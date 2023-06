Nota de pesar

Policiais militares de Matupá prenderam em flagrante três homens e duas mulheres por formação de quadrilha e porte ilegal de arma, na noite deste domingo (11.06), às margens da rodovia MT-322. Com os suspeitos, a PM apreendeu duas armas de fogo e munições.

Durante patrulhamento de jornada extraordinária, a equipe 2ª Cia PM de Matupá estavam próximos da rodovia quando flagrou a condutora de Corolla prata fugir ao visualizar a viatura da PM. Por causa da atitude suspeita, os policiais fizeram acompanhamento à mulher, que foi localizada no galpão de uma empresa.

De volta ao veículo, os militares encontraram os outros quatro suspeitos no interior do automóvel. Em abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o grupo. Já no interior do veículo, foram localizadas uma espingarda de calibre 12 e um revólver calibre .38 com cinco munições.

Questionados sobre o fato, uma das suspeitas disse que estava levando os homens para deixarem as armas em uma região de garimpo e que receberia quantia em dinheiro pelo serviço. Já sobre a procedência dos objetos, nenhuma pessoa apresentou documentação de porte das armas de fogo.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Matupá, com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

