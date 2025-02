Nota de Pesar | Benedito Craveiro de Sá

O Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, disponibiliza nesta segunda-feira (17), 248 vagas de emprego. Desse total, 40 são para corretor de imóveis e 23 para repositor de mercadorias com salário de R$ 1.600,00.

Para os repositores, há benefícios como assistência médica e odontológica, refeição no local de trabalho, parcerias em academias e, extensão de licença maternidade, enxoval do bebê, cartão das mamães. Essa vaga exige o Ensino Médio completo.

Também há 23 oportunidades para operador de caixa em supermercado com salário de R$ 1.518,00 e as mesmas vantagens citadas para repositores. Se for PCD (Pessoa com Deficiência) o salário é de R$ 1.550,00.

Existem outras variedades de vagas para diferentes perfis profissionais, com ou sem experiência. Como para servente de obras, que oferece salário, vale-transporte, café da manhã, almoço e não precisa de experiência comprovada.

Ainda há vagas para atendente de loja, de farmácia, auxiliar de produção, auxiliar administrativo e muito mais, incluindo para PCDs.

Os interessados devem comparecer à unidade do Sine Municipal, localizada na Rua Campo Grande, Centro de Cuiabá, portando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado. Vale lembrar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas rapidamente, não havendo garantia de disponibilidade nos dias seguintes.

Além de intermediar vagas de emprego, o Sine Municipal realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Ambos os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de seguro-desemprego:

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572.

#PraCegoVer

A foto mostra a fachada de entrada do Sine Municipal de Cuiabá, localizado na Rua Campo Grande, no centro da Capital. Há um espaço de calçamento até a porta de vidro. Ao lado da porta estão as grades que fazem a segurança da porta quando o expediente é finalizado.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT