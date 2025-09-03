TCE MT
NOTA DE PESAR
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador aposentado Oscar César Ribeiro Travassos, ocorrido nesta terça-feira (2), aos 97 anos.
Homem público de destacada trajetória, o desembargador Travassos deixou sua marca na história de Mato Grosso, tanto no Judiciário, como deputado federal e secretário de Estado de Segurança e depois de Justiça, sempre pautado pelo compromisso com o serviço público e pela defesa da justiça.
“Neste momento de dor, em nome do Tribunal de Contas de Mato Grosso, externo solidariedade à esposa Oscarlina Travassos, aos filhos, netos e demais familiares, desejando que encontrem conforto e serenidade para superar a perda”, declarou Sérgio Ricardo.
MPC/MT abre processo seletivo para secretária(o) do procurador-geral de Contas
O Ministério Público de Contas de Mato Grosso (MPC/MT) publicou o Edital nº 001/2025, que dispõe sobre a abertura de processo seletivo simplificado para contratação em cargo comissionado de secretária(o) do procurador-geral de Contas.
O certame será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista técnica e comportamental, conduzida por representante designado pelo procurador-geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar.
Requisitos
Os candidatos devem possuir formação superior completa, preferencialmente em Secretariado Executivo, além de proficiência em inglês e/ou espanhol. Também são exigidos:
-
Disponibilidade para jornada presencial de seis horas diárias;
-
Experiência no uso de ferramentas de produtividade;
-
Domínio da redação oficial.
A experiência prévia em funções de secretariado executivo de alta gestão será considerada diferencial.
Atribuições
O(a) profissional selecionado(a) será responsável por:
-
Prestar suporte administrativo direto ao Procurador-Geral de Contas;
-
Gerenciar compromissos institucionais;
-
Elaborar e revisar documentos oficiais;
-
Organizar reuniões e viagens institucionais;
-
Assegurar o sigilo de informações estratégicas.
Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas de 1º a 30 de setembro de 2025, mediante o envio de currículo atualizado, diploma de curso superior e certificados de idiomas (quando houver) para o e-mail [email protected].
No campo “Assunto” do e-mail, o candidato deve indicar: “Inscrição – Seleção Secretária(o) do PGC – MPC/MT”
Etapas e resultado
A seleção compreenderá:
-
Análise curricular – verificação dos requisitos obrigatórios e da experiência profissional;
-
Entrevista técnica e comportamental – destinada a avaliar competências e perfil do candidato.
O resultado final será divulgado até 31 de outubro de 2025, no site oficial do MPC/MT (clique aqui) e também encaminhado por e-mail aos inscritos.
Observações
O edital reforça que a participação no processo seletivo não gera direito à nomeação, uma vez que se trata de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
A eventual nomeação será formalizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), mediante indicação do Procurador-Geral de Contas.
Mais informações
O edital completo está disponível aqui.
Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail: [email protected]
Informativo
O Ministério Público de Contas informa que o Edital 001/2025, para o cargo de secretária(o) da Procuradoria-Geral de Contas (PGC), exige formação superior, preferencialmente em Secretariado Executivo.
Ressalta-se que as atribuições desse cargo estão voltadas exclusivamente à organização administrativa e ao apoio secretarial no âmbito da Procuradoria-Geral de Contas, com ênfase especial na recepção da PGC. Tais funções não devem ser confundidas com atividades de assessoria jurídica, nem com o cargo de secretário executivo do PGC, que é vinculado à Secretaria Executiva da Procuradoria-Geral de Contas.
Adicionalmente, os(as) interessados(as) deverão encaminhar Currículo Vitae atualizado, diploma de curso superior, bem como certificações de proficiência em língua estrangeira (quando houver) ou, na ausência destas, comprovação de domínio de língua estrangeira por meio de declaração ou carta de recomendação, constando expressamente tal informação.
