Nota de pesar

É com profundo pesar que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso comunica o falecimento, por motivo de causas naturais, do desembargador aposentado Oscar César Ribeiro Travassos, aos 97 anos, ocorrido nesta terça-feira (02 de setembro), no Rio de Janeiro (RJ).

O velório e sepultamento ocorrerão na capital fluminense. O magistrado aposentado consagrou-se como uma figura marcante no cenário jurídico e político de Mato Grosso. Foi presidente do Tribunal de Justiça mato-grossense nos anos de 1972-1973.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, destacou: “O desembargador Oscar César Travassos teve papel relevante na história do Judiciário mato-grossense, especialmente em sua atuação na Presidência. Sua memória ficará registrada pela contribuição prestada à nossa instituição. Manifestamos nossa solidariedade à família neste momento de dor.”

O Poder Judiciário de Mato Grosso lamenta profundamente esta perda e se solidariza com os familiares e amigos.

