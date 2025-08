NOTA DE PESAR

Para Flávia Moretti e Tião da Zaeli o desenvolvimento de Várzea Grande está acima de divergências políticas e ou partidárias. Eles participaram da primeira sessão na nova Câmara Municipal

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL – e a secretária de Governo, Carol Mello, participaram da primeira sessão da nova sede da Câmara Municipal nesta terça-feira (05). A solenidade marcou o reinicio dos trabalhos neste segundo semestre e a abertura da nova sede do Legislativo à população.

Moretti destacou a união entre os poderes para o desenvolvimento do Município e lembrou que a nova sede do Legislativo municipal foi cedida pela Prefeitura, por meio de lei municipal 5374/2025, pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período ou período diferente. A Prefeitura Municipal aportou R$ 1,5 milhão em recursos para a obra de reforma do prédio.

“Nós, a prefeita Flávia, o vice Tião e os vereadores estamos juntos por Várzea Grande. Queremos o mesmo objetivo que é bem comum da sociedade várzea-grandense. Hoje, é um grande marco na história do nosso Município. Eu cumpri minhas obrigações do TAC com o Tribunal de Justiça, que foram herdadas, de construir o estacionamento do novo Fórum, reformei a sede do Ministério Público para Guarda Municipal e destinei recursos para a reforma aqui”, disse Moretti.

O vice-prefeito, Tião da Zaeli, relata que o local é um espaço mais adequado para atender à sociedade. “Várzea Grande precisava de uma Câmara como essa. A nova sede é o compromisso da Flávia e do Tião com a Câmara Municipal. O nosso município conta com todos nós, por isso fomos eleitos para representar a voz da população”, disse Zaeli.

A secretária de Governo, Carol Mello, destacou que está construindo pontes com o Legislativo. “Construir elos e aprimorar nessa proximidade é fundamental e isso só se faz com diálogo, harmonia e respeito entre os poderes. Ai sim, vamos conseguir destravar mais projetos importantes para o desenvolvimento do Município”, declara.

DE CASA NOVA – O presidente da Câmara Municipal, Wanderley Cerqueira (MDB), disse que o atendimento ao munícipe terá mais qualidade. “Aqui, proporcionamos mais conforto e temos um espaço mais adequado para atender ao cidadão. Vamos seguir juntos com a prefeita Flávia e construir uma nova realidade para Várzea Grande. Aqui, temos um plenário moderno, uma sala da mulher, um museu do Operário, uma sala de imprensa, uma Escola do Legislativo, entre outros espaços importantes para nossa sociedade”, anunciou Cerqueira.

A Câmara Municipal de Várzea Grande é formada pelos seguintes vereadores: Wanderley Cerqueira (MDB), Alessandro Moreira (MDB), Adilsinho (Republicanos), Bruno Rios (PL), Caio Cordeiro (PL), Samir Katumata (PL), Rosy Prado (UB), Charles da Educação (UB), Jânio Calistro (UB), Gisa Barros (PSB), Kleber Feitoza (PSB), Sargento Galibert (PSB), Jero Neto (MDB), Lucélia Oliveira (Agir), Dr. Miguel Júnior (Cidadania), Rogerinho da Dakar (PSDB), Braz Jaciro (PSDB), Enfermeiro Emerson (PP), Raul Curvo (Republicanos), Wender Madureira (Republicanos), Cilcinho (PV), Carlinhos Figueiredo (Republicanos) e Sardinha (MDB).

Também participaram da sessão os deputados estaduais: Eduardo Botelho (UB), Júlio Campos (UB), Fábio Tardin (PSB), Juca do Guaraná Filho (MDB) e Dr. João (MDB).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT