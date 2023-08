Nota de pesar

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou mais de 470 atendimentos durante o Mutirão Ambiental Médio Norte, realizado pelo Sindicato Rural de Sinop, entre os dias 22 e 25 deste mês. O objetivo do evento era esclarecer as dúvidas dos produtores rurais sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“Atingimos o nosso objetivo que é atender o produtor, com mais de 400 processos verificados pela equipe técnica da Sema. Os produtores atenderam ao nosso chamado, vieram até o mutirão, e saíram daqui com um conhecimento muito maior sobre o Cadastro Rural e o que eles têm que fazer para se regularizar”, avalia a secretária adjunta de Gestão Ambiental da Sema, Luciane Bertinatto.

Ela destaca que o objetivo da Sema é fortalecer o diálogo com o produtor e evitar que ele faça algo errado e seja multado, que o seu CAR seja suspenso por falta de acompanhamento do processo e, principalmente, aumentar o número de cadastros com documentos e informações adequadas para validação pelo órgão ambiental.

“É motivo de satisfação receber a Sema, onde o produtor teve a oportunidade de resolver o seu problema com o CAR de uma forma muito mais prática e eficiente. Temos que agradecer o trabalho que vocês vieram fazer aqui para nós”, afirma Rogério Rodrigues, Conselheiro Fiscal do Sindicato Rural de Sinop.

Esta foi a quarta edição do evento, e atendeu aos produtores e responsáveis técnicos dos municípios de Cláudia, Marcelândia, União do Sul, Santa Carmem, Sinop, Feliz Natal e Vera.

O evento é realizado pelo Sindicato Rural em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e prefeituras dos municípios envolvidos.

Próxima edição em Sorriso

Começa na próxima segunda-feira (28) e vai até quarta-feira (30) o Mutirão Ambiental Vale do Teles Pires. O atendimento individual acontecerá na sede do Sindicato Rural de Sorriso das 8h às 17h. Os municípios atendidos pelo evento são: Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Sorriso e Tapurah.

Produtores já podem devem se inscrever clicando aqui.