice, Tião por terem esse olhar para com nossos profissionais” comemorou.

O presidente do Sintep/VG, Juscelino Dias de Moura, relembra que a categoria ficou feliz em ver que a nova gestão abriu um importante canal de diálogo com a categoria. “Vimos os avanços em demandas antigas, de vários anos e de várias gestões. A gestão Flávia-Tião está fazendo a diferença e este avanço é inédito em nosso Município. Estamos satisfeitos com essa postura de diálogo e acredito que iremos avançar também em outras pautas e demandas da categoria” disse.

De acordo com a lei sancionada, os valores correspondentes ao reajuste retroativo de janeiro a abril, serão parcelados de maio a outubro deste ano, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a fim de garantir a viabilidade financeira para o pagamento.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT