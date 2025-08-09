Connect with us

JUSTIÇA

Nota de Pesar

Publicado em

09/08/2025

É com grande tristeza que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa também o falecimento de Eileen Naiely da Silva, estagiária da 9ª Vara Cível de Cuiabá, vítima do trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto), na BR-163, em Lucas do Rio Verde.
O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, expressa profundo pesar e solidariedade à família, amigos e colegas, desejando força para enfrentar este momento de dor.
Eileen tinha 20 anos, cursava faculdade de Direito e trabalhava desde outubro de 2024 na unidade judiciária. A estudante será lembrada pelo comprometimento, simpatia e pelo respeito com que desempenhava suas funções no Judiciário Estadual.
Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente.

Além da jovem, a servidora do TJMT, Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, também faleceu no trágico acidente. Leia aqui.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Nota de falecimento – Juiz Helvio Carvalho Pereira

Published

1 hora atrás

on

09/08/2025

By

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) recebe, com imensa tristeza, a notícia do falecimento do juiz aposentado Helvio Carvalho Pereira, neste sábado.

Ao longo da carreira, o magistrado de 75 anos deixou um legado marcado pela dedicação, integridade e compromisso com a magistratura mato-grossense. Sua trajetória é lembrada com respeito por todos que tiveram a honra de trabalhar ao lado do juiz.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, expressa os mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto neste momento difícil.

O velório e o sepultamento serão realizados em Guarapari (ES).

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Nota de Falecimento

Published

4 horas atrás

on

09/08/2025

By

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) comunica, com profundo pesar, o falecimento da servidora Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto) em um trágico acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, lamenta profundamente a perda e manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando solidariedade neste momento de dor irreparável.

Laura tinha 52 anos e trabalhava há cerca de 30 anos no Judiciário. Atualmente, estava lotada no Departamento da Folha de Magistrados, dedicando-se com profissionalismo e compromisso às suas funções. A partida precoce representa uma perda imensurável para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

A servidora deixa o viúvo, Ivanio Kolling, quatro filhos (Natália, Marina, Vitória, Pedro Henrique) e dois netos (Rafael e Guilherme).

Neste momento de luto, a Instituição se une à família e aos amigos de Laura, compartilhando a tristeza e honrando sua memória.

Em breve, serão divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA09/08/2025

Polícia Civil prende homem condenado a nove anos de prisão por estupro de vulnerável

A Delegacia da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá) prendeu, na tarde dessa sexta-feira (8.8),...
SEGURANÇA09/08/2025

PRF apreende carga de cocaína escondida em pneus de carreta em Várzea Grande (MT)

No dia 08 de agosto, por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 tabletes de substância análoga...
SEGURANÇA09/08/2025

Condenado por roubo e cárcere privado em Goiás é preso pela Polícia Civil em Juscimeira

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juscimeira, em atuação conjunta com a Delegacia de Goianésia (GO), prendeu, na...

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262