Você Importa: TCE-MT lança programação do Setembro Amarelo com foco na valorização da vida
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|O conselheiro Waldir Teis ressaltou que a campanha reflete o compromisso do TCE e do presidente Sérgio Ricardo com a construção de um ambiente saudável e solidário. Clique aqui para ampliar
Com foco na valorização da vida e na saúde mental dos servidores, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou, nesta terça-feira (2), a campanha Setembro Amarelo. A programação, conduzida pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), reúne, ao longo do mês, atividades de arte, cultura e bem-estar.
Durante a abertura da campanha, na recepção do Edifício Marechal Rondon, houve apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros Militar e café da manhã de confraternização. Na ocasião, o conselheiro Waldir Teis ressaltou que a proposta reflete o compromisso do Tribunal e do presidente, conselheiro Sérgio Ricardo, com a construção de um ambiente saudável e solidário.
“Quando você pensa no servidor, você está pensando justamente na sua matéria-prima de produção e o Tribunal de Contas proporciona ao servidor condições para que ele se sinta bem trabalhando aqui. Essa atenção é fundamental, porque não há nada pior do que estar em um lugar onde você não se sinta bem, e não há nada melhor do que ter qualidade de vida e respeito dentro do ambiente de trabalho”, afirmou.
O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar, lembrou que a iniciativa terá reflexos diretos na entrega de serviços à sociedade. “Precisamos ter nossos servidores felizes e saudáveis para que produzam mais por Mato Grosso. Aqui no Tribunal de Contas esse trabalho é feito de forma excepcional pelo Núcleo de Qualidade de Vida e pela Secretaria de Gestão de Pessoas.”
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|O secretário-executivo de Gestão de Pessoas, Eneias Viegas, salientou que o Setembro Amarelo é um momento de reforço de um cuidado que ocorre o ano inteiro. Clique aqui para ampliar
Nesse sentido, o secretário-executivo de Gestão de Pessoas, Eneias Viegas, salientou que o Setembro Amarelo é um momento de reforço de um cuidado que ocorre o ano inteiro. “Só aqui no Tribunal são milhares de atendimentos psicológicos a servidores e seus dependentes. O servidor do TCE não está sozinho. Além de ter onde buscar essa ajuda, nós também vamos até ele”, ressaltou.
Como parte da iniciativa, será desenvolvido ao longo do mês o projeto “Você Importa – Vozes que Transformam”, com o objetivo de promover a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. A programação inclui atividades de arte, música, oficinas, palestras, exposições e práticas de bem-estar, fortalecendo a escuta ativa, o acolhimento e o cuidado com a saúde mental dos servidores.
“São ações específicas de autocuidado, reflexão, autoconhecimento e bem-estar. O objetivo é mostrar que, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, o servidor é capaz de florescer. Para isso, oferecemos ações de autocuidado, arte, práticas integrativas e sessões terapêuticas, valorizando a saúde mental e estimulando reflexão e bem-estar ao longo do mês”, disse a coordenadora do NQVT, Nathália Sato.
Programação
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|A abertura da campanha contou com apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros Militar.
A programação será dividida em três semanas temáticas. A primeira contempla, além da abertura oficial da campanha, a instalação do painel interativo “Árvore da Vida” e a exposição do artista plástico Amaury Santos, intitulada de “Escuridão Iluminada”, que foi organizada pelo Instituto Memória.
Na segunda semana, as ações serão voltadas para a informação e acolhimento dos servidores por meio de exposições no saguão do TCE-MT sobre o Método Supera, livros de autoajuda, autoconhecimento e filosofia e parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV). Serão ofertados também atendimentos com a técnica Barra de Access na sala de psicologia do NQVT e oficina de caricatura no Auditório Liu Arruda.
Já a terceira semana do projeto, será dedicada às vivências como oficinas de meditação na Escola Superior de Contas e Práticas Integrativas e Complementares (PICs) como reflexologia podal, auriculoterapia e aromaterapia no NQVT. Os participantes também receberão uma lembrança temática.
Para consolidar a ação, as mensagens do painel “Árvore da Vida” serão reunidas em um e-book garantindo a continuidade do impacto da campanha.
