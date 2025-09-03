NOTA DE PESAR

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT O aqui para ampliar conselheiro Waldir Teis ressaltou que a campanha reflete o compromisso do TCE e do presidente Sérgio Ricardo com a construção de um ambiente saudável e solidário. Cliquepara ampliar

Com foco na valorização da vida e na saúde mental dos servidores, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou, nesta terça-feira (2), a campanha Setembro Amarelo. A programação, conduzida pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), reúne, ao longo do mês, atividades de arte, cultura e bem-estar.

Durante a abertura da campanha, na recepção do Edifício Marechal Rondon, houve apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros Militar e café da manhã de confraternização. Na ocasião, o conselheiro Waldir Teis ressaltou que a proposta reflete o compromisso do Tribunal e do presidente, conselheiro Sérgio Ricardo, com a construção de um ambiente saudável e solidário.

“Quando você pensa no servidor, você está pensando justamente na sua matéria-prima de produção e o Tribunal de Contas proporciona ao servidor condições para que ele se sinta bem trabalhando aqui. Essa atenção é fundamental, porque não há nada pior do que estar em um lugar onde você não se sinta bem, e não há nada melhor do que ter qualidade de vida e respeito dentro do ambiente de trabalho”, afirmou.

O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar, lembrou que a iniciativa terá reflexos diretos na entrega de serviços à sociedade. “Precisamos ter nossos servidores felizes e saudáveis para que produzam mais por Mato Grosso. Aqui no Tribunal de Contas esse trabalho é feito de forma excepcional pelo Núcleo de Qualidade de Vida e pela Secretaria de Gestão de Pessoas.”

O secretário-executivo de Gestão de Pessoas, Eneias Viegas, salientou que o Setembro Amarelo é um momento de reforço de um cuidado que ocorre o ano inteiro.

Nesse sentido, o secretário-executivo de Gestão de Pessoas, Eneias Viegas, salientou que o Setembro Amarelo é um momento de reforço de um cuidado que ocorre o ano inteiro. “Só aqui no Tribunal são milhares de atendimentos psicológicos a servidores e seus dependentes. O servidor do TCE não está sozinho. Além de ter onde buscar essa ajuda, nós também vamos até ele”, ressaltou.

Como parte da iniciativa, será desenvolvido ao longo do mês o projeto “Você Importa – Vozes que Transformam”, com o objetivo de promover a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. A programação inclui atividades de arte, música, oficinas, palestras, exposições e práticas de bem-estar, fortalecendo a escuta ativa, o acolhimento e o cuidado com a saúde mental dos servidores.

“São ações específicas de autocuidado, reflexão, autoconhecimento e bem-estar. O objetivo é mostrar que, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, o servidor é capaz de florescer. Para isso, oferecemos ações de autocuidado, arte, práticas integrativas e sessões terapêuticas, valorizando a saúde mental e estimulando reflexão e bem-estar ao longo do mês”, disse a coordenadora do NQVT, Nathália Sato.

Programação

A abertura da campanha contou com apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros Militar.

A programação será dividida em três semanas temáticas. A primeira contempla, além da abertura oficial da campanha, a instalação do painel interativo “Árvore da Vida” e a exposição do artista plástico Amaury Santos, intitulada de “Escuridão Iluminada”, que foi organizada pelo Instituto Memória.

Na segunda semana, as ações serão voltadas para a informação e acolhimento dos servidores por meio de exposições no saguão do TCE-MT sobre o Método Supera, livros de autoajuda, autoconhecimento e filosofia e parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV). Serão ofertados também atendimentos com a técnica Barra de Access na sala de psicologia do NQVT e oficina de caricatura no Auditório Liu Arruda.

Já a terceira semana do projeto, será dedicada às vivências como oficinas de meditação na Escola Superior de Contas e Práticas Integrativas e Complementares (PICs) como reflexologia podal, auriculoterapia e aromaterapia no NQVT. Os participantes também receberão uma lembrança temática.

Para consolidar a ação, as mensagens do painel “Árvore da Vida” serão reunidas em um e-book garantindo a continuidade do impacto da campanha.

Fonte: TCE MT – MT